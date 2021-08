Ne choisissez pas les gagnants ou les perdants, dit Musk au Sénat – Trustnodes ⋆ Crypto new media

L’homme le plus prospère du monde, Elon Musk, a un message simple au Sénat américain transmis par ses 58,9 millions de followers.

“Ce n’est pas le moment de choisir les gagnants ou les perdants de la technologie de la crypto-monnaie. Il n’y a pas de crise qui oblige à une législation hâtive », a déclaré Musk.

L’espace crypto se donne à fond dans la bataille des amendements alors que la première loi nationale au monde concernant cet espace est sur le point d’être adoptée avec le livestream qui commencera bientôt plus tard dans la journée.

Si le bon amendement l’emporte, alors l’espace de codage blockchain open source sera effectivement déclaré zone franche par les élus, donnant le feu vert à l’innovation pour prospérer dans la mise à niveau de la finance.

Si le mauvais amendement gagne, alors la crème de cette génération commencera à se demander ce qui se passe au Congrès, car cet amendement est si ignorant au point que le non-respect sera probablement un insigne d’honneur.

Notamment parce que vous ne pouvez pas vous conformer car aucune autorisation n’est requise pour accéder au réseau ethereum, de sorte que les codeurs ne savent pas qui interagit avec leurs contrats intelligents.

Si cet amendement est adopté, cela équivaudrait donc à une interdiction aux États-Unis, ne laissant aux codeurs d’autre choix que de déménager en Europe s’ils veulent ouvertement Solidity.

Quelque chose qui suggère que le Sénat devrait adopter le bon amendement, mais ce qu’il fera exactement reste à voir.

Quoi qu’il arrive cependant, cela marquera une étape importante pour les cryptos, certains d’entre vous se souvenant peut-être de tous les cryptoniens qui se sont mis à l’écoute d’un livestream d’un comité au sein de la bureaucratie en 2014 qui devait parler de crypto.

Depuis le professeur Bitcorn et le Supernintendo, nous avons parcouru un long chemin avec la diffusion en direct (à partir de 11 heures) non pas d’un coin inconnu, mais à la télévision aux heures de grande écoute dans l’organisme législatif le plus éminent au monde dans le plus grand du monde. économie.

