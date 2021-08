Ne cherchez pas : date de sortie, distribution et autres choses que nous savons sur le film Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence

Le casting de Don’t Look Up comprend Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep et plus

Depuis que Netflix a commencé à révéler des noms en février 2020, le casting de Don’t Look Up est pour le moins prometteur. Même quand on ne compte pas les deux pistes — Leonardo DiCaprio comme le Dr Randall Mindy et Jennifer Lawrence comme le Dr Kate Dibiasky – la liste des acteurs apparaissant dans le nouveau film Netflix est hors de ce monde. Des noms comme Meryl Streep, Jonas Hill, Tyler Perry, Matthieu Perry, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande, et Chris Evans sont tous inclus, mais c’est à peine effleurer la surface. Rob Morgan, Marc Rylance, Ron Perlman, et bien d’autres encore apparaissent dans Don’t Look Up.