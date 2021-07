Ne blâmez pas le modèle du Kerala, renforcez-le et augmentez la vaccination, selon un expert

Ce qui ressort également, c’est que le Kerala a réussi à garder un grand pourcentage de sa population non exposé jusqu’à l’arrivée des vaccins.

Quand il s’agit de faire face au virus – Nipah plus tôt ou Covid maintenant, la plupart en étaient venus à croire que le Kerala ne peut pas se tromper. Pourtant, l’État du sud de l’Inde, basé sur l’économie des plantations, connu pour son record d’excellence en matière de santé publique, est à l’honneur en tant qu’État qui fait désormais face à près de la moitié de tous les nouveaux cas de covid signalés chaque jour à l’échelle nationale. C’est un modèle très célèbre du Kerala pour lutter contre le virus de plus en plus remis en question.

Qu’est-ce qui a mal tourné dans un État qui a un budget de santé par habitant presque le double de celui de l’Uttar Pradesh ? Quelle est la leçon de cela et pour le reste du pays pour lutter contre le virus et ses différentes vagues ?

Données de mortalité et d’enquêtes sérologiques

Financial Express Online a contacté le Dr Gagandeep Kang, l’un des virologues les plus respectés d’Inde et professeur au Christian Medical College de Vellore. Elle a commencé par dissiper l’idée qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec le modèle du Kerala. « Le Kerala a connu une forte augmentation du nombre de cas, mais cela ne veut pas dire que son modèle a échoué. Au contraire, ses chiffres de mortalité COVID, la marge de manœuvre encore disponible au sein de son système de santé pour faire face à l’augmentation des chiffres et les dernières données d’enquête sérologique ne font que montrer qu’il a fait du bon travail jusqu’à présent. »

Ce qui ressort des développements au Kerala, c’est le fait que le taux de mortalité à cause du COVID est de 0,5 pour cent contre un nombre national de 1,34 pour cent, le système de santé n’a jamais été débordé et il n’y a eu aucune situation où il n’y a un problème de pénurie d’oxygène ou de manque de lits de soins intensifs et de ventilateurs, comme cela a été observé dans d’autres régions du pays.

Charge de travail en hausse

L’objectif, selon le Dr Kang et d’autres experts, est d’examiner ce que l’augmentation du nombre de cas (environ 50 % du nombre national de nouveaux cas par jour) couplée aux 44 % de séropositivité ou de séroprévalence des anticorps indiquent ce qui doit être fait dans les jours et les mois à venir ?

« Le fait est qu’au moins 38 % de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin. Cela signifie que bien que la couverture vaccinale ait été supérieure à la moyenne nationale, une grande partie de la population du Kerala est soit non infectée, soit non vaccinée », explique le Dr Kang.

Et que penser de la séropositivité ? « Si vous aviez une région avec, disons, 70 % de séropositivité et que vous avez une population qui a 44 % de séropositivité (comme au Kerala), si vous relâchez les interventions dans la région avec 70 % de séropositivité, alors le nombre de cas que vous allez get sera bien inférieur au nombre de cas lorsque vous obtenez lorsque vous soulevez des bordures avec 43%.

Ce qui ressort également, c’est que le Kerala a réussi à garder un grand pourcentage de sa population non exposé jusqu’à l’arrivée des vaccins. «Mais les vaccins ne se sont pas déployés assez rapidement pour que la population du Kerala comble le fossé entre la protection obtenue contre l’infection dans d’autres États et la protection obtenue grâce à une combinaison d’infection et de vaccination au Kerala. Pour cette raison, la population du Kerala continue d’être en danger et vous devez donc intensifier la vaccination et renforcer les mesures de recherche et de suivi des contrats et ne pas devenir laxiste.

Les dangers maintenant

L’augmentation récente, dit le Dr Kang, “est une indication que le Kerala a pris une décision qu’il ne devrait pas avoir concernant l’Aïd (assouplissement des normes). De plus, la population s’est conformée jusqu’à présent mais peut-être qu’il y a une fatigue qui s’installe avec les restrictions. »

“Ce que nous voyons, c’est un compromis entre avoir protégé votre population et céder aux pressions pour assouplir les restrictions et autoriser les rassemblements, que ce soit pour des élections ou à des fins religieuses”, a déclaré le Dr Kang. Et par conséquent, sa préoccupation en ce moment concerne la façon dont cela se déroulera maintenant : « Le souci pour moi est de savoir ce qui va se passer dans le futur ? Si les vaccins n’arrivent pas et que les gens sont fatigués et que le gouvernement ne maintient pas le contrôle, il y aura forcément une recrudescence au Kerala. Les chiffres sont encore gérables, mais cela ne peut pas rester ainsi longtemps. »

Delta en mai

Le Kerala a obtenu la variante delta hautement transmissible en avril-mai, tandis que certaines parties de l’Inde du Nord ont commencé à la voir en mars-avril. Donc, le Kerala était un peu en retard. Il y avait aussi de meilleures interventions. “Donc, ce que vous voyez est une combinaison de variante delta et d’assouplissements des restrictions et permettant de grands rassemblements, ce qui permet à ces cas d’émerger.”

Une leçon claire

Quelles leçons tirent les développements au Kerala ? Pour Rama V Baru, professeur, Centre de médecine sociale et de santé communautaire de l’Université Jawaharlal Nehru, les messages sont clairs : la grande leçon des développements au Kerala et dans le Nord-Est est que le virus, ses vagues, ses variantes et leurs les sous-lignées continueront d’avoir un impact et l’ont fait même dans un État qui est traditionnellement resté investi dans la construction de ses systèmes de santé. Mais alors, ce qui doit être pris en compte maintenant et absorbé par d’autres États, c’est le message clair que les investissements dans les soins de santé et dans un système de santé publique fonctionnel ont de l’importance et font une différence.

« Le Kerala », dit-elle, « est en mesure d’assister à un faible taux de mortalité à cause de cela. Les autres États doivent donc apprendre et se concentrer de la même manière sur le renforcement des infrastructures de santé, les ressources humaines, le renforcement des capacités et même la gouvernance. Tout cela pour mieux les équiper pour gérer les futures vagues.

De plus, étant donné que les systèmes de santé publique ne peuvent pas être construits du jour au lendemain, le besoin immédiat pour le moment, selon elle, est d’exploiter et d’optimiser les ressources disponibles disponibles dans les structures publiques, privées et locales d’autonomie et la société civile, de forger agressivement des alliances et de coordonner les rôles pour obtenir de meilleurs résultats de santé dans les plus brefs délais.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.