NCR, une destination immobilière de choix pour les NRI – Voici pourquoi

La fourchette de budget la plus préférée pour les NRI est de Rs 90 lakh à Rs 2,5 crore avec une préférence pour 3 BHK et 4 BHK.

Poussés par des prix stables, la dépréciation de la roupie et les bonnes affaires proposées par les promoteurs, les propriétés résidentielles – en particulier les maisons de luxe – montrent une bonne traction de la part des NRI, même en période de pandémie. Selon une récente enquête auprès des consommateurs menée par ANAROCK, Bengaluru est devenue la destination d’investissement la plus préférée pour 24% des NRI, suivie de Pune avec une part de 19% et de NCR avec une part de 16%.

Un rapport d’ANAROCK, intitulé « Perspectives d’achat immobilier: du point de vue des consommateurs », a révélé que la fourchette de budget la plus préférée pour les NRI est de Rs 90 lakh à Rs 2,5 crore avec une préférence pour 3 BHK et 4 BHK. «Les propriétés de luxe développées à Noida s’adaptent parfaitement au style de vie NRI. Après la pandémie, les NRI sont préoccupés par la santé et les projets abordant cette question en gagneront le plus. Nous avons des projets tels que Cleo County dans le secteur 121, Noida, qui ont toutes les commodités de luxe recherchées par les NRI », déclare Amit Modi, directeur, ABA Corp et président (élu), CREDAI, Western UP.

«Les NRI s’installent dans des maisons plus grandes et luxueuses, comme les maisons 3BHK et 4BHK; le choix est principalement dû au style de vie dont ils jouissent dans le pays dans lequel ils séjournent. Les offres des développeurs et la prolongation du délai RERA dans le cadre du forfait Atmanirbhar Bharat ont aidé les NRI à décider d’acheter une propriété en Inde. Les acteurs de l’immobilier ont également amélioré le jeu en montrant virtuellement leurs propriétés, ce qui a permis aux NRI de prendre plus facilement des décisions d’achat », déclare Ashok Gupta, MD, Ajnara India.

Se sentant plus optimiste sur le marché du luxe et parlant de plus grands espaces, Dhiraj Jain, directeur, Mahagun Group, déclare: «Il y a une émergence du passage aux grands espaces car rien n’est plus important que le bien-être, et les gens l’ont maintenant réalisé. plus que jamais. Cette émergence est en train de se produire, et nous pouvons le voir en chiffres. Nous recevons des demandes générales de la part des NRI qui souhaitent comprendre les fonctionnalités supplémentaires que nous allons ajouter à la propriété. »

La taille moyenne des billets d’investissement NRI en 2016 était d’environ Rs 70 lakh; en 2018, c’était autour de Rs 51 lakh, et maintenant c’est autour de Rs 80 lakh. «La taille de l’investisseur NRI est énorme car il y a plus de 32 millions de NRI, mais la plupart des investissements immobiliers sont effectués par des NRI des États-Unis, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Après la chute de la roupie, l’intérêt des NRI a été réorganisé et ils sont maintenant intéressés à acheter une propriété ici en raison de leur lien émotionnel. En ce qui concerne l’investissement, les NRI sont plus enclins à l’immobilier commercial, et cela a été stimulé par l’arrivée des REIT; ils achètent des propriétés résidentielles comme plan de sauvegarde qui peut les aider à obtenir un certain rendement grâce à la location en plus d’assurer une bonne appréciation du capital », déclare Yash Miglani, MD, Migsun Group.

Les NRI trouvent toujours l’immobilier indien attrayant car de nombreux projets leur sont destinés. Les NRI sont considérés par le secteur immobilier, en particulier ceux qui vivent dans le Golfe et aux États-Unis, comme des clients à fort potentiel. Auparavant, les NRI investissaient massivement dans le segment résidentiel car cela leur donnait de bons rendements, mais depuis quelques années, la tendance a également inclus le segment commercial. «La bonne appréciation du capital et le rendement locatif des actifs commerciaux en raison de la demande croissante de bureaux de catégorie A, de parcs informatiques, de centres logistiques et maintenant la création de REIT a également poussé le cas des actifs commerciaux. NCR fait partie des principales destinations des NRI, notamment Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai et Pune. Dans le secteur résidentiel, les ventes ont chuté comme c’était le cas dans l’ensemble, mais elles ont maintenant accéléré après une série de mesures favorables aux acheteurs », déclare Ashish Bhutani, MD, Bhutani Infra.

Diverses enquêtes et rapports ont également souligné la préférence des NRI pour les propriétés prêtes à emménager. «La plupart des NRI – environ 90% – préfèrent les propriétés des promoteurs de marque; c’est la raison pour laquelle Noida, avec la présence d’acteurs majeurs de l’immobilier, se porte bien. L’un des plus grands attraits pour les NRI de cette ville est le développement planifié où même les routes se préparent avant le début d’un projet. Le mode de vie propre, vert et sain que Noida peut offrir est incomparable », déclare Vijay Verma, PDG de Sun World Group.

