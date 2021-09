Ne cherchez pas le clip mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence essayant de sauver le monde 10z viral

Netflix a sorti un nouveau clip de leur très attendu Ne cherchez pas de Le grand court et Vice scénariste-réalisateur Adam McKay. Les nouvelles fonctionnalités du clip Léonard DiCaprio, Jennifer Laurent, Rob Morgan, Jonas colline, et Meryl Streep dans cette comédie noire sur une comète se dirigeant directement vers la Terre.

En plus de DiCaprio et Lawrence, Don’t Look Up présentera également Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Michael Chiklis, Chris Evans, Gina Gershon, Ariana Grande, Paul Guilfoyle, Scott Mescudi, Mélanie Lynskey, Himesh Patel, Ron Perlman, Matthieu Poiré, Tyler Poiré, marque Rylance, et Tomer Sisley.

Dans une interview avec Le New York Times, McKay a parlé de l’idée de son dernier film :

« Ce n’est pas l’idée bizarre la plus sophistiquée – l’idée d’un film catastrophe dans lequel les gens ne croient pas nécessairement que la catastrophe arrive. Cela revient au trope du maire de Jaws : « J’adore le prouver, n’est-ce pas ? Introduire votre nom dans le National Geographic ?’ Ce sont donc deux astronomes de niveau intermédiaire, très sincères, qui font la découverte de toute une vie, qui est un astéroïde tueur qui se dirige vers la Terre. Ils doivent prévenir tout le monde et faire une tournée médiatique. Ce sont eux qui naviguent dans le paysage politique. Ce sont eux qui naviguent dans les talk-shows et comment ils sont perçus. C’est DiCaprio, Lawrence et Rob Morgan qui essaient d’avertir le monde. J’appelle ça une comédie noire.

Alors que McKay était connu pour ses comédies comme Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne et Demi frères, McKays passe à des films plus dramatiques comme The Big Short and Vice a fait du réalisateur un succès aux Oscars, ses deux derniers films ayant reçu des nominations pour le meilleur film. Avec McKay, une distribution incroyablement empilée et une date de sortie de premier ordre pour la saison des récompenses, Don’t Look Up semble être le grand jeu de Netflix cette année aux Oscars.

Don’t Look Up arrive dans certains cinémas le 10 décembre et sur Netflix le 24 décembre. Découvrez le nouveau clip de Don’t Look Now ci-dessous.

