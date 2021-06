Ne blâmez pas la légère hausse des prix de Chipotle sur les salaires des travailleurs ⋆ 10z viral

L’industrie de la restauration a eu du mal à recruter ces derniers mois, peut-être parce que les gens se rendent compte qu’ils ne veulent pas faire face à l’augmentation des mauvais traitements envers les clients et à la diminution des pourboires qu’ils ont vus pendant la pandémie, le tout pour un sous- salaire décent.

À leur tour, un certain nombre de chaînes de restaurants ont augmenté ces salaires. Le mois dernier, Chipotle a annoncé qu’il mettrait en place un salaire moyen de 15 $ d’ici la fin juin. Qui est super! En fait, c’est plus proche de « bien » que de bien, étant donné que 15 $ est le salaire moyen, et non le salaire minimum, ce qui signifie que le salaire de départ des nouveaux employés se situe entre 11 et 18 $ de l’heure.

Chipotle a également annoncé récemment qu’il augmenterait les prix de 4 % pour couvrir le coût de l’augmentation des salaires. Un supplément de 40 sur un bol de burrito à 10 $ semble être un compromis assez intéressant pour un meilleur salaire pour les personnes qui le fabriquent, mais cela vaut également la peine de déterminer si le coût de l’augmentation de salaire est réellement répercuté sur les clients et pourquoi, d’autant plus que nous ‘ J’ai vu à quel point la question des salaires plus élevés peut être controversée, avec un certain pourcentage de la population qui s’y oppose agressivement.

Ce genre de cadrage, par exemple, semble être un pur appât pour la brigade « J’ai souffert pour de bas salaires, alors vous devriez aussi » :

Chipotle Mexican Grill a augmenté les prix des menus d’environ 4 % pour couvrir le coût de l’augmentation des salaires de ses employés. https://t.co/ba3L5Wkm8e – NBC News (@NBCNews) 9 juin 2021

Encore une fois, 4% semble être un compromis extrêmement mineur pour une augmentation du salaire des travailleurs.

le cadre de cela ne devrait-il pas être « malgré une augmentation de 50 % des salaires des employés, Chipotle n’augmente les prix des menus que de 4 % » pour démanteler efficacement l’un des arguments les plus courants contre les augmentations du salaire minimum https://t.co/1tVIYiv4HC – casey (@CTWritePretty) 9 juin 2021

Mais aussi, il semble y avoir d’autres éléments en jeu dans cette hausse des prix de 4%, comme le note même cet article de NBC News (bien qu’ils l’enfouissent vers la fin), écrivant: «Le moment de la hausse des prix coïncide avec la hausse des coûts des ingrédients. dans l’industrie de la restauration alors que les fournisseurs sont aux prises avec le retour de la demande.

De plus, Bloomberg a écrit sur l’augmentation des prix en avril, avant l’annonce de l’augmentation des salaires. L’augmentation a ensuite été attribuée à plusieurs facteurs, notamment l’introduction du riz au chou-fleur, les prix saisonniers de l’avocat et le coût plus élevé des ventes en ligne. Mais bien sûr, blâmons les travailleurs qui gagnent 11 $ de l’heure !

Plus important encore, cependant, beaucoup de gens soulignent que si les travailleurs sont désormais légèrement plus proches d’un salaire décent, les cadres supérieurs des entreprises engrangent des augmentations de salaire massives. Le PDG de l’entreprise, Brian Niccol, a vu son salaire augmenter d’environ 160 % l’an dernier, pour atteindre 38 millions de dollars.

C’est drôle comment les augmentations de prix sont imputées à de modestes augmentations de salaire au lieu de la rémunération des dirigeants pic.twitter.com/zUn9EhuQhK – Ken Klippenstein (@kenklippenstein) 9 juin 2021

Pendant ce temps, selon Bloomberg, “l’employé typique de Chipotle – un travailleur à temps partiel dans l’Illinois qui enregistre 25 heures par semaine – a été payé 13 127 $ en 2020”. Cet employé aurait gagné environ 10 $ de l’heure. Je suis sûr qu’ils seront ravis de ce dollar supplémentaire, sachant que leur patron vient de voir son salaire plus que doubler.

Chipotle a également récemment brûlé environ 100 millions de dollars en déplaçant son siège social de Denver dans le comté d’Orange parce que le nouveau PDG y vivait et ne voulait pas déménager. les journalistes devraient cesser de publier les communiqués de presse des sociétés sous forme d’articles https://t.co/OT0taIbtrA – Alex Press (@alexnpress) 9 juin 2021

(image : Scott Olson/.)

