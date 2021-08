NDP – DAZN annonce une nouvelle alliance mondiale avec Snapchat

Communiqué de presse

DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportif, a annoncé un nouveau partenariat mondial avec Snapchat qui fournira aux fans du monde entier un contenu de boxe non-stop tout au long de l’année, de l’accès à des vidéos exclusives en coulisses, aux faits saillants des matchs les plus importants et à d’autres contenus originaux de DAZN menant aux matchs programmés par la plate-forme . C’est la première fois que les fans du sport du monde entier pourront profiter du contenu hebdomadaire de boxe sur Snapchat tout au long de l’année.

Le nouveau programme “DAZN Fight Week” Il sera présenté en première mondiale sur la plate-forme Discover de Snapchat aujourd’hui, le 31 août, avec un minimum de 18 nouveaux épisodes au cours de l’année prochaine qui verront le jour dans les semaines précédant les plus grands combats. Le premier grand rendez-vous sera le prochain événement le 4 septembre, avec un match revanche dans lequel le boxeur britannique Josh Warrington cherchera à se venger de la sensation mexicaine Mauricio Lara, tandis que plus tôt, dans la même soirée, la star irlandaise Katie Taylor défendra sa couronne. L’Américaine Jennifer Han.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

“DAZN Fight Week” comprendra des sections régulières telles que:

· « The Champ is Here » : classement des meilleurs champions de boxe de tous les temps

· « Fight ZN » : programme d’actualités de boxe qui comprend des informations sur les combats, les entraînements et les résumés des pesées.

· “Talk Your ****!”: Une compilation des extraits sonores les meilleurs et les plus dramatiques et les déclarations les plus frappantes de toute la semaine de combat.

De plus, DAZN organisera une émission hebdomadaire sur Snapchat pendant une année complète sur les meilleurs matchs, boxeurs et temps forts, avec un minimum de 52 épisodes. Cela renforce non seulement la position de DAZN en tant que référence dans tout ce qui concerne ce sport, mais consolide davantage la plate-forme mondiale de streaming en tant que foyer mondial de la boxe, à travers ses différents canaux et maintenant aussi avec un nouveau partenaire tel que Snapchat qui atteint un plus jeune et très public engagé.

“DAZN Fight Night” sortira le 4 septembre : un programme spécial autour des événements les plus attendus avec les moments forts de la nuit qui seront mis à jour en direct, des images des coulisses, un accès exclusif aux boxeurs eux-mêmes et un récapitulatif complet de la semaine précédente au combat.

Le nouvel accord mondial intervient après une première collaboration aux États-Unis en 2019, qui a attiré des millions de Snapchatters intéressés par le contenu de boxe. S’appuyant sur ce succès initial et sur la récente expansion mondiale de DAZN, cette évolution de l’accord mettra au moins 70 épisodes à la disposition des fans de sport du monde entier au cours de la prochaine année.

«Cette alliance est un autre exemple de la façon dont DAZN s’efforce constamment d’atteindre de nouveaux publics grâce à des formules innovantes, dans le cadre d’une mission plus large qui nous permet de nous connecter avec de nouveaux fans sur les chaînes qu’ils fréquentent le plus, tout en faisant croître l’amour pour la boxe dans le monde »a déclaré Joseph Markowski, vice-président exécutif de DAZN.

« Snapchat est le partenaire idéal pour que DAZN touche une nouvelle génération de fans potentiels de boxe, qui tomberont immédiatement amoureux de ce sport. Que ce soit à travers les moments forts de la nuit des combats, les images des coulisses ou les classements des plus grands, ces nouvelles émissions seront l’endroit idéal pour que les Snapchatters suivent le meilleur de la boxe à travers le monde. ».