NCLT admet le plaidoyer d’insolvabilité contre OYO Hotels and Homes; ordre de contestation de l’entreprise

OYO a déclaré que Rs 16 lakh en litige avait déjà été payé au demandeur par l’entité avec laquelle le différend avait été soulevé autre que OHHPL. (Bloomberg / File)

Oravel Stays, la société mère de la filiale hôtelière OYO Hotels and Homes Private Limited (OHHPL), a contesté une ordonnance du National Company Law Tribunal (NCLT) d’ouvrir une procédure d’insolvabilité contre l’OHHPL. Le NCLT avait admis le plaidoyer d’insolvabilité le 30 mars 2021, déposé par son créancier Rakesh Yadav affirmant que l’OHHPL avait fait défaut pour un montant de Rs 16 lakh. « Nous sommes surpris d’apprendre que le Hon’ble NCLT a admis une pétition contre OHHPL une filiale d’OYO pour Rs 16 lakh dans un différend contractuel, qui n’est même pas avec cette filiale », a déclaré un porte-parole d’OYO à Financial Express Online dans un communiqué. .

OYO a fait appel de l’ordonnance NCLT. « L’affaire est en instance et nous nous abstiendrons de commenter davantage le fond de l’affaire à ce stade », a déclaré le porte-parole. La société a également ajouté que Rs 16 lakh en litige avait déjà été versé au demandeur par l’entité avec laquelle le différend avait été soulevé autre que l’OHHPL. «Les créanciers de M / S OYO Hotels and Homes Private Limited sont par la présente appelés à soumettre leurs réclamations avec preuve au plus tard le 15 avril 2021 au professionnel de la résolution provisoire», selon l’ordonnance. Keyur Jagdishbhai Shah, basé à Ahmedabad, qui fait partie du cabinet de conseil juridique d’entreprise Keyur J. Shah & Associates, a été nommé professionnel de la résolution intérimaire pour la même chose.

à mettre à jour…

