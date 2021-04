Ne jetez pas votre pot brûlé: essayez ces astuces pour le nettoyer sans effort | Vie

Si le fond d’un pot a brûlé et que vous ne parvenez pas à enlever la saleté, n’abandonnez pas encore: essayez ces astuces et vous verrez comment vous pouvez la récupérer avec peu d’effort.

Qu’un pot se retrouve avec des restes de nourriture brûlée collés au fond est quelque chose de beaucoup plus courant qu’on ne le pense. Cela n’arrive pas seulement aux personnes qui ne savent pas cuisiner ou qui ont négligé un ragoût, mais cela peut arriver pour de nombreuses raisons, telles que le matériau intérieur s’est détérioré ou que vous avez des aliments cuits qui ont tendance à coller.

Si vous avez eu la malchance que cela vous arrive, vous avez sûrement essayé de le nettoyer en le frottant soigneusement, mais si la saleté est très collée, vous n’aurez pas pu enlever les restes de nourriture.

Cette astuce simple vous aidera à éliminer les restes de graisse d’un récipient ou d’un tupper en quelques secondes. Vous n’avez besoin que d’eau chaude, d’un lave-vaisselle et d’un peu de papier essuie-tout.

Avant de renoncer à votre cocotte, mettez-la à l’épreuve Ces astuces pour nettoyer un pot brûlé et vous verrez comment vous parvenez à le récupérer avec peu d’effort:

Citron. Cette option est idéale pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer leur maison, mais nous vous prévenons qu’elle n’est pas trop efficace et que vous devrez frotter beaucoup. Coupez deux ou trois citrons, répartissez-les dans le fond de la casserole, ajoutez de l’eau et mettez le contenu à feu moyen-vif. Laissez bouillir entre 5 et 8 minutes et vous verrez que les restes de nourriture se détachent. Retirez l’eau et les citrons et frottez jusqu’à ce qu’ils soient propres. Bicarbonate de soude et vinaigre. Ajoutez des parts égales d’eau et de vinaigre dans la casserole. Porter le mélange à ébullition, ajouter deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et retirer du feu. Laissez reposer pendant 15 minutes, jetez le liquide, puis retirez les restes avec un tampon à récurer.

Si peu importe combien vous frottez, vous ne parvenez pas à enlever la saleté d’un pot brûlé, avec cette astuce virale, vous y parviendrez en quelques minutes et sans aucun effort.

Bicarbonate de soude et papier d’aluminium. Rincez la casserole avec de l’eau chaude, égouttez-la et saupoudrez-la de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Ensuite, ajoutez un peu d’eau (petite quantité, juste quelques cuillères à soupe) pour faire une pâte, puis froissez un morceau de papier d’aluminium et frottez l’intérieur de la casserole. Vous verrez que les restes de nourriture coincés sont éliminés. Tablette lave-vaisselle. On a pu voir cette astuce dans une vidéo virale sur TikTok, et elle consiste à ajouter une tablette lave-vaisselle à la casserole avec de l’eau, chauffer la préparation jusqu’à ébullition puis baisser le feu pour que le contenu ne se renverse pas. La saleté incrustée du fond sera éliminée petit à petit.