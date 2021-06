Ne faites pas de moutique ⋆ 10z viral

Faites sonner les cloches du mariage ou quoi que ce soit d’équivalent pour une relation à long terme où vous agissez et vivez comme un couple marié, sauf sans la partie mariage.

Liza et Charles sont officiellement de retour ensemble à partir de l’épisode 11 de la saison 7 de Younger, et bien que nous soyons heureux qu’ils se soient réconciliés, cela a pris beaucoup trop de temps.

Leurs retrouvailles auraient pu avoir lieu dans la moitié du temps, mais comme c’est presque la fin, on peut oublier cela.

Comme je l’ai souligné à plusieurs reprises, la séparation de Liza et Charles a été prolongée pour tout ce qu’elle valait, les scénaristes essayant d’étirer l’intrigue inutile pour tout ce qu’elle valait.

Qui savait que ce serait Pauline qui serait le catalyseur qui mettrait Liza et Charles sur la bonne voie pour se remettre ensemble ?

Charles : Je n’ai pas pu monter dans cet avion.

Lisa : Quoi ? Pourquoi?

Charles : Parce que j’étais avec la mauvaise personne.

Liza : Mais tu allais lui demander de t’épouser à Mustique. Vous avez une bague.

Charles : De quoi parles-tu ? Je ne propose pas à Quinn. Honnêtement, je ne pense même pas que j’aime la femme. La seule bague que j’aie jamais eue était celle que je t’ai achetée.

Lisa : Charles.

Charles : Liza, j’ai été un imbécile, et je suis désolé qu’il m’ait fallu si longtemps pour m’en rendre compte. Oubliez le mariage. Je veux juste être avec toi comme tu veux, de toute façon, si tu m’as toujours.

Si elle n’avait pas volé le passeport de Charles, Liza ne l’aurait pas apporté à l’aéroport, et Charles n’est peut-être pas descendu de l’avion.

Ce n’était pas aussi climatique que la finale de la série Friends quand nous nous demandions tous désespérément si Rachel était descendue de l’avion, mais c’était touch and go pendant quelques minutes, d’autant plus qu’il reste encore un épisode.

Nous savions que Liza et Charles se réuniraient ; nous ne savions tout simplement pas quand cela arriverait.

Et honnêtement, c’est un soulagement que cela ait finalement été le cas, même si cela pourrait avoir un peu plus à voir avec la rupture de Charles avec Quinn qu’avec la réconciliation avec Liza.

Quinn doit être énervée après avoir été larguée par son petit ami alors qu’elle se rendait à un week-end romantique et cherchera à se venger de toutes les personnes impliquées.

Heureusement, ou plutôt, malheureusement, elle a juste les munitions.

Le pitch deck de Liza et Kelsey pour Inkubator lui a été donné sur un plateau d’argent, et même si elle se serait retenue si elle avait toujours été avec Charles, tous les paris sont ouverts maintenant qu’ils ont rompu.

Quinn ne manque jamais une occasion d’égaliser le score et de prendre de l’avance, et ce pitch deck est un double coup dur.

Liza : Pauline, je suis en route pour l’aéroport.

Pauline : Oh mon dieu, c’est tellement romantique. Une course folle à l’aéroport pour l’empêcher de partir avec la mauvaise femme. Mon Dieu, j’adore ça.

Liza : Non, je lui apporte son passeport pour qu’il puisse y aller.

Pauline : Quoi ? Non, nous étions si proches. Vous ruinez le plan.

Elle peut blesser Charles et Liza tout en prenant une décision commerciale judicieuse d’un seul coup.

C’est un gagnant-gagnant pour elle mais une vraie perte pour Empirical.

Kelsey avait quelques réserves à propos du partage de la plate-forme de présentation d’Inkubator avec un de ses amis en capital-risqueur, mais elle a mis ces craintes de côté parce qu’elle lui faisait confiance.

Rob n’aurait probablement jamais imaginé que l’idée ingénieuse de Kelsey serait si largement partagée, mais cela ne veut pas dire qu’il est moins à blâmer.

Il est toujours le responsable de saper l’avenir d’Inkubator, et d’ici demain, il pourrait y avoir une douzaine de prototypes similaires.

Ce qui autrefois aurait pu rendre Inkubator innovant et avant-gardiste dans le monde de l’édition l’est devenu beaucoup moins avec une seule frappe.

Quand Kelsey découvrira ce qui s’est passé, elle sera plus que fâchée.

Depuis son retour à Empirical, elle a eu du mal à retrouver sa passion pour les raisons pour lesquelles elle est tombée amoureuse de l’édition.

Charles : A propos d’hier soir, je suis désolé si les choses sont devenues trop familières.

Liza : Non, c’est tout… on va bien.

Charles : Je n’arrête pas de penser à Inkubator. Vous avez vraiment créé quelque chose de si spécial.

Liza : C’est juste le terrestre. Nous avons également un podcast et une application.

Charles : J’aimerais voir l’image complète. Y a-t-il une chance que Kelsey et vous puissiez préparer une brève présentation pour moi ?

Lisa : Absolument.

Inkubator était un moyen pour elle et Liza de trouver et de nourrir de nouvelles voix, et avec Charles à bord, le ciel semblait la limite.

Cependant, maintenant Rob a effectivement écrasé ces plans, et une rupture est inévitable à ce stade.

Sortir avec Rob était déjà un peu risqué étant donné qu’il est l’ex de Clare, mais Kelsey aimait assez Rob pour dépasser cela.

Cependant, ce n’est pas quelque chose qu’elle peut négliger, et c’est fini pour le couple.

Avec Kelsey comme agent libre, où cela la laisse-t-elle, cependant?

Un spin-off centré sur Kelsey semble moins probable étant donné que Hilary Duff joue dans le “spin-off” de Hulu Comment j’ai rencontré votre mère, mais les scénaristes ne le savaient peut-être pas lorsqu’ils ont écrit la finale de la série.

Ainsi, elle pourrait finir célibataire, ce qui ne serait pas une mauvaise chose, mais il est tout aussi probable qu’elle se réconcilie avec Zane.

Ce ne serait pas la chose la plus folle pour les anciens amants de se remettre ensemble, mais cela se sentirait probablement précipité et jeté ensemble pour apaiser les fans.

Josh : Tu as rompu avec Clare assez facilement. Tu comptes être un peu plus prudent avec Kels, hein ?

Rob : Ce n’est pas vraiment une question.

Josh : Ce n’est pas vraiment le cas.

Rob : Je suis presque sûr que Kelsey peut se débrouiller seule.

Josh : Ouais, j’espère juste que tu as l’intention d’être un peu plus prudent.

La dernière possibilité, qui peut être longue ou non, est que Kelsey se retrouve avec Josh.

Cela semble fou, mais en revoyant l’épisode pour la deuxième fois, j’ai été frappé par la protection de Josh envers Kelsey.

Il a averti Rob de traiter Kelsey avec plus de soin que Clare, et il se pourrait que Josh soit un bon ami, mais il est également possible qu’il y ait plus que cela.

Après que Kelsey ait découvert la vérité sur Liza, elle a emménagé avec Josh, et ils ont partagé un baiser bref mais passionné sur Younger Saison 4 Episode 7.

Une relation amoureuse entre les deux n’est jamais allée plus loin que cela, mais il y a une chance – peu importe la taille – qu’ils puissent commencer quelque chose dans la finale de la série.

Serait-ce à l’improviste? Oui. Serions-nous d’accord? Je ne sais pas, mais je lis probablement beaucoup trop là-dessus ou non. Seul le temps nous le dira.

Et en parlant de retrouvailles romantiques folles de dernière minute, la série positionne Lauren pour renouer avec son ex Max.

Après ce rêve sexuel torride où ils ont frappé dans tout l’appartement, Lauren semble plus disposée à suivre les conseils de ses parents et à “rattraper” Max.

Denise : Votre pauvre père. Il ne deviendra jamais un grand-père ou ne vous accompagnera jamais dans l’allée.

Lauren : Maman, tout ne peut pas se transformer en conversation sur le fait que je suis célibataire.

Denise : Je sais. Je veux juste que tu aies quelqu’un à tes côtés tout au long de la vie comme je l’ai eu avec ton père. Je veux dire à ton âge, c’est des chaises musicales.

Lauren : Je n’ai que 30 ans.

Denise : Mais quand la musique s’arrête, je veux que tu aies un endroit où mettre tes fesses.

Lauren : Oh mon dieu.

C’est un médecin juif qui a sauvé la vie de son père. Elle pourrait faire bien pire.

Enfin, revenons un instant à Pauline.

Autant elle était pénible pour Liza et Charles auparavant, j’aimais discrètement son retour.

Elle était essentiellement une fangirl folle qui avait l’intention de voir Liza et Charles partir joyeusement au coucher du soleil.

Pauline est peut-être allée à l’extrême pour essayer de réunir les anciens amants, mais c’était tellement amusant à regarder.

Qui aurait pensé qu’elle n’était pas la plus gênante des ex de Charles ? Cette place a été réservée à Quinn.

Quelques pensées parasites :

Denise était une mère juive stéréotypée et j’ai adoré ça. À l’exception de la partie où elle est trop impliquée dans la vie sexuelle de Lauren, c’était une représentation assez précise. Lauren doit cependant établir des limites avec ses parents.

Reverrons-nous un jour Diana ? Elle est là depuis le début, et ce ne serait pas juste si elle ne faisait pas une apparition dans la vraie vie pour la finale de la série. Elle et Enzo peuvent sûrement revenir de leur longue lune de miel maintenant, n’est-ce pas ?

Alors, qu’en avez-vous pensé, jeunes fanatiques ?

Que pensez-vous du retour de Liza et Charles ?

Sentez-vous des étincelles entre Kelsey et Josh ?

Jusqu’où ira Quinn ?

Appuyez sur les commentaires ci-dessous pour me faire part de vos réflexions.

Modifier Supprimer

Jessica Lerner est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.