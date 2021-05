Ne craignant aucun preneur, le gouvernement cherche à obtenir de nouveaux prix pour le spectre 5G; Prix ​​de réserve de Trai considéré comme très élevé par l’industrie

Des sources officielles ont déclaré qu’en plus du spectre 5G dans la bande 3300-3600 Mhz, le département des télécommunications (DoT) recherchera également une tarification pour la bande d’ondes millimétriques (24,25 GHz à 28,5 GHz) et la bande de spectre 600 MHz, qui peuvent être utilisées pour Services 5G.

Alors que 63% du spectre reste invendu lors des enchères tenues en mars, le gouvernement ne prend aucun risque et a décidé de demander un nouveau prix de réserve à l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) pour la bande 5G qui devrait être mise en place pour vente l’année prochaine.

Bien que le Trai ait soumis en 2018 le prix de réserve pour le spectre 5G dans la plage 3300-3600 Mhz – la vente aux enchères n’a pas eu lieu pour cette bande en mars – il a été considéré comme trop élevé par l’industrie. Depuis la bande 4G premium dans le 700 Mhz où le prix était également considéré comme trop élevé, n’a vu aucun preneur; le gouvernement veut un examen de la bande 5G craignant que, sinon, l’industrie ne se présente pas pour acheter.

En outre, étant donné que le spectre d’environ 70 MHz dans la bande est ajouté, une référence pour un nouveau prix de réserve doit être recherchée.

Dans l’état actuel des choses, le gouvernement se sent embarrassé car la bande de 700 Mhz n’a pas trouvé de preneur pour la deuxième fois lors des enchères de mars – plus tôt dans les enchères de 2016, elle n’a pas non plus été touchée par l’industrie.

Le gouvernement est doublement prudent puisque le scénario offre-demande de spectre a totalement changé ces dernières années, et surtout après les enchères de mars. Il n’y a que trois acteurs télécoms, dont l’un est financièrement faible. Les opérateurs ont suffisamment de spectre dans la bande 4G et, en l’optimisant, peuvent commencer à fournir des services 5G une fois que l’écosystème est plus développé. En fait, Bharti Airtel a démontré des services 5G grâce à une telle optimisation du spectre. En conséquence, si le prix ne convient pas à l’industrie, il ne sera pas pressé d’acheter le spectre 5G.

“Le prix doit être revu pour la 5G car les recommandations de prix précédentes sont arrivées en 2018 et la vente aux enchères aura maintenant lieu en 2022. Déjà, il y a eu de nombreux développements ces dernières années concernant la 5G”, a déclaré une source officielle. Le gouvernement inclut également plus de bandes pour la 5G, pour lesquelles des recommandations de prix sont nécessaires, a ajouté la source.

En 2018, Trai avait recommandé un prix de réserve de Rs 492 crore par Mhz pour la bande 3300-3600 MHz. Le prix signifiait que pour un bloc minimum pan Inde de 20 Mhz, les opérateurs devraient débourser 9 840 crores de Rs, ce qui était considéré comme raide. Comme les opérateurs de télécommunications ont besoin d’environ 100 Mhz pour offrir des services 5G pan-indiens, ce prix signifie qu’ils devraient débourser 49 200 crores de Rs.

De même, pour la bande 700 MHz, bien que Trai ait réduit le prix de réserve de 43% en 2018 par rapport aux enchères de 2016, à Rs 6568 crore par Mhz, pour un bloc pan-indien de 5 Mhz, les opérateurs auraient encore dû débourser 32840 Rs. crore, qui était considéré comme assez élevé.

Le prix de réserve élevé du spectre a freiné les enchères de mars. Par exemple, sur le total de 2308 Mhz de spectre mis aux enchères qui au prix de réserve valait 3,92 lakh crore de Rs, seulement 37% des ondes ont été vendues et deux bandes, 700 Mhz et 2500 Mhz, ont tiré un blanc.

