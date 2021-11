Ne contestera pas les sondages de l’Assemblée UP l’année prochaine, annonce Akhilesh Yadav ; dit l’alliance SP-RLD finalisée

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a annoncé lundi qu’il ne se présenterait pas aux élections législatives de l’Uttar Pradesh, qui doivent se tenir au début de l’année prochaine.

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a annoncé lundi qu’il ne participerait pas aux élections législatives de l’Uttar Pradesh, prévues au début de l’année prochaine, a rapporté l’agence de presse PTI.

Il a également indiqué qu’une alliance entre son parti et le Rashtriya Lok Dal (RLD) pour les élections a été finalisée. « Notre alliance avec RLD est définitive. Le partage des sièges doit être finalisé », a-t-il déclaré à PTI dans une interview.

Yadav, qui est également député du SP d’Azamgarh et visage du ministre en chef de son parti, a déclaré qu’il « ne contestera pas les élections législatives ».

Sur les chances de prendre le parti Lohia (PSPL) de Pragatisheel Samajwadi (PSPL) de l’oncle Shivpal Yadav dans les sondages, il a déclaré : « Je n’ai aucun problème à cela. Lui et ses hommes seront honorés ».

