Ne cessez jamais d’être fier: les vétérans britanniques en Afghanistan sont salués alors que Blair frappe Biden | Politique | Nouvelles

Les vétérans britanniques qui ont servi en Afghanistan devraient être fiers de ce qu’ils ont accompli (Image: pa images)

James Heappey, un ancien major d’infanterie qui a effectué deux tournées en Afghanistan, a reconnu “la colère et la frustration” au cours de la phase finale.

Mais il a dit à nos forces : “Nous avons donné à une nation déchirée par la guerre un avant-goût de la liberté – nous leur avons donné un espace pour une éducation qui ne peut jamais être enlevée.” Ses commentaires sont venus alors que Tony Blair, le Premier ministre qui a envoyé des troupes en Afghanistan, a qualifié la décision de se retirer d'”imbécile”.

Dans un essai, il a déclaré que la nouvelle du retrait avait laissé « tous les groupes djihadistes du monde entier en liesse » et a suggéré que le monde se demandait maintenant : « Est-ce un moment où l’Occident est en train de changer d’époque ? »

Hier soir, il est apparu que la Grande-Bretagne s’était opposée dans les mois qui ont suivi la décision du président américain Joe Biden de retirer toutes ses troupes d’ici le 20e anniversaire du 11 septembre.

Des sources militaires de haut rang ont révélé comment le chef des forces armées britanniques, le général Sir Nick Carter, était la seule voix dissidente lors d’une réunion cruciale des chefs d’état-major de l’OTAN à Bruxelles, arguant que « notre travail n’est pas terminé – il est trop tôt et nous ne sommes tout simplement pas prêts”.

Ses efforts ont ensuite été soutenus par le secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui a fait pression sur ses homologues avant une réunion de l’OTAN le 1er juin pour mettre le sujet des changements de date à l’ordre du jour – mais sans succès.

Alors que le chaos régnait hier à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul – avec des informations faisant état de quatre femmes tuées dans l’écrasement alors qu’elles tentaient de fuir – Sir Laurie Bristow, l’ambassadeur britannique en Afghanistan, a été vu en train d’informer les troupes britanniques à l’intérieur. Il a déménagé dans un centre de traitement d’urgence à l’aéroport pour traiter les demandes de ceux qui souhaitent partir pour le Royaume-Uni.

Entre-temps, il est apparu que les forces spéciales britanniques avaient participé à une opération audacieuse pour récupérer 150 « ressortissants autorisés » dans la ville et les ramener chez eux.

Cela faisait suite à une altercation houleuse entre les commandants britanniques et américains à l’aéroport de Kaboul la semaine dernière, lorsque des membres du 2 Para ont été empêchés d’effectuer une mission de miséricorde par leurs homologues américains qui ont averti : “Nous ne viendrons pas vous secourir s’il frappe le ventilateur.”

Les forces spéciales sont allées à la place, lors d’une opération plus tard la semaine dernière. Ils auraient utilisé des véhicules abandonnés trouvés à l’ambassade britannique pour effectuer leur part de la mission, qui s’est déroulée en pleine nuit.

Les 150 ont été sauvés avec succès – mais les commandants militaires estiment que jusqu’à 5 000 multinationales autorisées vivent toujours dans la peur à travers Kaboul. Des sources ont déclaré que la ruée pour sauver des civils innocents des talibans aurait pu être évitée si les avertissements du général Carter avaient été pris en compte.

La session du Comité militaire en chef de la défense du 18 mai a été la première occasion formelle pour les plus hauts commandants de l’OTAN de discuter de la déclaration de retrait de Biden du 13 avril.

Une source haut placée a déclaré hier soir : « Carter est resté calme mais il ne s’est pas retenu. Pour lui, c’était une question de conscience, d’obligation morale, et il savait qu’il avait le soutien du gouvernement.

“Il s’est disputé avec Mark Milley [US Chairman of the Joint Chiefs of Staff] que ce n’est pas le bon moment, nous n’avons pas fini, nous ne sommes pas prêts et nous ne devrions tout simplement pas le faire. Il a rencontré le silence.

“Pas un seul allié de l’OTAN n’a hoché la tête, encore moins l’a soutenu vocalement. C’était, comme on dit, un moment de dégringolade.” Le secrétaire à la Défense Wallace a ensuite personnellement fait pression sur ses homologues avant une réunion cruciale du Conseil de l’Atlantique Nord de l’OTAN en juin. “À ce moment-là, il était clair que la formation d’une sorte de coalition militaire pour tenir la ligne après le retrait des États-Unis n’allait pas de l’avant, malgré un certain intérêt du Canada et de l’Italie. Nous n’avions tout simplement pas la capacité”, a déclaré l’initié.

“Wallace a essayé, mais il n’a même pas pu inscrire un changement de dates à l’ordre du jour. Le sentiment était que le mandat américain était terminé. Il n’y avait plus rien à discuter.”

“Il était avec l’ancien chef de l’armée britannique, le général The Lord Dannatt, a déclaré:” Nick (Carter) s’est fortement investi pour essayer de trouver un moyen de rester plus longtemps. Bien sûr, c’était avec le soutien du gouvernement. “

Hier soir, Downing Street a déclaré que Boris Johnson déposerait bientôt une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU pour une intervention humanitaire en Afghanistan, à la suite de discussions avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Le Premier ministre abordera également l’avenir de l’Afghanistan lors d’une réunion avec le G7 la semaine prochaine, en présence du président Biden.

Hier soir, il est apparu que la Grande-Bretagne s’était opposée au cours des mois (Image: pa images)

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré : « Le Royaume-Uni a été absolument au centre de l’effort diplomatique sur l’Afghanistan. Nous dirigeons le G7, le Conseil de sécurité de l’ONU et l’OTAN, et le Premier ministre a téléphoné aux dirigeants mondiaux chaque jour cette semaine en coordonnant les évacuations et les actions.

“Nous avons doublé notre aide humanitaire à l’Afghanistan et nous exhorterons les autres à intensifier leurs efforts lors du G7 de la semaine prochaine.”

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab subit davantage de pressions car il a été signalé qu’il était resté deux jours supplémentaires en vacances après avoir été renvoyé.

Il est déjà sous le feu des critiques après avoir refusé d’interrompre son séjour de luxe en Crète pour appeler son homologue afghan pour organiser des vols d’évacuation, laissant le soin à un ministre subalterne. L’appel n’a alors pas été fait du tout en raison de la “situation qui se détériore rapidement”.

Maintenant, il a été rapporté que M. Raab a été invité à retourner à Londres vendredi, lorsque Kaboul tombait aux mains des talibans, mais n’est parti que dimanche – car M. Johnson avait convenu qu’il pouvait rester un peu plus longtemps.

Un haut responsable du gouvernement a déclaré à The time qu’il y avait une “incrédulité”, M. Raab n’était pas de retour à son bureau et a déclaré: “Il semble avoir noué Boris après qu’on lui a dit de revenir.”