NCLT approuve l’offre de Piramal pour DHFL avec certaines conditions

Le banc de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a approuvé lundi le plan de résolution de 37 250 crores de Piramal Capital and Housing Finance (PCHFL) pour Dewan Housing Finance (DHFL) avec quelques conditions.

Il a demandé au comité des créanciers (CoC) de la société d’envisager de donner plus d’argent aux petits détenteurs de dépôts fixes dans le cadre du plan de résolution approuvé. « Nous ne renvoyons pas le plan au CoC ; nous respectons leur sagesse commerciale », a déclaré le NCLT. Il est probable que le CoC envisage une réaffectation des fonds dans le cadre d’un plan de résolution approuvé pour les détenteurs de FD.

Le tribunal a également rejeté le plaidoyer de l’ancien promoteur de DHFL Kapil Wadhawan pour avoir accès à une copie du plan de résolution.

Le banc présidé par HP Chaturvedi et Ravikumar Duraisamy, cependant, a déclaré que l’approbation est soumise au résultat final de l’affaire devant le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) et la Cour suprême.

Le NCLT de Mumbai avait auparavant ordonné à l’administrateur de DHFL d’examiner l’offre de règlement faite par Wadhawan, qui a été suspendue par le NCLAT. En suspendant l’ordonnance, le tribunal d’appel avait déclaré que la même chose ne devrait pas constituer un obstacle pour NCLT dans l’adoption de l’ordonnance finale relative au plan de résolution de l’adjudicataire.

Par la suite, Wadhawan avait proposé à la SC de contester la suspension accordée par la NCLAT, mais n’a obtenu aucune réparation en empêchant la NCLT d’approuver le plan de résolution de l’adjudicataire.

Les détenteurs de FD de DHFL envisagent cependant de se rapprocher prochainement de la NCLAT contre l’ordonnance NCLT. “Nous allons certainement déplacer NCLAT car nous voulons récupérer notre montant total”, a déclaré à FE Vinay Kumar Mittal, l’un des principaux requérants du tribunal au nom des détenteurs de FD.

DHFL doit Rs 5 370 crore aux détenteurs de dépôts fixes.

Dans l’ensemble, l’offre de Rs 37 250 crore de PCHFL pour DHFL implique un recouvrement d’environ 40 % pour les créanciers financiers sur un total de créances admises de Rs 87 082 crore. La State Bank of India (SBI) est un créancier principal de DHFL avec des créances admises de Rs 7 170 crore.

Dans une interaction avec CNBC TV18, le président du SBI, Dinesh Kumar Khara, a déclaré que la banque pourrait recevoir de l’argent de la résolution de DHFL au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours (T2FY22).

La résolution de DHFL est importante car il s’agit de la première société de services financiers à être renvoyée devant le tribunal des faillites après que le gouvernement a notifié les règles de renvoi des prestataires de services financiers (PSF) le 15 novembre 2019. Plus tard, DHFL a été admise pour une procédure d’insolvabilité à NCLT à Mumbai le 3 décembre 2019, après que RBI a remplacé le conseil d’administration des prêteurs hypothécaires.

Dans un communiqué, Piramal Group a déclaré : « L’approbation du NCLT est une étape importante dans la résolution de DHFL et une affirmation du caractère sacré du processus IBC en Inde. Nous nous engageons à collaborer avec toutes les autorités, régulateurs, créanciers et investisseurs concernés impliqués dans cette résolution et attendons avec impatience un aboutissement rapide du processus de résolution, a ajouté le communiqué.

Les experts signalent peu d’obstacles juridiques à la résolution de DHFL malgré l’approbation du NCLT. Ashish Pyasi, partenaire associé chez Dhir and Dhir Associates, a déclaré : « Comme le plan de résolution est approuvé sous réserve du résultat des appels, les ordonnances rendues dans l’appel auront donc une implication sur la mise en œuvre du plan ».

