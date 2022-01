La star de ‘Vanderpump Rules’ parle également de réparer son amitié avec Scheana Shay, partageant que les deux recommencent à parler alors qu’ils se lient à propos de la maternité.

AceShowbiz –

Tandis que Lala Kent a raccommodé son amitié avec Scheana Shay, ce n’est pas le cas pour sa relation avec ses camarades »Règles de Vanderpump » Star Ariana Madix. Lors de son apparition sur le podcast « #NoFilter with Zack Peter », l’auteur de « Give Them Lala » a révélé pourquoi elle n’avait plus suivi Ariana sur Instagram.

« [Ariana] aime un bon outsider. Elle aime tous ceux qui se noient, ce qui est génial quand c’est vous qui vous noyez parce qu’elle va certainement vous jeter le gilet de sauvetage », a déclaré l’ancienne hôtesse de SUR, 30 ans, à propos d’Ariana, qui est actuellement en train de renforcer Scheana. « Tu sais, avec Ariana, c’est comme ça. »

Claquant davantage Ariana, Lala a poursuivi en disant: «C’est comme, vous savez quoi, ne faisons pas semblant. Tu t’en fous de moi. Je me fiche de toi, peu importe. Tu sais? Je l’ai abandonnée sur le gramme. Ce qui, vous savez, pour nous, c’est comme, joli – ça se solidifie beaucoup, non? Ouais, je suis bien avec toi.

Interrogée sur une confrontation à la caméra lors du tournage de la saison 9 de «Vanderpump Rules», qui a commencé à tourner plus tôt ce mois-ci, la mère de l’un d’eux a déclaré: «Je ne la redoute pas du tout.» Elle a poursuivi: « Je me dis: ‘Chérie, foutons-nous en l’air!’ Je ne sais pas ce que c’est, je vis pour cette merde ! »

Ariana n’a pas encore commenté les remarques de Lala.

Pendant ce temps, Lala et Scheana, qui se sont désabonnés après que Scheana ait accusé Lala de ne pas être là pour elle après sa fausse couche, ont arrangé leur relation alors qu’elles se liaient à la maternité lorsque Lala a accueilli sa fille Ocean en mars et Scheana s’est préparée à accoucher. « On a [been talking], et c’est très, genre, axé sur les mamans », a déclaré Lala. «Je la surveille, elle me surveille. … Je ne peux pas m’empêcher de la regarder et de lui dire : « Je t’aime. Alors, pouvons-nous arrêter le non-sens? Pourquoi continuons-nous à nous attaquer les uns les autres ? »

