NCLT reste l’EGM de Future Retail sur la fusion RIL

La formation du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de Mumbai a suspendu lundi une assemblée générale extraordinaire (AGE) convoquée par Future Retail (FRL) pour approuver sa fusion avec Reliance Industries (RIL). Le tribunal, qui a entendu l’affaire lundi, a déclaré que FRL ne peut pas tenir d’assemblées d’actionnaires, même temporaires, jusqu’à ce qu’il prononce un verdict détaillé.

Auparavant, FRL avait informé le régulateur du marché de son intention de lancer le vote électronique, qui se poursuivrait jusqu’au 9 novembre, puis de déclarer les résultats le lendemain. L’AGE devait se tenir à la suite d’une directive NCLT, qui demandait à FRL d’obtenir l’approbation des actionnaires pour la transaction avec Reliance Retail, une filiale de RIL.

La suspension intervient après que Future Group a déposé une demande devant le tribunal indiquant que ses documents pour l’AGE n’étaient pas prêts. En outre, il a également cherché à déplacer les AGE à la fin novembre. De son côté, le géant américain de la distribution Amazon s’était également opposé aux AGE, soulignant que divers tribunaux – la Cour suprême, le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) et la Haute Cour de Bombay – avaient refusé d’accorder des mesures provisoires dans cette affaire.

Les problèmes juridiques sont apparus après qu’Amazon s’est opposé à la fusion, citant un accord de non-concurrence de 2019 entre Amazon et Future Group qui empêche la fusion de FRL avec certaines sociétés, dont RIL. Plus tard en 2020, Amazon a approché la SIAC.

En août 2020, RIL a conclu un accord pour acquérir les activités de vente au détail de Future Group pour Rs 24 713 crore, afin de renforcer son activité de vente au détail en Inde. Dimanche, les administrateurs indépendants de FRL ont écrit à la Commission indienne de la concurrence pour lui demander de révoquer une approbation donnée à l’accord Amazon-Future Coupons (FCPL) en novembre 2019. Ils ont allégué une violation des règles de change, des faits cachés, une fausse déclaration de faits devant la CCI parmi autres.

« Amazon a demandé et obtenu l’approbation de CCI au motif qu’il investissait dans les activités de Future Coupon Pvt Ltd (FCPL) Future Coupons et non au motif qu’il acquérait des droits stratégiques, matériels et spéciaux sur FRL de préférence à tous. les actionnaires de FRL », indique la lettre.

Les administrateurs indépendants ont également demandé à CCI d’annuler l’approbation donnée à Amazon d’investir Rs 1 431 crore dans FCPL. Amazon détient une participation de 49 % dans la société Future Group FCPL, qui détient une participation de 9,9 % dans Future Retail.

