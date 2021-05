Ne jetez pas les restes ou les restes de nourriture! Profitez-en de manière créative avec ces astuces surprenantes | Vie

Avant de jeter les aliments non utilisés ou les restes de nourriture, prêtez attention à ces astuces surprenantes et découvrez comment en profiter de manière créative.

Lorsque nous cuisinons, il y a des parties de la nourriture que nous n’utilisons généralement pas dans nos recettes. C’est ce qui se passe, par exemple, avec les pelures, les tiges et les feuilles de nombreux fruits et légumes, ainsi qu’avec la peau d’orange, de citron ou de kiwi, pour donner quelques exemples.

Sur ComputerHoy.com, nous vous avons déjà dit que Ces parties de la nourriture que nous jetons habituellement ont de nombreux avantages pour la santé. Mais, si vous avez décidé de les sauvegarder, vous ne pensez peut-être pas comment vous pouvez en profiter pour en tirer le meilleur parti.

Si vous rencontrez ce problème, vous êtes au bon endroit, car dans cet article, nous allons vous donner des astuces surprenantes pour utiliser les restes et restes de nourriture de manière créative. Prends note!

Faire du bouillon. Une astuce traditionnelle pour profiter des restes de nourriture est de faire un bouillon avec eux. Vous pouvez utiliser les os et les morceaux de viande que vous allez jeter, les os et les restes de poisson, ainsi que les feuilles et les pelures de légumes et de fruits. Ajoutez de l’eau et laissez cuire, et une fois qu’il est prêt, vous pouvez le congeler pour l’utiliser lorsque vous allez faire un ragoût. La polyvalence du pain rassis. Le pain rassis donne beaucoup de jeu dans la cuisine. Vous pouvez l’utiliser pour faire de la chapelure, des croûtons ou des toasts, du pouding au pain, du pain doré et d’innombrables autres recettes. Utilisations étonnantes du marc de café. Le marc de café n’est pas un gaspillage: il a des usages incroyables qui vous seront d’une grande utilité. Vous pouvez les utiliser comme engrais pour les plantes, pour éliminer les odeurs des mains et des armoires, pour éloigner les insectes et les animaux ou comme exfoliant naturel pour la peau, entre autres exemples.

Faire de la confiture de peau de fruits. La peau du fruit a de nombreuses propriétés, et si vous ne savez pas quoi en faire, une option intéressante est de faire de la confiture. Pour ce faire, il vous suffit de faire bouillir les pelures pendant 25 ou 30 minutes, de filtrer pour enlever tous les restes de peau puis de faire bouillir le liquide restant à feu vif avec du sucre et du jus de citron. Ensuite, versez-le dans des bocaux et laissez-le refroidir. Faire des assainisseurs d’air naturels pour la maison. Les écorces d’agrumes ont un arôme très agréable et absorbent également les mauvaises odeurs, vous pouvez donc les utiliser pour fabriquer des assainisseurs d’air naturels pour la maison. Mettez-les dans le réfrigérateur ou les armoires, par exemple.