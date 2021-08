Ne cliquez pas sur ce SMS •

Les messages texte sont un vecteur de plus en plus populaire pour les pirates informatiques et divers vauriens spécialisés dans le numérique à utiliser pour séparer les victimes sans méfiance de leurs données ou de leur argent. Parfois les deux. Le malware Android connu sous le nom de FluBot est un exemple de menace se propageant via une arnaque par SMS, réussissant à attirer des victimes pour un certain nombre de raisons différentes. En partie parce que la personne moyenne de nos jours est peut-être beaucoup moins susceptible de cliquer sur un e-mail louche.

Mais un message texte qui se présente comme une mise à jour de «livraison de colis manquée» d’apparence légitime, comme c’est le cas avec la façon dont FluBot se propage, est apparemment beaucoup plus susceptible de trouver sa marque.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Malware FluBot — arnaque par SMS

Selon la société de cybersécurité Proofpoint, ce type particulier de malware Android – l’un des nombreux à surveiller – semble être à nouveau en plein essor. Il y avait eu une baisse de l’activité FluBot plus tôt cette année, attribuée aux arrestations effectuées en Europe. Mais maintenant, le malware FluBot frappe à nouveau davantage de pays en Europe. “Ses dernières victimes sont des utilisateurs d’Android au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Pologne et en Espagne, sur la base d’informations Proofpoint et open source”, selon la société de cybersécurité.

De plus, FluBot « est peut-être sur le point de se répandre parmi les utilisateurs américains ».

Nous avons déjà écrit sur cette menace particulière. C’est devenu assez grave plus tôt cette année que le National Cyber ​​Security Center du Royaume-Uni a décidé de publier des directives formelles afin que vous ne soyez pas dupe si cela vous arrive.

De plus, bien que cela semble principalement être une menace Android, les propriétaires d’appareils Apple ne sont pas nécessairement à l’abri des dommages causés par le FluBot. “Les utilisateurs d’appareils Apple ne sont actuellement pas à risque, bien que les messages texte frauduleux puissent toujours les rediriger vers un site Web frauduleux qui pourrait tenter de voler vos informations personnelles”, indique l’avertissement du Royaume-Uni.

N’attrapez pas le FluBot

Voici comment fonctionne ce malware. L’arnaque par SMS vous informe que vous avez manqué une livraison de colis. Vous cliquez sur le lien et vous êtes invité à télécharger une application de phishing. C’est ce que contient FluBot.

Après avoir obtenu les autorisations requises de l’utilisateur ? FluBot peut continuer à agir « en tant que logiciel espion, spammeur de SMS et voleur de cartes de crédit et d’informations d’identification bancaires », selon Proofpoint.

J’interagis rarement avec les messages SMS, en partie à cause de toutes les missives frauduleuses qui circulent maintenant. Et c’est aussi une bonne idée de limiter généralement vos interactions avec la source du colis que vous attendez sur son site officiel (comme celui d’Amazon).

Cela dit, voici quelques étapes importantes à suivre pour assurer la sécurité de votre appareil :

Ne cliquez pas sur le lien à l’intérieur du texte, bien sûr. Et supprimez le message. Encore une fois, si vous vous attendez, par exemple, à une livraison DHL ? Il vous suffit de visiter le site officiel de DHL pour y suivre votre livraison. N’utilisez pas le lien dans un message texte. Visitez le site Web de DHL. Non. Cliquez sur. Cette. Relier. “Pour les appareils Android”, poursuit la récente alerte britannique, “assurez-vous que le service Play Protect de Google est activé si votre appareil le prend en charge. Certains appareils Huawei fournissent un outil similaire pour rechercher des virus sur les appareils. Cela garantira que tout logiciel malveillant sur votre appareil peut être détecté et supprimé.