“Ne doutez pas de lui” – les mots sévères du père au milieu d’une clause sur le prêt de Man Utd

Le prêteur de Nottingham Forest, James Garner, s’engage envers le club des Midlands, malgré une clause dans son contrat qui pourrait le renvoyer à Manchester United dès janvier.

La première saison complète de Garner dans le football senior n’était que l’année dernière. Les Homme Utd Le jeune a d’abord joué en prêt à Watford, avant de déménager à Forest pour la seconde moitié de la saison.

Le milieu de terrain défensif a joué un rôle important tout au long de la saison, faisant 20 apparitions pour l’équipe City Ground.

L’attrait du retour au club a été aidé par le nouvel entraîneur Steve Cooper. Cooper dirigeait auparavant l’équipe anglaise des moins de 17 ans, dont Garner était un membre régulier.

Le père de Garner s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exposer les faits du deuxième prêt de son fils.

“Ecoutez. James sait que là-bas [is] une clause de rappel. Mais laissez-moi vous assurer que tout James joue avec son cœur sur sa manche et James donnera 100% à Forest », a-t-il déclaré, cité par Nottinghamshire Live.

«Il aime les fans et le club et il donnera de la sueur et des larmes à ses coéquipiers. Ne doutez pas de lui.

Garner lui-même est apparemment d’accord avec les commentaires de son père et se sent forêt est la bonne personne pour lui. En effet, il a suscité l’intérêt d’un certain nombre d’autres équipes du championnat.

“Les gens peuvent essayer de me persuader, mais la décision m’appartient, et j’ai toujours eu Forest derrière la tête – après la saison dernière et les progrès que j’ai faits ici”, a-t-il déclaré à Nottinghamshire Live.

« Il va y avoir des gens qui voudront que j’aille là où ils voudront que j’aille ! De même, ici.

Pression pour le nouveau patron Cooper

Ce n’est un secret pour personne que Forest a mal commencé la campagne du championnat 2021/22. Et avec une base de fans qui exige beaucoup, ils ne seront pas satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées sur le terrain.

Le manège managérial est celui auquel il est difficile d’échapper à Forest. Cooper est le cinquième manager à prendre en charge le club depuis 2019.

L’ancien manager Chris Hughton a ressenti la colère des propriétaires impitoyables du club, car il a été limogé en raison d’un début de saison lamentable. Le club n’a réussi qu’un point lors de ses sept premiers matchs.

Bien que Cooper ait stabilisé le navire pour l’instant – gagnant quatre points lors de ses deux premiers matchs – il ne sera que trop conscient de la courte espérance de vie d’un entraîneur de Forest.

Le club devra tourner radicalement ses faveurs, ou ce pourrait être la tête de Cooper sur la ligne ensuite.

