Quand Adam McKay repense à ses nombreuses collaborations comiques avec Will Ferrell, celle qui se sent le plus en phase avec 2021 n’est peut-être pas ce à quoi vous vous attendriez.

« Je dirais que le plus prophétique s’est avéré être » Demi-frères » – c’est le monde dans lequel nous vivons », a expliqué McKay lors d’une récente séance à son domicile de Los Angeles.

« ‘Step Brothers’ était un dessin animé vivant quand il est sorti, [and now] c’est littéralement vrai. Quand vous voyez des adultes géants crier et donner des coups de pied sur des meubles parce qu’ils doivent porter un masque, c’est en fait plus absurde que « Demi-frères ».

McKay discutait de la façon dont les événements actuels ont rattrapé – et à bien des égards dépassé – son idée de la prochaine comédie produite par Netflix « Don’t Look Up ». Le film catastrophe contemporain ne présente peut-être pas Ferrell, mais son casting de stars rivalise avec celui de « The Towering Inferno » et « The Poseidon Adventure », et sa satire aiguisée recherche plus que des sensations apocalyptiques. C’est la prochaine étape de l’évolution cinématographique en cours de McKay, qui a déjà produit les films nominés aux Oscars « The Big Short » et « Vice ». (Le cinéaste a remporté un Oscar du scénario adapté pour le premier.)

Jennifer Lawrence, de gauche à droite, Leonardo DiCaprio et Timothée Chalamet se préparent pour la fin du monde dans « Don’t Look Up ».

(Niko Tavernise / Netflix)

Dans « Don’t Look Up », deux scientifiques (Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio) découvrent une comète géante, qui entrera en collision avec la Terre dans six mois et détruira la vie telle que nous la connaissons. Alors que le duo lutte pour attirer plus largement l’attention sur ce dilemme de la fin de la Terre, la présidente Janie Orlean (Meryl Streep) n’est investie que lorsque cela est politiquement opportun, aidée par l’intervention du milliardaire technologique Peter Isherwell (Mark Rylance). Le casting comprend également Jonah Hill en tant que fils et chef de cabinet d’Orlean, Cate Blanchett et Tyler Perry en tant qu’animateurs de talk-shows télévisés, ainsi que Rob Morgan, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Melanie Lynskey, Kid Cudi, Himesh Patel et plus encore.

Avec le film prévu pour la sortie en salles le 10 décembre et sur Netflix le 24 décembre, McKay a parlé du projet tout aussi troublant et délicieux qu’il qualifie d' »horreur comique absurde » et comment se moquer du monde tout en essayant d’être vraiment une partie de celui-ci.

Tout d’abord, pourquoi une comète ? Comment en êtes-vous arrivé à ce que cela soit l’événement catalyseur du film?

Je savais depuis quelques années que l’histoire de l’expérience humaine est le climat. C’est peut-être la plus grande histoire sur la planète Terre en 66 millions d’années depuis que l’astéroïde Chicxulub a frappé. J’ai donc essayé de réfléchir à la façon de faire un film qui traite de cela. Et j’ai pensé à cinq ou six idées de films différentes. L’un était très dramatique et épique. L’un ressemblait un peu plus à un M. Night [Shyamalan] film avec une sorte de twist. Et je viens d’avoir toutes ces idées. Et puis mon ami David Sirota [who shares a story credit on the film], je pense qu’il a eu un tweet ou quelque chose où il est juste comme, « la comète arrive et personne ne donne comme—. »

Il parlait de la crise climatique. Et je n’arrêtais pas d’y penser, et c’est peut-être aussi nu et aussi simple. Si nous avions ce sentiment de catastrophe imminente – parce que nous pouvons tous comprendre cela, s’il y avait vraiment une comète à venir – je ne suis pas sûr que nous saurions comment le gérer. Nous sommes tellement brisés en ce moment. Et puis j’ai commencé à réaliser: « Oh, c’est ça. » C’est une entrée très simple, mais c’est drôle.

À première vue, il s’agit d’une allégorie du changement climatique, mais il se révèle en réalité qu’il s’agit du moment culturel et politique dans lequel nous nous trouvons, où les gens ne peuvent s’entendre sur les faits de base et les choses les plus simples. Quand cet autre aspect est-il apparu ?

nous faisions du scoutisme [locations to film] à Boston, et je suis un fan de la NBA, donc je regardais le match de Jazz [on March 11, 2020,] et les arbitres ont déclaré que le match avait été annulé pour COVID. Le lendemain, nous avons encore fait du scoutisme – nous portions peut-être déjà tous des masques – mais ensuite nous nous sommes dit : « Nous devons sortir d’ici. » Nous sommes rentrés à la maison, et puis c’était comme six mois de juste [being] à la maison comme tout le monde. … Tout le temps, je me dis : « Faites-vous toujours ce film ? Comme, le film vient-il de se produire dans la réalité? «

Et je n’ai tout simplement pas touché au script pendant environ cinq mois. Ensuite, je me suis dit : « Très bien, allons lire le script. » Et j’ai été étonné de voir que le script ne parle pas en fait du changement climatique. Il s’agit de la façon dont nos lignes de communication ont été brisées, brisées, exploitées et manipulées. Et qu’en fait, le moteur de toutes les comédies farfelues est celui-ci – et cela fonctionne toujours totalement. J’ai vérifié avec Jen Lawrence et Leo et quelques acteurs, et je me dis : « Je lis ceci, et je pense en fait que cela raconte une toute autre histoire, qui était vraiment la cause de pourquoi nous n’avons pas fait quoi que ce soit contre le changement climatique.

Leonardo DiCaprio dans le rôle du Dr Randall Mindy dans « Don’t Look Up ».

(Niko Tavernise / Netflix)

Et ils sont tous revenus et l’ont lu, et ils se sont dit : « Oh, nous devons le faire plus que jamais. » Cela s’est donc fait très naturellement. Mais la seule chose que j’ai faite – la réaction à la pandémie était 50% plus folle que le script – j’ai donc dû revenir dans le script et tirer quelques fils et rendre les choses encore plus folles. Une fois que le président des États-Unis est passé à la télévision nationale et a lancé l’idée d’ingérer de l’eau de Javel, vous êtes dans un autre domaine. … La réalité me devançait.

Je suppose que la ligne standard que vous allez entendre est « Meryl Streep joue Donald Trump », mais ce n’est en fait pas aussi clair que cela. Comment lui avez-vous présenté le personnage ?

Si vous faisiez une représentation de Donald Trump dans un film, vous n’auriez en quelque sorte pas de film. Le plus proche auquel je puisse penser serait Brick Tamland dans « Anchorman », où Brick n’a pas vécu dans le film. Nous avons en fait fait une prise où Brick vient de pointer et a dit: « Regardez, une caméra. » Nous l’avons presque mis dans le film. C’est un peu Donald Trump ; il lui est impossible de vivre dans un récit.

Meryl Streep est la présidente des États-Unis dans « Don’t Look Up ».

(Niko Tavernise / Netflix)

Ce que je voulais faire avec Orléans, et ce dont j’ai parlé à Meryl, c’était que je voulais qu’elle soit une sorte de ragoût de tous les présidents désastreux que nous avons eus, parce qu’elle est beaucoup plus intelligente que Donald Trump. Elle est beaucoup plus avisée. Donc, elle est une sorte de mélange – certainement de Donald Trump, à quel point elle est narcissique, égoïste et myope, mais il y a aussi beaucoup de Bill Clinton là-dedans, en ce qui concerne le double langage et le polissage. Il y a beaucoup de George W. Bush, dans le sens où elle est totalement sous-qualifiée pour le poste. Il y a une petite pincée d’Obama, son genre de célébrité lisse. Beaucoup de Ronald Reagan, genre de trucs performatifs en costume vide. C’est donc un peu tout ça. C’est pourquoi nous avons mis la photo d’elle serrant Clinton dans ses bras [the movie].

Et l’exemple que je lui ai donné — c’est Meryl Streep, alors tu sais qu’elle va courir avec [it] – était « c’est un peu comme Suze Orman », dans le sens où Suze Orman n’est pas stupide, mais elle est définitivement un peu hacky et un peu fausse, mais elle connaît certaines choses. Donc Meryl a en quelque sorte pris cela, l’a filtré, y a mis un peu de Long Island, puis nous l’avons en quelque sorte balancé d’avant en arrière, et vous vous retrouvez avec le président Orléans.

Dans le personnage du milliardaire Peter Isherwell joué par Mark Rylance, avec sa fausse bienveillance masquant une cruauté endurcie, vous vous moquez des dirigeants de Big Tech. Comment conciliez-vous cela avec le fait que vous faites le film pour Netflix ?

Eh bien, je ne considère pas Netflix tel qu’il existe maintenant – il n’y a pas vraiment un de ces oligarques super-vilains au volant. Netflix fait définitivement partie de ce paysage, mais ce n’est pas comme Facebook. Et [my production company has] un premier coup d’oeil avec Apple. Si vous vivez dans ce monde, vous allez tomber sur ce monde. C’est notre monde. C’est un peu impossible de se lever le matin et de ne pas se cogner dessus. Mais mon expérience avec eux, et je dirais la même chose pour Twitter, comme ce gars qui dirige Twitter — est-ce que je pense que Twitter ne se concentre pas uniquement sur les profits ? Non, bien sûr qu’ils le sont. Mais ils semblent au moins essayer.

La distribution d’ensemble de « Don’t Look Up » comprend Jonah Hill, Paul Guilfoyle, Mark Rylance et Meryl Streep.

(Niko Tavernise / Netflix)

Je pense que ce que nous faisons avec Isherwell est plus proche de Facebook ; cela ne semble pas du tout essayer, et Chevron et Shell et beaucoup de ces trucs qui ne font aucun effort et sont activement malins. Mais votre question est amusante parce que chaque aspect du film s’inscrit dans cette [topic]. Par exemple, comment vous réconciliez-vous avec le fait d’être payé probablement cent fois plus que ce que vous devriez être payé ? Comment vous réconciliez-vous avec le fait de monter parfois dans une voiture à essence ? Je pense que la seule réponse à cela est de déménager dans les îles Orcades, que j’ai étudiées.

Surtout avec ces trois derniers films, avez-vous peur qu’ils soient jamais trop sur le nez, qu’il y ait un problème de prêche à la chorale ? Pensez-vous qu’un film comme « Don’t Look Up » atteindra réellement des personnes dont vous pourriez changer d’avis ? C’est même ce que tu veux de ça ?

Absolument. Tous ces films sont destinés à être vus par les personnes que vous souhaitez voir. Nous avons fait des tests de dépistage, et ils identifient les tendances politiques des gens sur le [responses]. Nous savions ce que nous faisions avec « Vice ». Nous allions entrer dans un pays qui vient d’être commercialisé et mal informé sur ce fossé qui est probablement impossible à combler lorsque vous en parlez ouvertement. Mais… au moins c’était fait, c’était là-bas. Et aussi un peu comme une élégie pour l’Amérique, qui était manifestement en train de s’effondrer.

Dans ce cas, c’est beaucoup plus proche de « The Big Short ». Il est destiné à jouer pour des personnes qui ne croient peut-être pas au changement climatique. Et il semblait dans nos projections de test. La comédie est très puissante dans ce sens. Les gens qui semblent vraiment être le plus touchés par cela sont une foule de cinéphiles directs qui le prend vraiment au menton. Et j’en étais vraiment content lors des projections de test.

Cate Blanchett et Tyler Perry en tant qu’animateurs de talk-show matinaux face à la fin du monde avec le sourire dans « Don’t Look Up ».

(Niko Tavernise / Netflix)

Est-ce une façon dont la portée mondiale et les algorithmes de Netflix pourraient être un réel avantage pour le film ? Cela peut pousser le film devant des personnes qui, autrement, ne le regarderaient peut-être pas.

C’est précisément pourquoi nous avons choisi Netflix. Nous avons eu quelques enchérisseurs pour le film, et à la fin de la journée, la raison pour laquelle nous l’avons fait est que celui-ci est entièrement destiné à être montré à un public aussi large que possible.

Considérez-vous cela comme un acte d’expression politique ? Considérez-vous ce film comme un acte d’activisme ?

C’était l’intention. L’idée simple et brute derrière cela était que nous avons vu 10 000 films où vous voyez toujours [the heroes] atteignent leur point le plus bas à la fin du deuxième acte – Thor ne va pas sauver la situation, ou ils ne vont pas éteindre le feu – et ils le résolvent toujours. Et je pense qu’il y a un pouvoir légitime à cela, ce genre de répétition narrative.

Ensuite, vous entendez les gens dire à propos de la crise climatique : « Oh, nous allons le découvrir. » Je pense qu’Elon Musk a été cité comme disant: « La technologie le résoudra. » Et c’est comme, « Hé, maman, tu dois vraiment le faire. » Vous ne pouvez pas simplement dire « ça va se terminer ». Cela me sent un peu comme si nous vivions dans un film. Comme nous pensons juste que les troisièmes actes fonctionnent toujours.

La partie du film qui, j’espère, contient un peu d’activisme – je ne sais pas si ce sera le cas ou non, ce n’est finalement qu’un film – mais c’est ce troisième acte. J’espère que ça va secouer. J’espère que ça surprendra. J’espère que cela donnera des sentiments à une partie de la foule qu’ils n’ont jamais eu auparavant. Si au moins 8% du public ressent cela, alors tout cela en vaut la peine.