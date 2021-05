Ne cliquez pas sur ce message texte d’Amazon si vous le recevez – .

J’étais en conversation vidéo il y a quelques jours avec quelqu’un qui travaille chez Facebook, et la conversation s’est à un moment donné tournée vers les différentes alternatives de messagerie à l’application autonome Messenger du géant des réseaux sociaux. Il a levé son iPhone et m’a montré son écran tout en faisant défiler une assez longue liste de messages texte frauduleux, dont beaucoup d’Amazon prétendaient annoncer des choses comme un prix de tombola gagnant. J’ai déjà expliqué clairement à ce sujet dans les articles précédents – que quoi que vous vouliez dire sur le réseau social, une comparaison de Messenger avec quelque chose comme iMessage n’est même pas proche quand il s’agit de savoir lequel gère mieux les textes indésirables et les textes frauduleux. .

À propos de ces messages indésirables, nous aimerions nous concentrer sur un type d’entre eux: les textes d’escroquerie d’Amazon désormais omniprésents, qui sont devenus un tel problème que le Better Business Bureau a été inondé de centaines de plaintes de personnes à leur sujet. Et Amazon a également déposé ce qu’on appelle un procès contre John Doe, où une affaire est si urgente que vous demandez l’aide d’un tribunal avant même de connaître l’identité de l’auteur.

Alors, quels sont ces messages texte frauduleux sur lesquels vous devriez éviter et vous abstenir absolument de cliquer? Si, par exemple, vous recevez un SMS comme celui du tweet ci-dessous qui prétend que vous avez gagné quelque chose, sachez que vous n’avez rien gagné. Parce que ce n’est pas réel.

«Ne cliquez pas», prévient le BBB. «Le message texte ne vient pas d’Amazon et il s’agit du dernier d’une longue liste d’escroqueries par usurpation d’identité qui se produisent depuis le début de la pandémie, souvent en utilisant la marque d’Amazon. Le faux tirage au sort et le lien suspect font partie d’une escroquerie utilisée pour inciter les gens à visiter un site Web de phishing, où ils partagent involontairement les informations d’identification de leur compte ainsi que des informations personnelles et financières avec des fraudeurs. “

Escroquerie de tombola Amazon AirPods: votre compte et vos données financières pourraient être menacés; Voici comment l’éviter – MS CYRIGO (@mscyrigo) 27 avril 2021

Soit dit en passant, ce n’est pas seulement Amazon que les pirates essaient de se faire passer pour ce type de textes frauduleux – mais c’est surtout Amazon. En 2020, par exemple, 771 rapports de telles escroqueries ont mentionné Amazon au BBB. En fait, c’était la deuxième marque la plus usurpée après la Social Security Administration, selon le BBB Scam Tracker.

Suivez ces conseils du bureau pour éviter d’être escroqué par ces types de messages texte frauduleux:

Ne croyez pas chaque texte que vous recevez. Connaissez les signes d'une arnaque textuelle, comme la promesse d'une récompense et / ou un lien inhabituel. Ne cliquez jamais automatiquement sur un lien dans un message texte. Confirmez les détails. Vous connaissez ces textes qui vous demandent de renvoyer "STOP" ou "NON"? Ne fais pas ça. Bloquez le texte et signalez-le comme spam à la place. Parfois, les spammeurs l'utilisent pour déterminer que, a-ha, il s'agit d'un numéro de téléphone actif avec une personne en direct avec qui je peux maintenant interagir.