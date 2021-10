Ndombele parle du sort de Mourinho et souligne le tournant de Tottenham

Tanguy Ndombele a mis le doigt sur la réunion de crise de Tottenham qui a sauvé sa carrière des Spurs et s’est ouvert sur le style de leadership de Jose Mourinho.

Ndombele a disputé cinq départs en Premier League cette saison et les trois derniers l’ont vu propulser dans un rôle de milieu de terrain offensif. Deux de ces matchs se sont soldés par des victoires, notamment pour Ndombele, la victoire sur Newcastle.

Le Français a marqué et a connu son meilleur match pour les Spurs depuis un certain temps, mais son séjour au club ne s’est pas toujours déroulé aussi bien.

Ndombele était une signature de Mauricio Pochettino à l’été 2019 et il reste le record de signature du club à 65 millions de livres sterling. Cependant, il a eu du mal à se familiariser avec la vie au club et lorsque Jose Mourinho est arrivé en novembre 2019, les choses ne sont pas devenues plus faciles pour le joueur de 24 ans.

Dans des scènes capturées dans le documentaire d’Amazon Tout ou rien, le président Daniel Levy s’est entretenu avec Ndombele vers la fin de la saison 2019-2020.

Ndombele a déclaré : « Si un président voit quelque chose qui ne le satisfait pas, il est normal qu’il veuille en parler au joueur.

« C’était une bonne rencontre, j’ai écouté ce qu’il avait à dire et il m’a écouté aussi.

« Oui, peut-être que si je suis toujours à Tottenham aujourd’hui, c’est grâce à cette rencontre. »

Levy a fait référence à Moussa Sissoko dans le chat. Et a déclaré que Sissoko avait également lutté à ses débuts à Tottenham, mais qu’il s’en était sorti.

Ndombele a dit via un nombre de journaux, dont le Daily Telegraph : « Je suis un combattant. J’ai toujours combattu. Je suis ici aujourd’hui parce que je me suis battu.

« Je n’ai jamais abandonné dans le football ou dans la vie. »

Maintenant, avec les moments les plus difficiles, espérons-le, derrière lui, Ndombele a commencé à montrer le potentiel que Leve a signé.

Parlant de la victoire 3-2 sur Newcastle, Ndombele a déclaré : « Je ne sais pas si c’était ma meilleure performance. Mais c’est vrai que c’était un bon match pour moi contre Newcastle et un bon match pour l’équipe.

« C’est grâce à la bonne préparation de l’entraîneur et de l’équipe qui m’a permis de jouer comme ça. »

Nuno Espirito Santo a réussi à obtenir plus du joueur, bien que Ndombele insiste sur le fait qu’il n’a eu aucun problème avec le approche plus dure que l’ancien patron Mourinho a approuvée.

Ndombele a ajouté : « Je suis assez heureux que les gens disent la vérité comme ça à mon sujet.

« Ce type de gestion me convient. Parfois ça marche et parfois non.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

« Si je n’aime pas la façon dont je suis traité, je le dirai »

« C’est vrai que c’était dur au début avec Mourinho. Mais ensuite, avec le temps, nous nous entendions beaucoup mieux et la relation fonctionnait beaucoup mieux.

« Avec n’importe quel manager, si je n’aime pas la façon dont je suis traité, je le dirai.

« En fin de compte, chaque manager aura son propre style. Ce sont deux personnes très différentes.

« Jose Mourinho est quelqu’un qui a un style de gestion dur mais il est toujours à propos du club.

« Nuno est un gars vraiment sympa mais il est un peu plus calme et reste seul. »

Le skipper de Tottenham, Hugo Lloris, a déclaré que Ndombele avait besoin d’une série de matchs pour trouver un niveau de performance constant.

Et Ndombele d’accord : « Je pense que Hugo a raison.

« A la fin de la journée, il faut jouer des matchs et entrer dans le rythme pour retrouver sa forme.

« Quand vous ne le faites pas, lorsque vous manquez des matchs, cela prend toujours un peu plus de temps et il est difficile de récupérer cela.

« Mais je ferai toujours de mon mieux pour être à la hauteur et être à 100% dès que possible. »

LIRE LA SUITE: La sonnette d’alarme retentit alors qu’un expert arrive à une sombre conclusion sur Kane, Tottenham