Ne cédez pas à la demande de secours Covid des aéroports

Par K Vinay Pratap

Les journaux racontent que les aéroports privés du pays ont demandé une aide au gouvernement en raison du faible trafic dû à la pandémie de Covid (« soutien en espèces… pour soutenir les opérations »). Cela était attendu étant donné le coup sévère aux finances de l’aéroport.

La façon de traiter cette demande est de suivre le contrat de concession. Le secteur privé a conclu un accord avec l’entité gouvernementale (dans ce cas, l’Airports Authority of India, ou AAI) qui définit le risque et les rendements du secteur privé. L’accord, dans le cas de l’aéroport de Delhi, s’appelle l’accord d’exploitation, de gestion et de développement (OMDA) et contient des dispositions de force majeure (chapitre 16) qui traitent d’événements ou de circonstances qui « affectent matériellement et négativement la performance » des parties, « sont hors du contrôle raisonnable » des parties, les parties « n’auraient pas pu empêcher ou raisonnablement surmonter avec l’exercice des bonnes pratiques de l’industrie ou des compétences et des soins raisonnables », et ne résultent pas de la négligence ou de l’inconduite des parties ou de l’échec de les parties à exécuter leurs obligations. Selon l’OMDA, les événements qui méritent un cas de force majeure comprennent une « épidémie ». L’OMS a déclaré Covid une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020 et une pandémie le 11 mars 2020. Par conséquent, la pandémie de Covid relève de la définition de force majeure dans l’OMDA.

L’OMDA décrit également l’allégement (suspension de l’exécution d’une obligation par le contractant), y compris la résiliation du contrat pour cause de force majeure. Nulle part il n’est écrit dans la clause de force majeure que le gouvernement fournira « un soutien en espèces … pour soutenir les opérations ». Le gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures pour atténuer l’impact de Covid sur les projets d’infrastructure. Il a accepté que le Covid-19 soit considéré comme un cas de force majeure. Pour résoudre les problèmes immédiats de liquidité, la RBI a autorisé un moratoire sur les paiements de la dette pendant six mois.

En fait, Delhi International Airport Limited (DIAL), sur la base d’une perte estimée à 1 330 crores de roupies au cours de l’exercice 21, contre un bénéfice de 383 crores de Rs au cours de l’exercice 20, a invoqué la force majeure pour suspendre la part des revenus (45,99 %) avec AAI pendant FY21. DIAL a également demandé à la Haute Cour de Delhi de récupérer 399,20 crores de roupies qu’elle a payées à AAI au cours de l’exercice 21. Dans un soulagement majeur à l’aéroport international de Mumbai (MIAL), la Haute Cour de Bombay a empêché AAI de percevoir une part des revenus de 38,7% de MIAL en décembre 2020. Elle a également empêché AAI de transférer des fonds du compte séquestre à elle-même. L’exécution des contrats et la garantie de leur caractère sacré devraient être un domaine d’action majeur du gouvernement. L’Inde a l’un des déficits d’infrastructure les plus élevés au monde. Pour combler le déficit d’infrastructure et attirer les investissements privés dans les infrastructures, l’Inde essaie d’améliorer sa position dans le classement de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires. L’exécution des contrats est l’un des dix paramètres pris en compte pour le classement. L’Inde se classe 63 sur 190 pays dans le classement actuel, mais le classement du pays dans l’« exécution des contrats » à 163 sur 190 pays est le pire parmi tous les paramètres.

Toute tentative d’apporter un soulagement au-delà de ce qui est prévu dans l’OMDA reviendrait à privatiser les profits et à socialiser les pertes. Cela donnerait lieu à un aléa moral, car peu importe à quel point les entreprises sont imprudentes dans les bons moments, il y a toujours le gouvernement (et les contribuables) pour les renflouer pendant les mauvais moments. De telles entreprises ne parviennent pas à renforcer la résilience dans les bons moments qui pourraient les aider à surmonter les inévitables temps d’arrêt à venir. Certains justifient de telles demandes comme un mécanisme pour prévenir une défaillance systémique et d’autres dommages à l’économie. En réalité, c’est le socialisme citron, un système politique et économique où les profits sont strictement la propriété des actionnaires, et les pertes catastrophiques sont une externalité pour la société (Thales Panza de Paula, Forum économique mondial).

Tout allégement au-delà de ce qui est prévu dans l’accord de concession crée également un mauvais précédent. L’Inde est deuxième dans le monde en développement à la fois par le nombre de projets PPP et les investissements associés selon la Banque mondiale. L’Inde compte actuellement 1 103 projets PPP, pour un investissement de 275 milliards de dollars. Le plus grand nombre de projets sont apparus dans les transports (555 projets), et au sein des transports, dans le secteur routier (486 projets). La plupart des investissements privés se sont dirigés vers le secteur de l’énergie (principalement la production d’électricité) à hauteur de 151 milliards de dollars. Cependant, la mise en œuvre réussie de projets PPP dans tous les secteurs en Inde signifie également qu’il y aurait des demandes sans fin d’autres secteurs (routes, métro, ports, télécommunications, électricité, etc.) une fois qu’un précédent a été établi en accordant un soulagement à Covid au-delà de l’accord de concession. au secteur aéroportuaire. Enfin, la capacité du gouvernement à fournir un tel allégement est sévèrement atténuée avec un déficit budgétaire sans précédent de 9,5% au cours de l’exercice 21.

