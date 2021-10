« Ne faites pas les choses qui causent des problèmes »: Narottam Mishra soutient la demande de changement de nom de Bobby Deo-starrer Ashram-3

Narottam Mishra a condamné le vandalisme des décors de la série Web de réalisateurs Prakash Jha « Ashram » par les membres de Bajrang Dal, mais a déclaré qu’il soutenait la demande de changement de la série.

Le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, a condamné lundi le vandalisme des décors de la série Web de réalisateurs de Prakash Jha « Ashram » par les membres de Bajrang Dal, mais a déclaré qu’il soutenait la demande de changement de l’émission.

« Je la soutiens (demande de changer le nom de l’émission). Oserez-vous garder un autre nom ? Ne faites pas des choses qui causeront des problèmes. Ce qui s’est passé (violence sur les plateaux de « Ashram ») était faux, 4 personnes arrêtées ont été arrêtées. Mais Jha sahab, vous devriez aussi penser au mal que vous faites », a déclaré Mishra.

Il a également déclaré qu’une nouvelle directive pour le tournage de films serait publiée prochainement. « Nous publierons une directive permanente selon laquelle s’il y a une scène répréhensible, l’histoire doit d’abord être donnée à l’administration et tournée uniquement si elle est autorisée », a-t-il déclaré.

Dimanche, des militants de Bajrang Dal auraient saccagé le tournage de la troisième saison de la web-série ‘Ashram’ à Bhopal et auraient également jeté de l’encre sur son producteur-réalisateur Prakash Jha, l’accusant d’avoir dépeint à tort les hindous, a annoncé la police.

