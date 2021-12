Ne choquant personne, Facebook/Meta remporte le titre de pire entreprise de l’année

Qui aurait pensé que changer de nom changerait la façon dont les gens voient une entreprise ? Malheureusement, si c’était le cas pour Facebook, cela n’a pas fonctionné, car une enquête d’audience a révélé que Meta est la pire entreprise de l’année.

Comme chaque année, Yahoo! Finance sélectionne une « entreprise de l’année » en fonction de ses performances sur le marché et d’autres réalisations, tout en sélectionnant également une « pire entreprise de l’année », en interrogeant son public sur l’entreprise qui les a le plus bouleversés.

Bien que l’on puisse dire qu’il s’agit de mesures différentes, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Facebook a obtenu ce titre comme la pire entreprise de l’année. Yahoo! Finances a déclaré que si Robinhood, Nikola et d’autres sociétés figuraient dans cette enquête à laquelle 1 541 lecteurs ont répondu, Facebook était celui qui a reçu le plus de votes écrits avec 8%.

Ce qui est particulièrement intéressant à propos de la société anciennement connue sous le nom de Facebook, c’est le nombre et la diversité des raisons pour lesquelles les gens ne l’aiment pas. Il a reçu 50 % de votes de plus que le deuxième, le géant chinois du commerce électronique Alibaba, non pas pour une seule infraction, mais pour une litanie de griefs de groupes de personnes qui n’ont peut-être pas grand-chose d’autre sur quoi s’entendre.

L’une des raisons pour lesquelles tant de gens sont devenus furieux à propos de Facebook/Meta était les effets de l’entreprise sur les enfants et les jeunes, quelque chose que nous avons beaucoup couvert ces derniers temps concernant la controverse sur Instagram.

Même s’il semble que Facebook pourrait se racheter puisqu’environ 30 % de Yahoo! les lecteurs le pensent.

Un répondant a déclaré que Facebook pourrait se racheter en reconnaissant et en s’excusant pour ce qu’il a fait et en faisant don d’une « quantité importante » de ses bénéfices à une fondation pour l’aider à réparer ses torts. Alors que certaines personnes considéraient le changement de marque Meta comme une tentative cynique de changer la conversation, suivant les conseils de Don Draper dans le scandale, d’autres étaient enthousiasmés par le potentiel d’une nouvelle direction qui pourrait a) être intéressante et b) quelque chose de différent du modèle vieillissant des médias sociaux. . Un nombre important de réponses se sont concentrés sur les dirigeants et le fondateur et PDG Mark Zuckerberg.