Ne jamais retourner au bureau ? Facebook a une application pour ça.

Sans fin de la pandémie de Covid-19 en vue, il semble que beaucoup d’entre nous puissent travailler à la maison encore plus longtemps que nous ne l’avions imaginé au départ.

Facebook capitalise sur cela avec la sortie de son nouveau logiciel de réunion de bureau en réalité virtuelle, Horizon Workrooms. L’idée est que vous pouvez interagir avec vos collègues à distance dans une salle de conférence simulée en 3D, avec des avatars de dessins animés, un « son spatial » et un suivi des mouvements de la main. Pensez-y comme Zoom sur les stéroïdes. Pour l’instant, l’utilisation du logiciel est gratuite et tout le monde peut le rejoindre en appelant un appel vidéo – mais pour profiter pleinement de l’expérience, vous aurez besoin de l’un des casques Oculus 2 de Facebook. Facebook affirme que la version de Workrooms basée sur Oculus a déjà été largement utilisée au sein de l’entreprise au cours des six derniers mois.

“Workrooms est notre expérience de collaboration phare qui permet aux gens de se réunir pour travailler dans la même salle virtuelle, quelle que soit la distance physique”, a déclaré la société dans un communiqué de presse annonçant le lancement.

Le nouveau produit est un autre signe que Facebook investit massivement dans son « métaverse » rempli de réalité virtuelle et de réalité augmentée, que le PDG Mark Zuckerberg a récemment décrit comme un « Internet incarné » où les gens communiquent à travers des représentations numériques d’eux-mêmes. Facebook a récemment créé une équipe de direction pour construire le métaverse, et en mars dernier, près d’un cinquième de l’entreprise travaillait sur AR ou VR, selon l’Information.

Zuckerberg, ainsi que de nombreux autres leaders de la technologie, considèrent la RA et la RV comme la prochaine frontière de l’informatique, semblable au téléphone mobile.

Mais jusqu’à présent, la technologie n’a vraiment décollé que chez les joueurs. Il est donc logique que l’entreprise construise un produit qui vise à rendre la technologie plus utile pour un public grand public. Un porte-parole de Facebook a noté que Zuckerberg lui-même avait organisé des réunions en utilisant Workrooms.

Facebook n’est pas la première entreprise à proposer l’idée de réunions de bureau alimentées par la réalité virtuelle. Spatial, sur lequel Adam Clark Estes de Recode a écrit l’année dernière, offre en grande partie les mêmes fonctionnalités que Workrooms, soulevant des questions familières quant à savoir si Facebook copie certains de ses plus petits concurrents. Et tandis que les premiers utilisateurs peuvent aimer l’idée d’utiliser une technologie de pointe pour rendre les réunions de bureau virtuel moins ennuyeuses, il pourrait s’écouler des années avant que la personne moyenne n’utilise la réalité virtuelle pour le divertissement, sans parler du travail.

Néanmoins, Workrooms essaie de tirer parti d’une nouvelle technologie intéressante au bon moment. De nombreux employés de bureau sont épuisés après un an et demi de travail à domicile et pour un retour à un environnement de bureau plus normal – ou la meilleure chose à faire.

Comment fonctionne Workrooms

Lorsque vous êtes dans une réunion Horizon Workrooms, l’idée est que vous avez presque l’impression d’être dans le même espace physique que les autres personnes dans la salle.

Recode n’a pas encore essayé le produit, mais sur la base de ce que nous savons des vidéos de démonstration et des descriptions de produits de Facebook, les participants sont censés faire l’expérience d’une sorte de « réalité mixte », qui combine des aspects du monde virtuel avec le monde réel – par exemple Par exemple, vous pouvez toujours taper sur le clavier de votre ordinateur et le faire enregistrer dans la salle de réunion simulée. Une fois dans la salle de réunion, vous pouvez faire toutes les choses que vous feriez lors d’une vidéoconférence ordinaire, mais avec quelques améliorations. Par exemple, vous pouvez collaborer sur un tableau blanc virtuel, sur lequel vous pouvez écrire à l’aide de gestes de la main (que le casque Oculus suit) ou d’un contrôleur portable Oculus.

Tout est censé ressembler beaucoup plus au monde réel que dans une vidéoconférence traditionnelle. Vous pouvez projeter vos notes sur un tableau à l’avant de la salle virtuelle, et en utilisant une technologie appelée « son spatial », vous pouvez mieux entendre les gens lorsque vous inclinez la tête vers eux.

Bien qu’il y ait beaucoup de promesses pour l’application Workrooms de Facebook, il existe également des obstacles importants.

Le plus gros obstacle de Facebook avec Workrooms est un simple problème logistique : la plupart des gens n’ont pas de casque Oculus Quest 2. Le coût du matériel de 300 $ sera sans aucun doute un obstacle pour de nombreux utilisateurs potentiels pour accéder à l’expérience complète.

En dehors de cela, il existe également des problèmes de confidentialité potentiellement majeurs concernant les personnes qui donnent plus de données à Facebook. Facebook a déclaré qu’il n’utiliserait pas les conversations que vous avez dans les salles de travail pour informer les publicités sur Facebook et que la technologie ne traiterait que les images de votre environnement domestique localement. Mais étant donné les antécédents controversés de l’entreprise en matière de protection de la vie privée des utilisateurs, il peut être difficile de convaincre les gens de laisser Facebook entrer dans leur vie plus qu’ils ne l’ont déjà fait.

Facebook a également eu du mal jusqu’à présent à amener les gens à investir dans des produits prêts pour le métaverse. Spaces, la précédente tentative de l’entreprise en matière d’environnement virtuel, était axé sur les conversations sociales, mais il n’a jamais décollé et a maintenant disparu. Facebook a cependant connu un certain succès avec son application de messagerie pour le travail, Workplace Messenger. Et la technologie de réalité virtuelle est devenue beaucoup plus accessible depuis lors, le prix des casques passant de quelques milliers de dollars à quelques centaines.

L’application Workrooms de Facebook est une étape fondamentale dans la grande vision « métaverse » de l’entreprise. Et que les gens veuillent ou non participer à ce nouveau monde, le PDG de Facebook est extrêmement enthousiaste à ce sujet.