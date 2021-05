Ne forcez pas les réductions de frais: l’ordre SC aux écoles PVT du Rajasthan favorisera davantage de telles demandes

Alors que la cour suprême a noté que, les écoles étant fermées depuis plus d’un an maintenant, les frais de fonctionnement et les frais généraux de maintenance auraient baissé, les écoles ont dû former des enseignants à l’enseignement en ligne, générer du matériel pédagogique en ligne, acheter des abonnements logiciels pour soutenir l’infrastructure informatique. nécessaire pour diriger des cours en ligne.

La Cour suprême ordonnant aux écoles privées du Rajasthan de réduire les frais de scolarité de 15% puisque certaines installations qui étaient disponibles pour les étudiants avant la pandémie ne peuvent plus être utilisées ouvriront les vannes pour des demandes similaires ailleurs; en effet, une demande de réduction des frais de 50% est déjà soulevée dans le Maharashtra à la suite de cela. Certes, le tribunal suprême a annulé une ordonnance du gouvernement du Rajasthan aux écoles privées affiliées à la CBSE et au conseil d’État pour réduire les frais de scolarité de 30 à 40%, car les deux conseils avaient réduit le programme pour l’année universitaire 2020- 21. Le gouvernement du Rajasthan avait en outre interdit aux écoles de facturer des frais tels que le laboratoire, les sports et les jeux, les activités parascolaires, etc., et un radeau d’autres services scolaires qu’un élève aurait normalement utilisé mais ne peut pas utiliser dans le scénario actuel. Le CS a bien fait de protéger l’autonomie des écoles privées. Mais, en leur demandant de réduire les frais pour les services non utilisés, il a jeté les écoles privées dans des eaux inexplorées.

Alors que la cour suprême a noté que, les écoles étant fermées depuis plus d’un an maintenant, les frais de fonctionnement et les frais généraux de maintenance auraient baissé, les écoles ont dû former des enseignants à l’enseignement en ligne, générer du matériel pédagogique en ligne, acheter des abonnements logiciels pour soutenir l’infrastructure informatique. nécessaire pour diriger des cours en ligne. Beaucoup ont également maintenu du personnel de soutien, y compris des cols bleus, dont les fonctions ne sont possibles que dans le cadre de la brique et du mortier. De plus, les tribunaux et les États doivent garder à l’esprit que la question n’est pas seulement celle des coûts actuels, mais celle du maintien de la livraison à long terme. Les écoles privées, en particulier les écoles privées à petit budget, comblent les lacunes laissées par le mauvais état de l’enseignement public. Au Rajasthan, par exemple, les écoles privées non assistées représentent près d’un tiers de toutes les écoles et représentent près de 50% des élèves inscrits dans les écoles de l’État, selon le Centre pour la société civile (CCS). Et, en 2018, près de 95% des écoles privées du Rajasthan facturaient un montant inférieur aux dépenses par élève (PPE) du gouvernement dans ses propres écoles – l’EPI mensuel du gouvernement était 4,3 fois le prix mensuel médian des écoles privées dans l’État. . Dans ce contexte, toute forme de restriction des frais de scolarité pourrait empêcher de nombreuses écoles de poursuivre leurs activités, ce qui nuirait aux élèves. En outre, de nombreuses écoles à travers le pays ont volontairement réduit les frais de scolarité; la décision des réductions – supplémentaires ou pour la première fois – devrait être laissée aux écoles.

Il est difficile de lire la tendance à la hausse des inscriptions dans les écoles privées, en particulier les inscriptions budgétaires dans les écoles privées, comme autre chose que les ménages pauvres mettant l’accent sur la qualité de l’éducation. Dans un tel contexte, si les États devaient se concentrer sur la création de plus d’écoles et faciliter l’accès à l’apprentissage numérique / en ligne parmi les ménages pauvres, dont bénéficient les mesures de réduction des frais, les ménages les plus touchés par les dépenses personnelles d’éducation pourraient alternative et se dispenser de contrôler ou de plafonner les frais.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.