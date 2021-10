Ne laissez jamais votre iPhone à qui que ce soit sans avoir d’abord fait l’astuce du triple touch | La technologie

Vous laissez sûrement votre iPhone à d’autres personnes à plusieurs reprises pour voir une photo ou une vidéo. Si vous ne voulez pas qu’ils puissent parcourir toute la galerie, essayez l’astuce du triple tapotement à chaque fois.

Laisser quelques instants le téléphone portable à d’autres personnes est devenu un geste très courant. Nous le faisons constamment pour montrer une photo ou une vidéo, une publication sur les réseaux sociaux, un itinéraire dans l’application Cartes et toute autre information ou contenu.

La visualisation des photos ou des vidéos de votre galerie est particulièrement sensible, car vous courez le risque que la personne à qui vous quittez l’appareil puisse voir d’autres contenus dans votre galerie (involontairement ou intentionnellement).

Si vous avez un iPhone avec iOS 15 ou version ultérieure, pour éviter ce problème vous avez à votre disposition l’astuce du triple tap, une action très simple qui vous permettra de protéger votre vie privée d’une simple pression sur un bouton.

Katarina Mogus, tiktoker spécialisée dans le contenu sur les produits Apple, explique comment mettre cette astuce en pratique dans la vidéo suivante :

L’astuce du triple tap est d’activer et de configurer la fonction d’accès guidé iOS. De cette façon, la personne à qui vous laissez votre iPhone ne pourra pas quitter l’application Photos et ne pourra pas se déplacer entre les contenus de la galerie.

Pour mettre cette astuce en pratique, rendez-vous sur Paramètres> Accessibilité> Accès guidé et cochez la case Accès guidé. Appuyez ensuite sur Paramètres de code pour définir votre code si c’est la première fois que vous utilisez cette fonction ou activez Face ID.

Une fois cela fait, accédez à la photo que vous souhaitez montrer aux autres et appuyez trois fois de suite sur le bouton d’alimentation de l’iPhone, situé sur le côté droit. Un message apparaîtra à l’écran indiquant que l’accès guidé a été activé.

Ensuite, appuyez trois fois sur le bouton d’alimentation, entrez votre code et touchez la section Options, qui apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l’écran. Ici, ne laissez que les cases Mouvement et clavier actives et décochez Toucher. Cliquez sur Ok lorsque vous avez terminé, puis sur Reprendre, situé dans le coin supérieur droit.

Comme vous pouvez le constater, il n’est désormais possible de voir que la photo qui est affichée et vous ne pouvez pas parcourir la galerie. Pour sortir de l’accès guidé il suffit d’appuyer trois fois sur le bouton power, mettez votre code ou votre visage et appuyez sur l’option Terminer.

Les restrictions d’accès guidées sont également très utiles si vous souhaitez laisser votre iPhone ou iPad à vos enfants, car cela les empêche de quitter l’application que vous utilisez et d’endommager l’appareil.