Ne blâmez pas le Brexit pour les problèmes d’approvisionnement au Royaume-Uni – la zone euro souffre | Royaume-Uni | Nouvelles

Liam Halligan a déclaré que la zone euro souffrait tout autant de problèmes de chaîne d’approvisionnement et que la pénurie actuelle d’approvisionnement n’était pas liée au Brexit. L’écart actuel entre la production des usines et les commandes a atteint un sommet étonnant en 24 ans. M. Halligan a écrit : « La zone euro elle-même souffre tout autant des problèmes de chaîne d’approvisionnement, l’écart entre la production des fabricants de la zone euro et les commandes qu’ils reçoivent atteignant un sommet de 24 ans en juillet.

« Les constructeurs de la région, notamment les grands constructeurs automobiles, ont eu du mal à répondre à la demande mondiale en raison des goulots d’étranglement des intrants et de la main-d’œuvre, tout comme au Royaume-Uni.

“C’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’inflation de la zone euro vient d’atteindre 3%, un sommet en 10 ans.”

M. Halligan affirme dans son article d’opinion que le dilemme actuel de la chaîne d’approvisionnement n’est en aucun cas unique à la Grande-Bretagne.

Il a ajouté dans le Telegraph que « quoi que vous disent les anti-Brexiteers purs et durs » partout dans le monde, « les entreprises sont aux prises avec des problèmes d’expédition mondiaux, des approvisionnements restreints en acier, bois, semi-conducteurs et autres intrants vitaux, ainsi que des pénuries de personnel liées à Covid »

“Compte tenu de la pandémie, puis de la reprise ultérieure de la demande, notre carnet de commandes est quatre fois supérieur aux niveaux normaux, le rebond a été très fort.”

La nouvelle survient alors qu’Ikea ​​​​a du mal à fournir environ 1 000 gammes de produits aux clients britanniques.

Les 22 magasins Ikea du Royaume-Uni connaissent des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Cela a conduit les magasins à manquer complètement de matelas et d’autres articles.

Les pénuries de la chaîne d’approvisionnement ont également affecté McDonald’s, l’Islande, la coopérative et Greggs qui sont tous confrontés à des difficultés avec les stocks.

Bien que M. Halligan ait suggéré que le Brexit n’était pas à blâmer pour les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement, un initié qui travaille pour Ikea a parlé à The Independent et a déclaré: “Ce que nous voyons est une tempête parfaite de problèmes.

“Cela inclut la perturbation des flux commerciaux mondiaux et une pénurie de chauffeurs, qui ont été exacerbées par la pandémie et le Brexit.”

Un porte-parole de la société a ajouté : « Comme de nombreux détaillants, nous rencontrons des défis permanents avec nos chaînes d’approvisionnement en raison de Covid-19 et des pénuries de main-d’œuvre, le transport, les matières premières et l’approvisionnement étant tous affectés.

« De plus, nous constatons une demande accrue des clients, car de plus en plus de personnes passent plus de temps à la maison.

« En conséquence, nous connaissons une faible disponibilité dans certaines de nos gammes, y compris les matelas. »