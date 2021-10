Ne comptez pas le stock RIDE parmi vos stocks de véhicules électriques à acheter

Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE) était l’un des stocks de véhicules électriques les plus populaires en 2020. En une période de six semaines, le stock de RIDE a bondi de 183%. Cependant, la course est devenue difficile l’automne dernier et en 2021, les investisseurs ont dû subir de lourdes pertes. Avec sa dernière baisse, RIDE a clôturé à 4,89 $. Aujourd’hui, les actions sont au plus bas.

Il y en a dont les oreilles peuvent se dresser à cette perspective. Un ancien constructeur de véhicules électriques étoile montante – avec une camionnette électrique très attendue qui avait fait une apparition en 2020 à la Maison Blanche pas moins – à la recherche de prix d’aubaine ?

Cela peut sembler tentant, mais je résisterais à la tentation. Lordstown Motors avait du potentiel il y a un an. Cependant, la course aux véhicules électriques est devenue beaucoup plus sérieuse depuis lors. De plus en plus d’entreprises prévoient de lancer des camionnettes EV et une est déjà en production.

À ce stade, l’entreprise est clairement en difficulté. Reflétant ses malheurs, l’action RIDE est en baisse de 75 % jusqu’à présent en 2021. Il vaut mieux éviter cette action cotée F de Portfolio Grader.

Voici un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles il ne devrait pas figurer sur votre liste d’actions à acheter.

Aperçu des stocks de RIDE

Nous sommes aux premiers stades d’un âge d’or pour les véhicules électriques. Le gouvernement est prêt à consacrer de l’argent à la construction d’infrastructures de soutien telles que des bornes de recharge. Une nouvelle génération de véhicules électriques offre une autonomie étendue et des prix plus abordables. Le changement climatique oriente le choix des consommateurs comme jamais auparavant et cela rend les véhicules électriques encore plus désirables. Les prix de l’essence augmentent à nouveau, ce qui pousse même les acheteurs de voitures pragmatiques vers l’option EV.

Les stocks de véhicules électriques ont été chauds au cours de la dernière année, et le stock de RIDE était là-haut.

Sur le marché américain, les camionnettes et les VUS se vendent trois fois plus que les voitures particulières. Cela a fait d’une camionnette électrique une sorte de Saint Graal pour l’industrie.

En juin dernier, la startup de véhicules électriques Lordstown Motors a annoncé l’Endurance. L’entreprise a affirmé qu’il s’agirait de la première camionnette électrique sur le marché.

L’Endurance était au prix de 52 000 $ et offrait une autonomie de 250 milles. Avec 20 000 précommandes et lettres d’intention revendiquées, Lordstown a déclaré que l’Endurance commencerait à sortir de sa chaîne de production de l’Ohio en juillet 2021. La société avait même un prototype d’Endurance exposé à la Maison Blanche pour une séance de photos avec le président Trump.

Bien sûr, le stock RIDE a décollé !

Le fondateur et PDG de Lordstown démissionne

Cependant, l’histoire de Lordstown a été beaucoup plus sombre en 2021. En juin, il a été révélé que ces dizaines de milliers de précommandes Endurance Lordstown citées en juin dernier n’étaient pas contraignantes. La société a déclaré qu’elle manquait d’argent pour démarrer la production de masse et a déclaré aux régulateurs qu’elle pourrait ne pas survivre.

Le fondateur et PDG de la société a démissionné dans le cadre d’une enquête de la Securities and Exchange Commission. La société a continué d’assurer aux clients et aux investisseurs que l’Endurance entrerait en production en septembre.

Lordstown souffre de plus de mauvais présages

Fin septembre, il n’y avait toujours aucun signe de production d’Endurance. En fait, la seule camionnette EV en production appartient à un rival – Lordstown a perdu son avantage de premier sur le marché.

Le 30 septembre, Lordstown Motors a annoncé la vente de son usine d’assemblage de l’Ohio pour 230 millions de dollars. L’acheteur est de Taiwan Foxconn — oui, ce Foxconn. L’accord comprend des dispositions permettant à Foxconn de fabriquer l’Endurance (ainsi que les véhicules électriques de sociétés concurrentes) dans l’Ohio. Et l’argent maintient Lordstown en vie pour le moment.

L’action RIDE est apparue à cette nouvelle, clôturant juste en dessous du niveau de 8 $, mais elle a rapidement repris sa chute.

L’essentiel sur le stock RIDE

C’est une période passionnante pour l’industrie automobile et les véhicules électriques en général. Les investisseurs ont saisi cet enthousiasme et ont poussé les actions de véhicules électriques à des niveaux impensables il y a à peine deux ans. Le problème est que tous ces fabricants de véhicules électriques ne vont pas réussir.

En fait, j’irais jusqu’à prédire que la plupart d’entre eux ne le feront pas. Il y a déjà un acteur énorme qui domine l’industrie, et les constructeurs automobiles traditionnels rattrapent rapidement leur retard. Il n’y a qu’un nombre limité d’acheteurs de véhicules électriques à attirer, et la construction automobile est l’une de ces industries qui nécessitent une échelle massive pour réussir.

Il semble peu probable à ce stade que Lordstown Motors en sorte comme l’un des gagnants des véhicules électriques. L’industrie automobile regorge d’entreprises qui avaient des promesses, mais qui ont finalement échoué. Des noms comme Studebaker, DeLorean et American Motors Corporation.

Si Lordstown Motors rejoint ce club, les actions RIDE n’auront aucune valeur. Même aussi bon marché soit-il, le stock RIDE ne vaut tout simplement pas le pari.

Si vous souhaitez investir dans des fabricants de véhicules électriques qui ont la chance d’être encore là dans 5 ans, voici une liste que vous pouvez consulter. Mais je ne parierais pas sur une entreprise avec la stigmatisation des précommandes exagérées, encore moins une qui n’a pas encore produit de véhicule. Oh et pour mettre plus moche en plus de tout cela, n’oubliez pas qu’il vient de vendre son usine pour l’argent nécessaire pour survivre un peu plus longtemps. Tout cela donne une image sombre pour le stock RIDE à l’avenir.

