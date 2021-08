NCR Corporation acquiert le fournisseur Crypto ATM LibertyX pour dévoiler une solution complète de monnaie numérique

in

Le principal fournisseur de technologies commerciales basé à Atlanta, NCR Corporation, dans l’État de Géorgie, a annoncé le 2 août l’acquisition du fournisseur de logiciels de crypto-monnaie et du fournisseur de guichets automatiques de crypto-monnaie LibertyX.

L’acquisition vise à intégrer l’application mobile LibertyX afin que les clients de NCR Corporation tels que les banques, les détaillants et les restaurants puissent bientôt utiliser la monnaie numérique pour payer et acheter ou retirer des crypto-monnaies directement à partir de leur réseau ATM Bitcoin (BTC). Cela accélérera l’expansion de la portée et de l’échelle du logiciel de NCR Corporation.

Tim Vanderham, CTO de NCR Corporation, a répondu à l’acquisition en déclarant :

« En raison de la demande croissante des consommateurs, nos clients ont besoin d’une solution complète de monnaie numérique, y compris la possibilité d’acheter et de vendre des crypto-monnaies, d’effectuer des envois de fonds transfrontaliers et d’accepter des paiements en monnaie numérique via des canaux numériques et physiques. »

Les documents officiels publiés n’ont pas révélé les détails spécifiques de la transaction. La transaction devrait être finalisée plus tard cette année.

NCR Corporation a officiellement déclaré que la solution de monnaie numérique LibertyX est déjà très mature dans les guichets automatiques, les kiosques et les systèmes de point de vente (POS). Par conséquent, cette acquisition peut intégrer efficacement le portefeuille numérique et les applications mobiles de NCR pour fournir une solution de monnaie numérique intégrée aux points de contact physiques et numériques de NCR.

LibertyX est l’un des premiers et des plus grands réseaux de guichets automatiques, de guichets automatiques et de kiosques bitcoin aux États-Unis. La société affirme qu’elle fournit actuellement 9 500 services de guichets automatiques cryptés à 20 000 magasins de détail aux États-Unis. LibertyX est également parmi les premiers fabricants à lancer des guichets automatiques Bitcoin au détail.

Source de l’image : Shutterstock