“Ne correspond pas à la personnalité de Lalu Yadav”: Tejashwi rejette l’affirmation de Tej Pratap selon laquelle “le père est détenu en captivité à Delhi”

Tej Pratap a attaqué samedi indirectement Tejashwi, alléguant que ce dernier tentait de remplacer son père en tant que président national du RJD.

Réagissant aux remarques de son frère Tej Pratap selon lesquelles leur père Lalu Prasad Yadav était retenu en otage à Delhi, Tejashwi Yadav a déclaré dimanche que de telles remarques ne correspondent pas à la stature du RJD supremo. « Lalu Ji était depuis longtemps CM du Bihar. Il a même fait arrêter LK Advani. Ces choses ne correspondent pas à sa stature », a-t-il déclaré.

Tej Pratap avait déclaré samedi que Lalu Prasad, qui lutte contre plusieurs maladies, était confiné à Delhi depuis sa sortie de prison il y a environ un an. Tej Pratap a indirectement attaqué Tejashwi, alléguant que ce dernier tentait de remplacer son père en tant que président national du RJD.

« Mon père ne va pas bien. Il y a 4-5 personnes dans le parti qui ont vu rêver de devenir le chef national de Rashtriya Janata Dal. Vous n’avez pas besoin de les nommer car tout le monde le sait. Il a été libéré de prison il y a près d’un an mais est retenu en otage à Delhi », a-t-il déclaré lors d’un programme d’entraînement de sa nouvelle formation « Chatra Jan shakti » Parishad à Patna.

Tej Pratap est impliqué dans une lutte pour le pouvoir avec Tejashwi Yadav depuis plusieurs mois. Les luttes intestines au sein du RJD ont éclaté en public lorsque Tej Pratap, après avoir été apparemment écarté du parti et impliqué dans une impasse avec le président de l’unité d’État Jagdanand Singh, a formé le mois dernier une nouvelle organisation – Chhatra Janshakti Parishad – qui serait parallèle à Chhatra RJD, l’aile étudiante du parti.

Lalu Yadav avait nommé Tejashwi Yadav comme son héritier politique en 2015 lorsqu’il a été nommé CM adjoint sous Nitish Kumar. À son tour, sur une période de six ans, Tejashwi s’est imposé comme le leader du RJD. Cependant, Tej Pratap veut contrôler le parti si Tejashwi émerge en tant que candidat ministériel en chef.

