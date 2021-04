Ne donnons pas le statut d’État au pays du tiers monde de Washington DC ⋆ .

Dans leur dernière prise de pouvoir de gauche, les législateurs démocrates de la Chambre des représentants ont voté la semaine dernière pour admettre Washington, DC comme le 51e État de l’union, renvoyant la mesure au Sénat, où il fait face à une bataille difficile. C’est parce que, comme certains sénateurs démocrates le savent, conférer le statut d’État au district de Columbia est une idée horrible – et pas seulement parce que les fondateurs n’approuveraient pas.

Les Washingtoniens qui ont déjà pris la peine de déchiffrer la Constitution (probablement une minorité d’entre eux) savent que le statut d’État de DC est inconstitutionnel. L’article premier de la Constitution confère au gouvernement fédéral le pouvoir de «légiférer exclusivement, dans tous les cas, sur tel district… qui peut, par cession d’États particuliers et par l’acceptation du Congrès, devenir le siège du gouvernement des États-Unis» avant même que l’emplacement du quartier n’ait été décidé. Comme l’ont illustré le chaos et les émeutes de l’été dernier, non seulement l’octroi du statut d’État à DC donnerait à cet État un pouvoir disproportionné, mais cela interdirait également au gouvernement fédéral d’éliminer les menaces et le désordre.

«L’anarchie dans les capitales pose un danger unique pour une nation, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral a une compétence exclusive sur le district fédéral», a écrit Kyle Sammin ici au Federalist. “[A]Permettre à DC de devenir le 51e État permettrait à un gouvernement local de tenir la nation en otage par l’inaction – ou même l’approbation – des troubles tumultueux.

Mais la principale raison de ne jamais admettre le District de Columbia en tant qu’État n’est pas qu’il violerait nos précieux documents fondateurs. Les législateurs de DC les ont abandonnés il y a longtemps, de toute façon.

C’est que Washington, DC, malgré ses majestueuses salles de marbre et sa riche histoire, est un pays du tiers monde. C’est vrai: l’Amérique ferait mieux de donner un État à la Somalie. Au moins, nous pourrions essayer de le fractionner. DC n’est pas du tout bon pour la fracturation.

District du dégoût

Derrière la façade des septuagénaires royaux et des législateurs militants qui ne connaissent pas la différence entre les insurgés et une vague, les chefs brunchs de la prochaine génération ivres de mimosas sans fond et d’ambition aveugle, et les dweebs dans les boutons vichy surcompensant leur stature avec un travail très important chez Deloitte ou dans le bureau de communication d’un membre du Congrès sans nom, existe le Wild Wild West de Washington.

Ici, à droite, vous trouverez le magnifique Lincoln Memorial. Et ici, sur votre gauche, profitez des fantasques wigwams en vinyle du campement de sans-abri qui a réquisitionné votre parc de quartier. Lorsque vous prenez le métro, ne vous tenez pas trop près du bord de la plate-forme – ou de la personne profondément perturbée et erratique criant des blasphèmes à votre droite.

Union Station, le discours de la ville pendant les vacances avec ses couronnes plus grandes que nature et l’abondance de lumières scintillantes, devient ce que j’aime appeler Cat-Calling Central après la fonte des neiges. Si vous gardez la tête baissée, vous pouvez ignorer la plupart des railleries, mais le gentleman particulièrement vocal sans pantalon est difficile à ignorer.

Certains quartiers ressemblent à San Francisco Lite. Alors que la plupart des propriétaires de chiens nettoient après Fido, les humains qui défèquent parfois sur le trottoir préfèrent laisser ces trésors pour les chaussures des passants moins vigilants. De même, chaque salle de bain Starbucks est parsemée de suffisamment de papier toilette pour alimenter une famille de cinq personnes en quarantaine pendant une semaine, et le sol est si humide qu’il ressemble au sol d’un vestiaire de piscine communautaire après les cours de natation – mais plus collant.

Crime en série

Toute cette dégénérescence se produisait avant que des voleurs ne prennent le contrôle du centre-ville pendant la saison des émeutes de 2020, incendiant des églises, pillant des dépanneurs et effaçant les fenêtres exposées.

Nous n’avons pas besoin de traverser les frontières pour assister à un État en faillite – ou du moins à un État en herbe dysfonctionnel. Les 68 miles carrés de Washington DC ont tout pour plaire: un système éducatif pathétique, une sécurité fédérale qui est un «échec choquant», des forces de l’ordre qui se tiennent à l’écart pendant que les foules mettent le feu à leurs voitures d’escouade, et beaucoup de pauvreté et d’analphabétisme – un sur quatre les adultes du district ont du mal à faire des lectures de base, et un sur trois ne peut pas faire de calculs simples. Cela ne veut rien dire du gouvernement de la ville, qui est connu pour être chargé de corruption.

Avec ses troupes de choc autour du Capitole et son procès-spectacle pour un président en exercice, Washington DC est essentiellement une république bananière. Non pas que les législateurs fédéraux le sauraient, mais en dehors du privilège du complexe du Capitole, si récemment fortifié de barbelés et de gardes nationaux, les communautés sont un peu plus vulnérables.

Cela nous amène au crime incontrôlable. Les homicides ont augmenté de 19% en 2020, par rapport à 2019. Aujourd’hui, depuis l’année dernière, ils ont encore augmenté de 43% en 2021 à ce jour. Les détournements de voiture ont également explosé. Les vols de véhicules à moteur ont augmenté de 50% en 2020 et de 32% en 2021 à ce jour.

La semaine dernière, j’ai assisté à une tentative de détournement de voiture juste devant ma propre voiture dans un quartier «sûr» juste après le coucher du soleil. Heureusement, le propriétaire de ce véhicule a éloigné sa camionnette de l’escroc, mais ces tentatives sont trop courantes et toutes les victimes ne sont pas aussi chanceuses.

Le mois dernier, un immigrant pakistanais et chauffeur d’UberEats a été assassiné par deux adolescentes alors qu’ils lui ont assigné une mission et lui ont volé sa voiture alors que le propriétaire était toujours suspendu sur le côté. Les adolescents obtiennent un accord de plaidoyer qui n’inclut pas de peine de prison pour le meurtre d’un père de trois enfants.

COVID a tout aggravé. L’isolement a exacerbé les tensions civiles et conduit de nombreux Américains inquiets au point de rupture. Les malades mentaux sont encore plus malades et les coins de la ville autrefois peuplés de touristes ont été dépassés par des vagabonds.

Pendant ce temps, tandis que la maire tordue de DC peignait à la bombe des slogans politiques de gauche dans une rue de la ville qu’elle désignait comme lieu de rassemblement de la foule, elle a également banni les fidèles de leurs lieux de culte. Et maintenant, au lieu de simplement les poubelles débordantes habituelles, vous pouvez trouver des masques sales jonchant le trottoir.

Pour réutiliser une ligne poétique de l’ancien président et forgeron Donald Trump, le district de Columbia est un «pays de merde».

Wasteland de Washington

Malgré leurs plaques d’immatriculation sournoises, les DCians sont plus représentés au sein du gouvernement fédéral que quiconque dans toute l’Amérique. Heck, en ce qui concerne les médias d’entreprise, le pays ne s’étend que jusqu’au périmètre du Beltway, et les membres du Congrès et les femmes qui déménagent dans le marais travaillent souvent beaucoup plus pour les résidents de Capitol Hill et de Georgetown que pour leurs électeurs. en Amérique civilisée.

Après avoir regardé une tentative de carjacking, courir pour ma vie après avoir entendu «tireur actif!» dans un théâtre bondé, et rester coincé dans mon immeuble lorsque la police a encerclé mon immeuble pour se rapprocher d’un voleur de banque armé, j’ai eu assez d’excitation dans ce désert de la capitale pendant un moment. Le Wisconsin, un véritable État, appelle.

Pour l’amour de tout ce qui est bon et saint, n’admettez pas Washington, DC comme le 51e État. Le reste de l’Amérique ne mérite pas de faire face à l’incompétence et à la barbarie de cet endroit horrible.