NCR Corporation annonce l’acquisition de l’opérateur américain de guichets automatiques Bitcoin LibertyX

Ange Di Matteo

Selon les analystes, NCR pourrait être à l’origine des opérations de LibertyX, ainsi que du logiciel utilisé pour acheter / vendre des crypto-monnaies dans les guichets automatiques et les kiosques associés.

Le fabricant et opérateur de guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis, LibertyX, a récemment été acquis par NCR Corporation, une société qui fait partie du groupe Fortune 500.

Cela a été annoncé par NCR dans un communiqué publié aujourd’hui, dans lequel ses dirigeants ont rendu compte de l’acquisition de LibertyX, bien qu’ils n’aient pas divulgué les conditions établies ni le montant du capital pour lequel l’opération a été réalisée. La transaction devrait être conclue avec succès d’ici la fin de l’année.

À cet égard, le cofondateur et PDG de LibertyX, Chris Yim, a déclaré :

“Il s’agit de la première acquisition par une entreprise, publique ou privée, d’une autre qui fonctionne comme opérateur de guichets automatiques Bitcoin.”

Pour sa part, le CTO de NCT, Tim Vanderham, a assuré que l’acquisition de LibertyX permettra aux clients de l’entreprise de proposer des solutions d’achat et de vente de crypto-monnaies, apportant ainsi la possibilité de permettre l’envoi de fonds et l’incorporation de paiements. avec des crypto-monnaies via des canaux physiques ou numériques :

« Les solutions LibertyX permettront à nos capacités de mettre toutes ces propriétés sur le marché encore plus rapidement. »

Plans NCT pour les produits et services LibertyX

En tant que tel, LibertyX est l’une des entreprises ayant la plus longue expérience dans le domaine de la crypto-monnaie, puisqu’elle a officiellement ouvert ses portes en 2013, et depuis lors, elle a travaillé dans le domaine des guichets automatiques, réussissant à installer et à exploiter plus de 10 000 unités. uniquement aux États-Unis

Concernant cette alliance, les analystes disent que NRC pourrait être à l’origine principalement du logiciel utilisé par LibertyX pour les guichets automatiques, qui est également utilisé dans les kiosques activés par l’entreprise pour l’achat/vente de monnaies numériques.

Dans l’accord commercial établi entre les deux sociétés, NCR a indiqué qu’elle apportera des solutions pour la gestion et la commercialisation des monnaies numériques aux banques, entreprises et restaurants, une mesure qui pourrait avoir un grand impact compte tenu de la base d’utilisateurs de crypto résidant aux États-Unis. , tant qu’ils sont vraiment intéressés à utiliser leurs crypto-monnaies pour acheter des produits et services dans divers magasins.

À cet égard, Yim a commenté :

« Nous sommes impatients de donner aux clients de NCR la possibilité d’exploiter rapidement et facilement toutes les fonctionnalités que les paiements par crypto-monnaie apportent avec eux … tout en cherchant également à étendre considérablement la portée et l’échelle de notre logiciel. »

Gardez à l’esprit que LibertyX a réussi à établir en juin 2020 une alliance avec 7-Eleven, CVS Pharmacy et Rite Aid, qui a permis à un total de 20 000 nouveaux points de vente de crypto-monnaie d’être activés aux États-Unis via les chaînes susmentionnées.

Source : TheBlockCrypto, Communiqué de presse

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash