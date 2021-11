« Ne laissez pas de nourriture ou de déchets sur la voie publique », préviennent les toilettes

20/11/2021 à 16h00 CET

Le rat noirRattus rattus. Des experts en santé environnementale ont lancé l’alerte. Ils mettent en évidence le danger que représente cet animal, transmetteur de maladies graves, telles que la leptospirose, la toxoplasmose, la maladie de Weil, la peste bubonique ou l’hantavirus. ET Ils exhortent le public à ne pas laisser de nourriture ou de déchets sur la voie publique et l’Administration à mettre en œuvre des plans de prévention imminents pour éviter la chronologie du problème.. Ce n’est pas encore un ravageur, mais il peut le devenir s’il n’est pas traité immédiatement.

L’avis a été lancé par l’Association nationale des entreprises de santé environnementale (Anecpla), au cours d’une conférence technique intitulée « Rat noir : espèces réémergentes, situation actuelle, évolution et traitement », qui s’est tenue au siège de la Confédération espagnole des entreprises Organisations (CEOE), auxquelles ont participé des représentants de la mairie de Madrid et des entreprises de santé environnementale.

Les experts ont abordé la situation actuelle de cette espèce en Espagne et ses risques associés, ainsi que son évolution et sa gestion. Ils ont souligné que la population de rats noirs a considérablement augmenté au cours des deux dernières années à Madrid et dans d’autres villes d’Espagne, comme Valladolid.

Le cas de Madrid est paradigmatique : avec seulement une dizaine de foyers détectés et maîtrisés en 2019, le rayon d’action de cette espèce s’est élargi ajouter, à présent, à 35 projecteursrévèle Anecpla.

Nids dans les arbres, les toits et les greniers

Nids dans les arbres, les toits et les greniers« La présence de rat noir à Madrid a augmenté ces dernières années et pour contrôler correctement cette situation une action rapide est essentielle dès la première détection, en plus de la collaboration nécessaire entre tous les secteurs impliqués : Mairie et sociétés de lutte antiparasitaire bien sûr, mais aussi il est important d’établir des synergies avec les citoyens eux-mêmes, les travailleurs des parcs et jardins, etc. & rdquor;, souligne Jose María Cámara, du Département de contrôle des vecteurs de Madrid Salud.

Parce que le champ d’action du rat noir est généralement limité principalement aux parcs et jardins. Cet animal n’accède en aucun cas aux égouts assainissement extérieur ou intérieur. Un problème supplémentaire : construisent généralement leurs nids dans les arbres, qui se distinguent à peine de celles des oiseaux. Il niche également sur les toits et les greniers et se déplace avec agilité à travers les tuyaux et les branches.

« C’est là que réside le principal défi & rdquor ;, souligne le président d’Anecpla, Sergio Monge. « Jusqu’à présent, tant les entreprises de santé environnementale que les plans de prévention des mairies étaient spécialisés dans les rats des égouts (Rattus norvegicus), dont le traitement s’effectue à l’intérieur du réseau d’égouts et pour lequel une tolérance minimale est supposée population & rdquor ; , points.

« Cependant, Avec le rat noir, nous trouvons des spécimens qui se déplacent dans les jardins et les espaces verts, à proximité des écoles et des terrains de jeux, avec un trafic intense de personnes et d’animaux domestiques, ce qui complique grandement sa gestion. Et face à laquelle la tolérance d’une densité de population minimale n’est pas si claire, tant pour des critères sanitaires, économiques qu’image & rdquor;, souligne-t-il.

Ne pas nourrir les pigeons ou les chats sur la voie publique

Ne pas nourrir les pigeons ou les chats sur la voie publiqueUn autre aspect clé pour s’attaquer à ce problème, et qui a été souligné par tous les orateurs, est l’importance de empêcher les citoyens de nourrir les pigeons, les chats, etc. sur la voie publique. Car, comme l’indique Jorge Galván, PDG d’Anecpla, «les restes de nourriture laissés dans la rue attireront des spécimens de rat noir, favorisant leur expansion et reproduction & rdquor ;.

Pour cette raison, Anecpla insiste sur l’importance de la prévention: c’est le meilleur outil pour le contrôle de cette espèce. L’association a fait un appel aux citoyens à ne pas déposer de déchets sur la voie publique en dehors des conteneurs destiné à cet effet.

« En plus des traitements de gestion du rat noir qui sont déjà effectués par les entreprises de lutte antiparasitaire en collaboration avec les différentes municipalités, Il est également très important que les citoyens gèrent leurs déchets avec la plus grande civilité, afin d’éviter les sources de déchets qui pourraient attirer ce type d’animaux & rdquor;, insiste Galván.

Anecpla a été fondée en 1992. Elle associe près de 550 entreprises qui représentent environ 85 % du chiffre d’affaires du secteur en Espagne. Ses principaux objectifs sont axés sur la consolidation d’un secteur professionnalisé qui assure la santé publique et l’environnement. Un autre de ses objectifs est la lutte contre les intrusions professionnelles.

Alerte vétérinaire : ils peuvent infecter les chiens

Alerte vétérinaire : ils peuvent infecter les chiensNon seulement les humains peuvent être infectés par le rat noir. Les chiens aussi sont en danger, ce qui a mis les vétérinaires en état d’alerte. Cette espèce est un réservoir et un transmetteur d’une bactérie spirochète, Leptospira, qui provoque la leptospirose, une maladie zoologique à potentiel épidémique.

La contagion la plus fréquente de cette maladie « vient de l’eau stagnante contaminée, des blessures et du contact avec les muqueuses & rdquor ;. Les vétérinaires conseillent la vaccination des animaux de compagnie.

Ce rongeur apparemment inoffensif est en fait l’une des 100 espèces exotiques envahissantes les plus nuisibles au monde. Cela a été confirmé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Les spécimens adultes pèsent entre 150 et 250 grammes. Ils mesurent entre 16 et 22 centimètres, sans compter leur queue, glabre et couverte d’écailles annulaires, qui atteint entre 17 et 24 centimètres. Sa fourrure, malgré son nom, peut être grise.

Originaire d’Asie, le rat noir est extrêmement agile. Possède un capacité de reproduction étonnante : en milieu urbain avec une nourriture abondante, ils peuvent atteindre six portées par an. Et ils peuvent avoir jusqu’à 18 petits à chaque naissance. Il est inclus dans le catalogue espagnol des espèces exotiques envahissantes.

