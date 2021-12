Ne cherchez pas dans la critique de Netflix : si nous ne pouvons pas battre l’apocalypse, nous en rirons

La vie est pleine de questions : Poule ou œuf ? Qu’est-ce que le déjà vu, vraiment ? Han a-t-il tiré en premier ? Cet arbre dans une forêt vide fait-il du bruit, après tout ? Ou il y a celui-ci, que je n’ai pas tout à fait réussi à résoudre : qu’est-ce qui explique notre impulsion collective à rentrer du travail, à nous changer en pyjamas confortables, à verser un grand verre de Chardonnay et à feuilleter Ye Olde Netflix pour que nous puissions regarder élaboré fantasmes sur l’extermination de notre propre espèce ?

Je me pose constamment cette question ces jours-ci. Les superproductions de bandes dessinées du MCU – The Eternals, disons, ou Shang-Chi et la légende des dix anneaux – ou une grande superproduction de franchise (Godzilla contre Kong, n’importe qui ?) imaginent toujours comment nous pourrions finir. Ces histoires sont également partout sur ma télévision, des drames du réseau au prestige de la science-fiction. Ou, dernièrement, lorsque des comédies satiriques étoilées comme Don’t Look Back et Silent Night font leur chemin vers les services de streaming.

L’impulsion semble être dans notre ADN. En effet, les histoires apocalyptiques font partie de la culture humaine depuis la nuit des temps ; L’une des premières œuvres littéraires de l’histoire est L’épopée de Gilgamesh, qui raconte l’histoire d’une inondation mettant fin au monde.

En étudiant la littérature apocalyptique, vous voyez un changement progressif dans l’orientation de ces contes. Ils commencent par des histoires sur les dieux mettant fin aux humains comme un moyen d’effacer l’ardoise ou de punir les mortels. Mais au fil du temps, notre fin devient progressivement de notre faute. À mesure que la modernité s’installait, nos inventions et nos avancées scientifiques pouvaient accomplir des choses qui nous faisaient nous sentir comme des dieux – guérir des maladies, effectuer des tâches rapidement, parler à quelqu’un à l’autre bout du monde, prolonger notre espérance de vie, voler vers la lune.

Et donc, dans nos histoires, nous avons commencé à imaginer un monde où la vie humaine se termine parce que nous construisons des robots meurtriers ou créons par inadvertance une peste zombie au lieu d’un remède ou d’un hiver nucléaire. Du roman classique de 1960 de Walter Miller Un cantique pour Leibowitz au film de 1971 L’homme Omega au livre très adapté de Stephen King de 1978, The Stand, nous commencions à causer notre propre destruction. Au milieu du 20e siècle, l’extermination interhumaine était le mode dominant de l’apocalypse. Le but était prophétique, et les contes souvent allégoriques ; c’est ce qui pourrait arriver si nous et nos descendants ne changeons pas les choses.

Dans The Omega Man, le monde a été anéanti par une guerre apocalyptique, et les survivants accusent la science. Warner Bros.

Maintenant, cependant, on a l’impression d’avoir abandonné. D’une part, presque tous les films à gros budget sont d’une manière ou d’une autre un film apocalyptique. Littéralement, chaque film de super-héros a pour enjeu la continuation de l’humanité – et généralement un argument implicite pour expliquer pourquoi l’humanité devrait continuer, ce qui se résume à un charabia sur la façon dont nous sommes une espèce imparfaite, mais c’est ce qui nous rend mignon ou intéressant ou quelque chose. Chaque grand redémarrage de science-fiction ou d’action met les enjeux à un niveau absurdement élevé : il ne se peut pas que la ville soit menacée ; la planète entière doit être en danger. Le schéma est si évident que l’un des films les plus décalés de 2021, Barb and Star Go to Vista Del Mar, se transforme en une parodie de cette impulsion cinématographique.

Des apocalypses apparaissent également dans d’autres genres, avec peu d’espoir de renouveau que de telles histoires auraient pu offrir dans le passé. On dirait qu’Hollywood est en train de devenir le destructeur de mondes et de devenir moins subtil à ce sujet. Mais lorsque vous vivez au milieu d’événements qui se rapprochent un peu trop du «niveau d’extinction» – pandémies, empiètement sur le changement climatique, vous en avez peut-être entendu parler – peut-être que la subtilité doit disparaître.

En tout cas, aucune subtilité à Don’t Look Up, réalisé par Adam McKay, dont les récents travaux (comme Vice et The Big Short) ont certainement penché à la polémique. Don’t Look Up est techniquement métaphorique ; une comète extinctrice se dirige vers la Terre, et les habitants de la Terre préféreraient ignorer les implications claires de ce fait plutôt que de faire quoi que ce soit à ce sujet. A ma connaissance, nous ne sommes pas en danger imminent de mort cométaire.

Attention : quelques spoilers modérés pour Don’t Look Up et Silent Night suivent.

Mais le reste de Don’t Look Up est très clairement arraché aux gros titres. Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence incarnent des scientifiques qui découvrent la comète et se rendent à la Maison Blanche pour alerter le président, sorte de figure trumpienne (sauf aux cheveux superbes) interprétée par Meryl Streep. Il existe un calendrier d’action clair et inexorable ; dans environ neuf mois, toute vie sur Terre sera anéantie à moins qu’ils n’agissent.

Une fois convaincus qu’il s’agit d’un véritable problème – ce qui n’est pas un mince exploit de la part de la communauté scientifique – les responsables gouvernementaux concoctent un plan pour faire exploser la comète et sauver l’humanité. Mais au dernier moment, ils jettent le plan par la fenêtre à cause d’une découverte qui pourrait profiter à une entreprise géante sur terre. Le fait que toute vie s’éteigne les intéresse peu ; au moment où la comète apparaît dans le ciel, un mouvement politique est né pour convaincre les gens de ne pas regarder le ciel. Si nous ne le regardons pas, cela ne peut pas nous faire de mal, n’est-ce pas ? (Les non-recherchables sont assez clairement codés en tant que types MAGA.)

Le film dispose d’un casting massif de stars – en plus de DiCaprio, Lawrence et Streep, il y a Jonah Hill, Mark Rylance, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Chris Evans, Kid Cudi, Cate Blanchett, Himesh Patel, Matthew Perry, Tyler Perry, Ron Perlman, Rob Morgan, Melanie Lynskey… Je n’ai pas besoin de continuer, vous avez compris. Il y a un sentiment clair de mission urgente et sincère derrière Don’t Look Up, que McKay a écrit avant que Covid-19 ne devienne une menace bien connue, mais le tournage a été retardé en novembre 2020.

Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio découvrent une comète extinctrice dans Don’t Look Up. Niko Tavernise / Netflix

Mais il est difficile d’échapper à la sensation du film qui vous enfonce son index dans l’œil en criant : Pourquoi ne faites-vous pas attention ! (Après tout, McKay juste ça, au moins la partie criante, à la fin de Vice.) Le truc, c’est que si vous regardez Don’t Look Up, vous faites probablement attention, pas seulement aux nouvelles sur le climat et la pandémie mais à une demi-douzaine d’autres choses qui semblent être des causes raisonnables de panique. Pour moi, le matraquage a tendance à émousser la valeur du divertissement. Alors, quand le générique a roulé – après une fin qui était, il est vrai, assez émouvante – je me suis juste assis là en pensant, à qui, exactement, est-ce pour?

J’ai eu à peu près la même réaction à Silent Night, une autre sortie récente de « nous allons tous mourir », écrit et réalisé par Camille Griffin et mettant en vedette Keira Knightley, Matthew Goode et une foule d’autres. C’est un film au ton étrange dès le départ, se faisant passer pour un film de vacances typique sur des amis perdus depuis longtemps se réunissant pendant les vacances mais se terminant par une extinction de masse. Yay!

L’intrigue de celui-ci est également techniquement métaphorique, mais aussi étrangement similaire à Don’t Look Up. Cette fois, c’est un nuage géant de vapeurs nocives qui se propage à travers la planète, et nos protagonistes, assis en Grande-Bretagne, ont été informés par leur gouvernement du moment exact où le nuage les frappera : minuit, à Noël — très pratique du point de vue du cinéma. Ils se sont réunis pour passer leur dernier jour ensemble, et aussi pour prendre en groupe les pilules émises par le gouvernement qui leur permettront de mourir tranquillement au lieu de crier de douleur à cause du nuage de gaz. (Parents, soyez prévenus : une partie de l’histoire consiste à décider comment les enfants mourront.)

Dans Silent Night – également écrit avant la pandémie et tourné pendant celle-ci – les débats ne portent pas tant sur la question de savoir si le nuage arrive que s’il vaut mieux mourir par pilule ou par nuage empoisonné, et qui est vraiment responsable du nuage en premier lieu . (La métaphore devient nauséeuse lorsque vous commencez, inévitablement, à la mapper sur des débats anti-vaccins.) Mais l’allégorie est aussi claire que du verre : le nuage est le changement climatique, ou peut-être un virus potentiellement mortel, et la blague, comme c’est, c’est que personne ne veut reconnaître ce que cela signifie. Mangez, buvez et soyez joyeux, car nous mourrons littéralement demain.

Dans Silent Night, la fin du monde est imminente.AMC+

Vous supposeriez que des films comme ceux-ci sont censés être des avertissements aux téléspectateurs – des injonctions prophétiques selon lesquelles si nous n’agissons pas rapidement, c’est vraiment la fin de tout. (Le sera-t-il ? Comme le dit la citation, il est difficile de faire des prédictions, en particulier sur l’avenir.)

Mais ce sont aussi des comédies – drôles, parfois, même si vous grimacez quand vous riez. Et ils sont satiriques, soulignant l’absurdité de la situation et, surtout, les réactions de ceux qui souhaitent simplement ignorer la situation. Pourtant, il s’agit moins de dire courageusement la vérité au pouvoir que de retweeter les déclarations d’un influenceur à un flux rempli de personnes déjà d’accord.

Étant donné qui est le plus susceptible de regarder un film satirique embrouillant les négationnistes climatiques et (accidentellement) les anti-vaccins, peut-être qu’ils prouvent quelque chose de beaucoup plus sombre : que même ceux qui sont enclins à être d’accord commencent à se sentir si impuissants que tout ce que nous pouvons faire est de rire propre disparition imminente tout en se prélassant sur le canapé, le même endroit où nous retweetons et citons avec colère et publions des liens sur la gravité des choses.

Eh bien, c’est sombre ! Mais ça sonne juste. Je m’irrite contre ce genre de nihilisme, mais il est indéniable qu’il y en a beaucoup qui circulent. Et cela semble être la prochaine étape dans les contes d’apocalypse : si vous ne pouvez pas le réparer, riez avec.

Et je crains que si nous ne faisons pas attention – si nous ne levons pas les yeux de la télévision et de Twitter de temps en temps et ne nous souvenons pas que nous sommes toujours là, pour l’instant – ce genre de chose peut être une pilule empoisonnée en soi .

Don’t Look Up ouvre dans des cinémas limités le 10 décembre et est diffusé sur Netflix le 24 décembre. Silent Night est diffusé dans des cinémas limités et disponible à la location ou à l’achat sur les plateformes numériques.