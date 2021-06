Ne gaspillez plus de nourriture : cette machine sous vide à seulement 22 euros fera en sorte que les restes ne partent pas à la poubelle | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une conserveuse est parfaite si vous cuisinez habituellement des aliments en abondance pour les conserver au congélateur, et son prix est assez abordable.

Faites-vous partie de ces personnes qui la nourriture finit par se gâter dans le frigo? Avez-vous une conscience pour toute la nourriture avariée que vous finissez par jeter tout au long de l’année ?

En plus de la confusion et du manque d’organisation, une partie de votre problème peut provenir d’une mauvaise couverture des aliments. Une bonne solution est d’obtenir un scelleuse sous vide afin que la nourriture reste conservatrice plus longtemps.

Cecotec en vend un dans sa boutique en ligne qui est réduit de près de la moitié du prix. De 48,17 euros, il est ensuite proposé pour seulement 22,90 euros.

Machine sous vide qui élimine l’air des sacs en seulement 10 secondes et permet de conserver et de conserver les aliments plus longtemps au réfrigérateur ou au congélateur.

Son système d’emballage est très simple et vous pouvez avoir des produits sous vide en seulement 10 secondes. De cette façon, vous pouvez occuper beaucoup moins de place dans votre congélateur et en même temps mieux conserver les aliments.

Pendant que le processus dure, vous verrez comment votre lumière LED, ainsi vous pourrez facilement identifier quand il sera terminé. De plus, il comprend une fonction automatique.

La Machine d’emballage Cecotec Il a un moteur avec une pression de vide de 0,6 bar. Il a 85 watts de puissance, ce qui est plus que suffisant pour ce qui est requis d’une machine d’emballage avec ces caractéristiques.

Guide d’achat d’une machine sous vide dans lequel vous pourrez vous renseigner sur les différents modèles en magasin, leurs caractéristiques et leurs prix afin de ne pas vous tromper dans votre achat.

Bien qu’il soit livré avec un pack de 5 sacs de 20 x 30 cm, il prend également en charge les sacs génériques universels. Sa longueur de soudure peut atteindre 29 cm et sa bande de soudure est de 3 mm.

Quelque chose d’intéressant est que la livraison est totalement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, un détail étant donné que le prix dépasse à peine 20 euros.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.