NCLT approuve le plan de résolution de la société Balmer Lawrie JV sous IBC

Le banc de Kolkata du NCLT a approuvé le plan de résolution d’Om Logistics le 9 avril 2021.

Le banc de Calcutta du National Company Law Tribunal (NCLT) a approuvé le plan de résolution soumis par Om Logistics, basé à New Delhi, pour l’acquisition de Transafe Services, une joint-venture de la société d’État Balmer Lawrie & Co, conformément au Code de l’insolvabilité et de la faillite IBC).

Om Logistics, le plus offrant (H1) pendant le processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise (CIRP) pour Transafe Services (TSL), a proposé de payer Rs 49 crore, alors que le total des créances admises était d’environ Rs 533 crore. Dans le cadre de ce processus de résolution de l’insolvabilité, les créanciers financiers garantis devront subir une décote de 87%.

Le plan de résolution soumis par Om Logistics a cependant été approuvé par 100% des voix du Comité des créanciers (CoC) de TSL basée à Calcutta, une coentreprise de Balmer Lawrie & Co (BL) et Balmer Lawrie – Van Leer (BLVL) chacun détenant 50% des parts. L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de conteneurs et de réservoirs. Western Carriers (Inde), qui a offert Rs 47,65 crore, a été déclaré soumissionnaire H2.

Notamment, Syndicate Bank, fusionnée avec Canara Bank à partir d’avril 2020, avait déplacé le NCLT contre Transafe Services au motif que la société avait commis un défaut de paiement d’une dette financière de Rs 83,68 crore. Les autres créanciers financiers sont Axis Bank, HDFC Bank, Karur Vysya Bank et Bank of India, entre autres. La NCLT, dans son ordonnance datée du 21 novembre 2019, a admis la demande d’ouverture du CIRP contre Transafe Services. Anil Agarwal, associé des professionnels de l’insolvabilité AAA, a été nommé professionnel de la résolution (RP) de Transafe Services.

Pas moins de sept entreprises avaient soumis des déclarations d’intérêt pour l’entreprise insolvable, et parmi celles-ci, trois ont finalement soumis des plans de résolution, ont déclaré des sources informées à FE. Le banc de Kolkata du NCLT a approuvé le plan de résolution d’Om Logistics le 9 avril 2021.

Transafe Services, une société non gouvernementale, a commencé son voyage en 1990-91 avec l’activité de location de divers types de conteneurs pour le transport routier et ferroviaire de marchandises. Plus tard, il a fait une incursion dans le secteur de la fabrication de conteneurs spécialisés et des services logistiques. En 2018-2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ Rs 24,95 crore, alors qu’elle a subi une perte de 23,86 crore.

Selon le rapport annuel de Balmer Lawrie pour l’exercice 2019-2020, TSL faisait face à des conditions météorologiques difficiles depuis 2009-10 et au cours de l’exercice 2012-13, ses pertes cumulées ont dépassé sa valeur nette et par conséquent en 2013, une application suo-moto pour la reprise a été faite avant l’ancien Conseil pour la reconstruction industrielle et financière (BIFR) en vertu de la loi abrogée de 1985 sur les sociétés industrielles malades (dispositions spéciales) (SICA). En raison de l’émergence du Code de l’insolvabilité et de la faillite, 2016 (IBC), la demande en instance avant le BIFR est devenue inactive, depuis décembre 2016.

