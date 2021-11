Ne cherchez pas plus loin – c’est LA meilleure offre Black Friday sur Oculus Quest 2

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que l’Oculus Quest 2 est sorti – maintenant rebaptisé Meta Quest 2 après que le nom de l’entreprise de Facebook a été changé en Meta – et la console VR est enfin en vente pour le Black Friday. Les meilleures offres de Black Friday Quest 2 sont nombreuses, mais celle-ci est la meilleure de toutes.

Lorsque vous achetez un Quest 2 chez n’importe quel détaillant participant, vous obtenez une carte-cadeau de 50 $ qui peut être utilisée pour n’importe quoi dans ce magasin. Si vous envisagez d’acheter un Quest 2 pour quelqu’un d’autre cette année, acheter sur Amazon ou Best Buy est probablement votre meilleur choix. C’est parce que ces deux détaillants offrent une carte-cadeau de 50 $ qui peut être utilisée sur n’importe quoi d’autre dans leurs magasins.

C’est un excellent moyen d’économiser 50 $ sur le Quest 2 et d’utiliser cet argent pour autre chose cette saison des vacances.

Pour tous ceux qui achètent un Quest 2 pour eux-mêmes, vous pouvez envisager de le faire via la boutique officielle Quest. En effet, lorsque vous l’achetez via la boutique officielle Quest, vous obtenez un crédit de jeu de 50 $ qui peut être utilisé sur n’importe quel jeu de cette boutique.

Étant donné que la plus grande vente de jeux Quest de tous les temps a lieu en ce moment – ​​c’est plus de 80 jeux qui bénéficient d’une remise importante, de 20 à 50 % de réduction selon le jeu – ce qui permet de comprendre assez facilement en quoi c’est la meilleure offre Quest 2 que nous ayons. ai jamais vu.

Utiliser le Quest 2 est aussi simple que d’ouvrir la boîte et de mettre le casque sur votre tête. Vous devez toujours vous connecter avec un compte Facebook pour l’utiliser pour le moment, mais cette politique change après le Nouvel An lorsque Meta n’a plus besoin de comptes Facebook pour Quest 2.

Économisez 50 $ avec cette offre Quest 2 !

Si vous choisissez de vous rendre dans la boutique officielle Quest et d’y acheter un Quest 2, consultez notre liste des meilleurs jeux Quest 2 pour voir quels devraient être vos premiers achats !

Vous ne le regretterez certainement pas une fois que vous aurez plongé dans le monde virtuel et que vous vous retrouverez face à face avec Dark Vador, survolant les toits tout en décimant vos ennemis dans Population: One, ou en explorant le monde virtuel du casse-tête PC classique Myst dans une perspective que vous n’avez pas encore expérimentée.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.