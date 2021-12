Ne cherchez pas la bande originale : Complétez la liste des pistes de films Netflix

C’est la fin du monde tel que nous le connaissons…

Avec le recul, 2021 a été une année formidable pour les films, que vous soyez fan d’horreur, de comédies musicales ou de tout le reste.

Heureusement, Netflix a conservé l’un des films les plus étoilés de l’année pour que le public puisse le dérouler la veille de Noël. Bien sûr, nous parlons de la comédie satirique de science-fiction d’Adam McKay, Don’t Look Up.

Le cinéaste a déjà dirigé des artistes comme Demi-frères, Anchorman, The Big Short, Vice et plus encore, il n’est donc pas surprenant de voir autant de stars monter à bord de son dernier projet.

Vous calculerez le nombre de grands noms qui apparaissent tout le temps. D’un autre côté, vous manquerez également de doigts si vous comptez le nombre de bonnes chansons que vous entendez.

Alors, décrivons la bande-son de Don’t Look Up afin que vous puissiez l’écouter une fois qu’elle est terminée.

MATRICE: Y en aura-t-il un cinquième ? [SPOILERS]

toujours de la bande-annonce de Don’t Look Up, Netflix

Ne cherchez pas la bande-son

La bande originale de Don’t Look Up comprend des morceaux emblématiques et des tubes plus récents. Découvrez la tracklist complète :

‘Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing Ta F’ Wit’ de Wu-Tang Clan ‘Right Thurr’ de Chingy ‘Showdown’ d’Eric V. Hachikian ‘Let the Eagle Soar’ de John Ashcroft ‘Doorman’ de Slowthai et Mura Musa ‘Statesboro Blues’ par The Allman Brothers Band ‘The Love I Hold’ par The Agents ‘Invasion’ par English Teeth ‘House of Bricks’ par Despot ‘Troubadour’ par George Strait ‘Just Like Paradise’ par David Lee Roth ‘Just Look Up ‘ par Ariana Grande et Kid Cudi ‘Till Then’ par The Mills Brothers ‘Bernadette’ par Four Tops ‘Taisho’ par Whitefield Brothers ‘Across the Alley from the Alamo’ par The Mills Brothers ‘I’ll Be Around’ par The Mills Brothers ‘Second Nature’ de Bon Iver ‘(Gonna Ride This) Whirlwind’ de The Escorts Don’t Look Up | Bande annonce officielle | Netflix

BridTV

6667

Ne cherchez pas | Bande annonce officielle | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/RbIxYm3mKzI/hqdefault.jpg

901935

901935

centre

13872

Le score est-il sur Spotify ?

Oui, vous pouvez également consulter la bande originale sur Spotify, qui contient la chanson « Just Look Up » susmentionnée d’Ariana Grande et Kid Cudi.

La partition vient de Nicholas Britell et il y a 31 chansons à découvrir.

Quant à savoir pourquoi Nicholas peut sembler familier, il a travaillé sur la musique d’émissions de télévision telles que Succession, tout en ayant également fait la musique de films comme Cruella, The King, Si Beale Street pouvait parler, Battle of the Sexes et Moonlight.

Il a déjà travaillé avec Adam McKay sur The Big Short et Vice.

1883: QUI EST ELSA À JOHN DUTTON ?

« Il a créé un sentiment d’urgence avec ça »

Malgré le fait que le public s’amusera sans aucun doute à regarder Don’t Look Up, il véhicule un message important.

Leonardo DiCaprio en a parlé lors d’une conversation avec Collider :

« Adam a créé ce film, qui portait sur la crise climatique, mais il a créé un sentiment d’urgence en parlant d’une comète qui va frapper la Terre dans six mois. La science est devenue politisée. Il existe des faits alternatifs. Et j’étais juste reconnaissant de jouer un personnage basé sur tant de personnes que j’ai rencontrées dans la communauté scientifique… »

Il a poursuivi: « … en particulier, les climatologues qui ont essayé de communiquer l’urgence de ce problème et qui ont l’impression d’être soumis à la dernière page du journal. »

Don’t Look Up est maintenant diffusé sur Netflix.

Dans d’autres nouvelles, quand Encanto est-il sur Disney Plus ? Date et heure de sortie révélées