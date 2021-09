Ne craignez pas la perturbation ; Tirez-en parti !

Je vous mets au défi de lire ce paragraphe, puis de fermer les yeux et de vous concentrer. Pense au futur. A quoi ça ressemble pour vous ? Comment pensez-vous que l’humanité fonctionnera dans 20, 30 ou 40 ans ? Sommes-nous encore plus connectés numériquement que nous ne le sommes déjà ? Quels comportements ou actions sont courants maintenant et pourraient être inexistants à l’époque ?

Maintenant, ouvrez les yeux. Devinez quoi? Vous êtes dans le futur maintenant ; c’est ce dans quoi nous passons tous le reste de notre vie. Ce moment avant que vous ne lisiez le paragraphe précédent est passé, et nous sommes tous un pas de plus vers ces visuels potentiels que vous avez peints dans votre esprit. Le temps qui passe est une tendance dure, ou une certitude future qui se produit constamment, et peu importe la façon dont vous savourez le présent, vous savez que d’une manière ou d’une autre, vous planifiez toujours ce qui vient ensuite.

Alors, professionnellement, à ceux qui essaient de protéger et de défendre le statu quo de leur carrière, de leur entreprise ou de leur industrie dans son ensemble, je veux savoir : pourquoi ? Si le temps passe et que le monde physique évolue, n’est-il pas irréaliste de penser que votre carrière, votre entreprise ou votre industrie ne le feront pas ?

Que signifie « sécurité » ?

Lorsque vous pensez à l’avenir de l’industrie dans laquelle vous travaillez ou dans lequel vous possédez une entreprise, qu’est-ce qui vous fait vous sentir en sécurité ? Est-ce le titre de votre poste, vos capacités ou un produit ou service spécifique que l’entreprise exécute ou crée ?

À vrai dire, la plupart ont encore un état d’esprit où les compétences professionnelles qu’ils ont acquises lors de leur entrée sur le marché du travail résisteront à l’épreuve du temps jusqu’à la retraite, en particulier les plus jeunes. Cependant, trouver la sécurité dans cet état d’esprit est dangereux, car cette époque est révolue depuis longtemps et nous sommes maintenant à une époque plus transformatrice que jamais.

La technologie numérique perturbatrice est également une certitude future de Hard Trend qui rationalise depuis longtemps les tâches dans tous les secteurs, prenant la place de nombreux humains dans différents rôles professionnels. Cette vague perturbatrice ne ralentit en aucun cas, en particulier à la suite de la pandémie de coronavirus de 2020 où bon nombre de ces avancées numériques perturbatrices se sont accélérées jusqu’à cinq ans en seulement quatre mois !

Mais il y a de bonnes nouvelles ; l’humain peut être anticipatif et trouver le moyen de prendre de nouvelles positions aux côtés du numérique de rupture ! Non seulement de nouveaux postes émergent dans le secteur de la technologie, mais les emplois traditionnels qui ont fait l’objet de refontes liées à la technologie ont désespérément besoin de compétences humaines pour fonctionner. Avec ces nouveaux rôles vient le besoin d’une nouvelle éducation, et le simple apprentissage d’un ensemble de compétences dans un collège ou une école de technologie n’est plus suffisant.

L’éducation doit évoluer avec la technologie

Nous nous efforçons tous d’être professionnellement indispensables à une industrie ou à une entreprise, mais développer les compétences qui vous passionnent n’est plus aussi simple que de se consacrer à la même organisation depuis plus de 50 ans.

En tant que salarié, l’avenir de votre carrière ne dépend plus d’une simple fidélité à une entreprise ; cela dépend de votre employabilité. Comme vous pouvez l’imaginer, cela nécessite qu’un individu apprenne et implémente constamment son propre état d’esprit d’anticipation, en prêtant attention aux tendances dures qui façonnent l’industrie dans laquelle il travaille et en trouvant des moyens d’être le perturbateur plutôt que le perturbateur.

J’ai écrit plusieurs articles sur les technologies de rupture telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML) et d’autres logiciels autonomes qui gèrent davantage les compétences techniques au quotidien, comme les calculs et la programmation. Former une personne à la programmation ou souligner uniquement l’importance des mathématiques et des sciences est, à bien des égards, une préparation inadéquate pour l’avenir dans lequel nous nous trouvons déjà.

Les compétences qui permettront à un être humain d’être employable à côté de ses homologues artificiellement intelligents sont les compétences générales : créativité, pensée critique et autres calculs cognitifs qu’une machine ne peut pas faire. Ces compétences générales sont vitales et, à l’heure actuelle, même certains des cheminements de carrière les plus traditionnels manquent de travailleurs qualifiés, tels que les métiers, les représentants commerciaux, les techniciens, les chauffeurs, etc.

Ces domaines de carrière se sont largement transformés et il semble que de nombreux professionnels n’aient pas suivi l’évolution des exigences de compétences de ces industries. Mais quelle pourrait être la solution à cela ?

Comment rester employable ?

La redéfinition des critères de qualification et la mise en œuvre de supports marketing qui revendiquent une culture d’apprentissage dans une entreprise est une activité statique ; les entreprises doivent se considérer comme un « collège » en elles-mêmes et mettre en œuvre des expériences d’apprentissage interactives.

Pour en revenir au sujet de la sécurité, si vous êtes chef d’entreprise, vous voulez que vos employés se sentent en sécurité ! Et cette sécurité vient du fait de se sentir éduqués et préparés à tout, car eux aussi savent que les temps changent et que les processus évoluent. J’ai parlé à des employés de certaines des plus grandes entreprises du monde, et le plus souvent, je rencontre des personnes qui craignent de perdre leur carrière professionnelle à cause de la stagnation des compétences. Cela les amène à se demander s’ils seront peut-être inemployables s’ils choisissent de passer à autre chose.

Si une entreprise prend des mesures concrètes pour l’aider à se développer, elle aura certainement moins l’impression de n’avoir aucune sécurité ! Et tout commence par aligner Futureview® dans votre organisation en adoptant un état d’esprit d’anticipation. En utilisant mon Anticipatory Leader System, vous pouvez apprendre à tirer parti des perturbations numériques à votre avantage et à celui de votre organisation, puis utiliser votre compréhension des tendances dures qui façonnent l’avenir pour informer les employés sur la façon dont leur carrière peut changer.

Les produits et services innovants qui stimulent votre entreprise ne viennent pas de nulle part ; ils proviennent d’une équipe d’êtres humains forte, compétente et imaginative, ce que, en tant que chef d’entreprise, vous avez ! Ne les laissez pas tomber !

Auteur : Daniel Burrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues au monde en matière de tendances mondiales et d’innovation de rupture. Le New York Times l’a désigné comme l’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

Il a prononcé plus de 3 000 discours dans le monde entier et est un…