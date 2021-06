Ne doit pas manquer de charge

L’autre aspect de l’écosystème VE qui nécessite une attention immédiate est la connexion de l’infrastructure de recharge à l’énergie renouvelable.

Le Centre et les États se sont montrés déterminés à promouvoir l’adoption des véhicules électriques (VE), ce qui correspond bien aux ambitions climatiques de l’Inde. De la subvention des achats via le programme FAME et des dégrèvements fiscaux à l’exemption des véhicules électriques des frais d’enregistrement et de renouvellement, les mesures devraient contribuer grandement à encourager les acheteurs. Récemment, le Karnataka a réduit les coûts d’acquisition de terrains pour les fabricants de composants électriques. L’année dernière, le gouvernement de Delhi avait annoncé une série d’incitations, notamment des subventions à l’achat et des exonérations de taxes routières. Et, le programme PLI de Rs 18 000 crore du Centre pour la fabrication de batteries devrait stimuler la fabrication de batteries à grande échelle dans le pays, si les points faibles du programme (exigence de localisation élevée, pénalité, etc.) sont résolus. Malheureusement, aussi sérieux que soient ces efforts, l’adoption des VE restera entravée jusqu’à ce qu’il y ait une action concrète sur l’infrastructure de recharge et la dépendance des stations de recharge à l’énergie thermique à base de charbon soit terminée. La vision sous-jacente d’un transport plus propre ne sera pas réalisée non plus.

Les projections récentes de l’ICRA sur les futures ventes de véhicules électriques offrent une indication de l’importance de l’infrastructure de recharge : l’ICRA affirme que les deux et trois roues électriques représenteront jusqu’à 40 % des ventes de véhicules neufs dans trois ans. Gardez à l’esprit que ceux-ci sont généralement utilisés pour les déplacements sur de petites distances et ne sont pas considérés comme dépendants de l’infrastructure de recharge commerciale comme les gros véhicules électriques. McKinsey, en 2018, avait estimé que l’Inde aurait besoin d’environ 5 millions de points de recharge publics, pour un investissement de près de 6 milliards de dollars. L’objectif de l’Inde de 69 000 bornes de recharge dans les stations-service à travers le pays d’ici 2030 peut être vu à quel point les efforts sont modérés. Même contre l’objectif modeste de 2 600 bornes de recharge dans 62 villes d’ici 2023, l’Inde a actuellement réussi à mettre en place juste plus d’un tiers.

En effet, un article publié par le Natural Resources Defense Council, basé aux États-Unis, postule que non seulement l’Inde doit augmenter ses infrastructures de recharge de manière exponentielle, mais qu’elle devra également rapidement normaliser les infrastructures de recharge publiques et privées. À l’heure actuelle, l’Inde autorise de nombreuses normes de connecteurs de charge (pour la charge rapide) qui peuvent être difficiles pour l’interopérabilité et donc conduire à une utilisation sous-optimale de l’infrastructure. Compte tenu de la dynamique en Inde, il faut aussi travailler sur la recharge sans contact, à l’image de ce qui se fait en Chine et en Corée du Sud.

L’autre aspect de l’écosystème VE qui nécessite une attention immédiate est la connexion de l’infrastructure de recharge à l’énergie renouvelable. En effet, comme ce journal l’a déjà souligné, la forte dépendance à l’égard de l’énergie thermique à base de charbon sape considérablement la vision des véhicules électriques. Même le gaz naturel n’est pas un excellent substitut, car les émissions de gaz à effet de serre du cycle de vie ne diffèrent pas de manière significative entre un véhicule électrique fonctionnant sur batterie et un véhicule fonctionnant à l’ICE (consommant des combustibles fossiles) dans un tel scénario, comme l’ont souligné les chercheurs de l’ICRIER. dans ce journal plus tôt. À cette fin, si le gouvernement veut vraiment placer l’Inde parmi les leaders des véhicules électriques, il devra s’assurer qu’il fait les bons choix à la fois en matière d’infrastructure de recharge et de mix énergétique pour les bornes de recharge.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.