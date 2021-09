“Ne fait pas une énorme différence” si Bottas me prend un point bonus · .

Lewis Hamilton a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par la possibilité que Valtteri Bottas lui enlève le point de bonus pour le tour le plus rapide, tant que leur équipe l’a marqué.

Mercedes a dit à Bottas de ne pas tenter de réaliser le tour le plus rapide lorsqu’ils ont monté un nouveau train de pneus sur sa voiture en fin de course. Bottas a ensuite réalisé le meilleur temps dans les deux premiers secteurs et a reculé à la fin du tour, après que le stratège de course James Vowles lui ait dit d’abandonner sa tentative de réaliser le tour le plus rapide.

Malgré un recul dans le dernier secteur, Bottas a signé le meilleur temps au tour. Hamilton est arrivé peu de temps après et a pris lui-même un nouveau train de pneus pour récupérer le tour le plus rapide et le point de bonus.

Bottas a déclaré que Hamilton allait toujours entrer dans les stands et que son point de bonus n’était jamais en danger.

“Je savais que Lewis allait également s’arrêter, cette information que j’avais, et je savais qu’avec une quantité décente de levage dans le dernier secteur, il l’obtiendrait”, a-t-il déclaré. “Donc pas de drame.”

Hamilton a déclaré qu’il “n’avait aucune idée” que Bottas lui avait accidentellement pris le meilleur temps au tour.

“Mais cela n’a pas vraiment d’importance”, a-t-il déclaré. « Si Valtteri l’avait eu, ça aurait été bien.

« Au final, nous devions faire le meilleur tour, autant de points que possible en équipe. Donc, si Valtteri l’obtient ou si je l’obtiens, cela ne fait pas vraiment une énorme différence.

« Mais comme je l’ai dit, je ne savais même pas que Valtteri s’était arrêté, je l’ignorais complètement. C’était mon choix d’arrêter, j’avais besoin de ce point supplémentaire, alors je l’ai fait, et c’est bien.

Ayant entamé la course avec trois points d’avance sur Max Verstappen au championnat des pilotes, Hamilton laisse le Grand Prix des Pays-Bas trois points derrière lui.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :