“Ne faites pas d’erreurs ici, George Russell est la vraie affaire”

Le commentateur de Sky F1, David Croft, a déclaré que Mercedes avait “la vraie affaire” avec George Russell, et pense que le Britannique a un potentiel de champion du monde.

Le passage tant attendu de Russell aux Silver Arrows a été confirmé mardi, après l’annonce que Valtteri Bottas passera à Alfa Romeo en 2022.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que Bottas avait «mérité de rester» avec ses employeurs actuels, mais le commentateur principal de Sky a estimé que la promotion de Russell dans l’équipe senior de Mercedes était la bonne chose à faire à long terme.

Croft a déclaré à Sky Sports: “Depuis que Toto Wolff a mis Valtteri Bottas et Lewis Hamilton sur un contrat qui a pris fin à la fin de cette saison, le contrat de George Russell chez Williams prenant également fin à la fin de cette saison, nous savions que deux en trois n’est pas allé et quelqu’un a dû faire place.

« Et au final, c’est Valtteri Bottas, et je pense que c’est aussi le bon choix.

“Vous pouvez argumenter longuement et durement que Valtteri mérite de rester, après tout, il a terminé deuxième du championnat derrière Lewis Hamilton au cours des deux dernières saisons. Mais ils doivent regarder vers l’avenir, et George Russell est vraiment l’avenir. »

C’est officiel. L’année prochaine, je serai pilote Mercedes F1. C’est un jour spécial pour moi et je tiens à dire un grand merci à @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 et à tous ceux qui m’ont soutenu pour arriver là où je suis aujourd’hui. Je n’aurais pas pu le faire sans chacun d’entre vous. pic.twitter.com/MmGA1vr9mR – George Russell (@GeorgeRussell63) 7 septembre 2021

Russell a déjà parlé de son enthousiasme à l’idée de travailler aux côtés du pilote le plus titré de Formule 1 à Hamilton, qui a signé un nouvel accord de deux ans avec Mercedes cet été.

Croft a comparé l’ascension de Russell à celle de Charles Leclerc chez Ferrari, et comment il aura la chance d’obtenir la tutelle d’un multiple champion du monde – avant de devenir le pilote numéro un de l’équipe à l’avenir.

“Absolument”, a répondu Croft lorsqu’on lui a demandé si Russell était prêt à devenir éventuellement chef d’équipe. «Et il a maintenant deux ans potentiellement, peut-être plus, pour apprendre aux côtés de Lewis Hamilton, que George Russell a qualifié de plus grand pilote de tous les temps.

« Il y a quelques années, nous avons fait l’éloge de Charles Leclerc lorsqu’il est allé chez Ferrari, et nous avons dit que c’était une signature brillante pour Ferrari, potentiel champion du monde en devenir.

« Avec Charles Leclerc, George Russell est le seul pilote à avoir remporté le titre GP3 et le titre F2 lors de saisons consécutives.

« Ne faites pas d’erreurs ici, c’est la vraie affaire, c’est un pilote incroyablement talentueux, rapide mais calme et composé.

« Qui nous avons vu au Grand Prix de Sakhir l’année dernière sauter dans la voiture de Lewis Hamilton, la mettre au premier rang, rater la pole d’une fraction et rater une victoire uniquement à cause d’une crevaison tardive dans la course, et cela était également après un arrêt au stand raté.

« Il a le potentiel pour être un jour champion du monde, et Mercedes le sait, il doit donc intégrer la meilleure équipe maintenant, sinon ils craignent de le perdre de leur écurie de pilotes, car il est impatient, comme toute personne avec autant de talent. serait, de conduire pour une équipe de haut niveau.