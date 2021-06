Ne faites plus jamais ces erreurs de trading Bitcoin

in

25 juin 2021 20:27 UTC

| Mise à jour:

25 juin 2021 à 20:27 UTC

Par Clark

Lorsque vous négociez sur le marché de la cryptographie, les erreurs ne devraient pas vous empêcher de devenir plus rentable. La plupart des commerçants de crypto passent par une séquence d’événements pour qu’ils se développent.

Pensez-vous que vous faites toujours des erreurs lorsque vous tradez ? Eh bien, tu n’es pas seul. De nombreux commerçants Bitcoin peuvent se rapporter à votre situation. Certains d’entre eux peuvent avoir une idée des erreurs exactes qu’ils commettent, tandis que d’autres commettent ces erreurs sans le savoir.

Rappelez-vous toujours que le trading de Bitcoin peut être une entreprise risquée, où les erreurs vous coûteront de l’argent. Cependant, vous avez le meilleur moment pour éviter les erreurs courantes que vous pourriez commettre lors de la négociation. Vous pouvez le faire une fois que vous avez appris quelles sont ces erreurs.

Vous trouverez ci-dessous les erreurs à éviter lors de la négociation :

Ne pas avoir de plan stratégique

Cette erreur est très courante chez les personnes qui débutent avec le trading Bitcoin. Ne pas avoir de plan d’action entraînera une catastrophe. Il ne suffit pas d’avoir un plan ; ça doit être clair.

Si vous n’avez pas de plan de trading, cela signifie que vous n’avez aucune idée de la raison pour laquelle vous entrez dans un trade particulier. En dehors de cela, vous ne savez pas quel est le meilleur moment pour quitter ce métier. Ainsi, la meilleure chose que vous puissiez faire est de décider de vos objectifs de profit clairs ainsi que des stop-loss avant de commencer une transaction.

Négocier sans Stop Loss

L’une des plus grandes erreurs que commettent les traders est de trader sans stop loss, en particulier les nouveaux traders. La plupart des traders n’aiment pas les ordres stop-loss. C’est parce qu’une fois qu’ils sont arrêtés pendant que le prix revient, le commerce peut se terminer avec un profit. Pour la prochaine transaction, vous pouvez ignorer l’ordre stop, puis vous ne définirez que les ordres de prise de profit.

Utiliser trop d’effet de levier ou de marge

Saviez-vous que l’effet de levier peut être une arme à double tranchant pour les traders ? Bien qu’il génère des retours pour les transactions rentables, il peut également modifier les pertes sur les transactions perdantes. Si vous êtes débutant, il est beaucoup plus facile pour vous d’être aveuglé par le niveau d’effet de levier que vous possédez. Sachez qu’un effet de levier excessif peut facilement détruire votre capital de trading en quelques secondes.

Si vous voulez réussir dans le trading Bitcoin, vous devez comprendre à la fois les avantages et les pièges lorsque vous tradez avec effet de levier. Pendant que l’effet de levier fonctionne, il augmentera vos gains. D’un autre côté, cela peut aussi jouer contre vous. Attendez-vous à des pertes potentielles du commerce se déplacent dans la direction opposée.

Changer trop souvent la stratégie de trading et les indicateurs

Ajustez-vous souvent les paramètres de vos indicateurs ou modifiez-vous votre stratégie de trading après avoir perdu 3 ou 4 trades ? Si oui, alors vous pensez probablement que votre stratégie ne fonctionne pas ou n’est pas efficace. Cette erreur est ce que font la plupart des commerçants.

En tant que trader, vous devez arrêter d’évaluer votre stratégie de trading en fonction de 1 à 5 transactions. En dehors de cela, assurez-vous de comprendre quelles sont les implications possibles d’une réflexion à long terme.

Après avoir perdu quelques trades, ne changez pas votre système. Si vous vous en tenez à vos stratégies un peu plus longtemps et n’abandonnez pas pendant les périodes d’adversité, alors vous deviendrez plus rentable. N’abandonnez jamais vos stratégies de trading trop tôt. Peu importe à quel point vous êtes bon, il est normal de connaître des séquences de victoires ou de défaites.

Conclusion

Laquelle des erreurs de trading que vous faites souvent ? Cette fois, vous deviendrez plus sensible à vos décisions de trading. Ce faisant, vous pouvez éviter ces erreurs. En parlant d’erreurs, ce n’est jamais une erreur si vous essayez l’application système btc.

Clark

Chef de la technologie.