“Ne dites pas à une femme noire de rester dans sa voie” ⋆ .

Candace Owens est une commentatrice politique de droite qui est particulièrement connue pour minimiser le racisme dans l’Amérique moderne. Cependant, il est clair qu’elle reconnaît qu’elle existe, lorsqu’elle devient pertinente dans sa vie personnelle.

Comme l’a rapporté Stamford Advocate en 2019, Owens est devenu viral pour ses déclarations minimisant les inégalités raciales, disant: «Arrêtez de nous vendre notre propre oppression. Arrêtez de nous priver de confiance en nous en nous disant que nous ne pouvons pas à cause du racisme, à cause de l’esclavage. Je n’ai jamais été esclave dans ce pays.

Et ce malgré qu’Owens ait elle-même poursuivi le conseil scolaire de Stamford et accepté un règlement de 37500 $ pour un incident dans lequel elle a été victime d’attaques racistes – ce qui a suscité de nombreuses réponses soulignant qu’Owens reconnaît le racisme quand elle en est victime, mais nie ça quand les autres le sont.

Mercredi, Owens a de nouveau souligné cela, s’en prenant au Dr Brittany Bissell, une pharmacienne clinicienne qui a osé suggérer que les opinions personnelles d’Owens sur des questions médicales devraient être présentées comme une opinion, et non comme un fait médical. Les tweets du Dr Bissell sont désormais protégés, après une série d’attaques de la part des fans et des adeptes d’Owens.

Cela a commencé lorsque Candace Owens est apparu sur Fox News pour défendre Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Elle s’est concentrée sur le fentanyl dans le système de Floyd, suggérant que cela avait plus à voir avec sa mort que les actions de Chauvin.

Bissell a répondu à un tweet, disant qu’Owens devrait «rester dans sa voie» en ce qui concerne les questions médicales. Owens a rapidement mis ses partisans sur Bissell, qualifiant son utilisation de ses propres connaissances pharmaceutiques de «blanchiment» et exigeant que Bissell se soumette à une «formation antiraciste agressive».

Comment osez-vous dire à une femme noire – qui vient de trouver sa voix au milieu d’un pays en proie à l’oppression transmise par des Blancs comme vous – de rester sur sa voie? Le blanchiment est inacceptable dans l’Amérique d’aujourd’hui. Vous avez besoin d’une formation antiraciste agressive. https://t.co/vrjfoWRwCU – Candace Owens (@RealCandaceO) 21 avril 2021

Dans l’Amérique d’aujourd’hui, une fille blanche n’a pas le droit de dire à une femme noire de «rester dans sa voie».

Je vais devoir supposer que vous êtes intrinsèquement raciste.

Vous avez été produit par un pays systémiquement raciste et vous n’êtes pas au courant de vos préjugés implicites et de vos privilèges blancs. https://t.co/zAy0sb6L18 – Candace Owens (@RealCandaceO) 21 avril 2021

Bien que les tweets de Bissell soient désormais cachés au public, les repostages d’Owens sur Telegram montrent toujours le texte des tweets auxquels elle a répondu.

Dans le tweet initial, Bissell dit: «Je ne dis pas souvent cette phrase mais [Candace Owens] doit rester dans sa voie. La désinformation médicale devrait être un crime. » Le reste du texte est coupé.

Dans le second, elle dit: «Je ne dis même pas qu’elle ne peut pas donner son opinion. Ne produisez simplement pas les déclarations médicales comme des faits quand elles sont fausses.

Pourtant, Owen est heureuse de considérer cela comme une attaque raciste, même si elle avait peut-être l’intention d’être facétieuse, et de cibler ses partisans à Bissell pour avoir osé corriger un profane qui tente de prendre des décisions médicales.