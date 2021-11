Ne laissez pas Halo Infinite vous faire oublier les nouveaux ajouts au Game Pass

Vous pourrez bientôt jouer au jeu d’action-RPG sans pitié Mortal Shell via le cloud gaming.Capture d’écran : Cold Symmetry

C’est difficile à croire, je sais, mais il y a d’autres jeux à venir sur Xbox qui ne commencent pas avec Halo et se terminent avec Infinite. Au cours des deux prochaines semaines, Microsoft ajoutera 10 jeux supplémentaires au Xbox Game Pass. Voici ce qui m’a frappé : je regarde ces déploiements comme un faucon depuis plusieurs années. Pour la première fois que je me souvienne, chaque ajout à venir sera disponible via Xbox Cloud Gaming :

16 novembre

Dead Space, via EA Play (Cloud)Dragon Age: Origins, via EA Play (Cloud)

17 novembre

Next Space Rebels (Cloud, Console, PC)

18 novembre

Exo One (Cloud, Console, PC)Fae Tactics (Cloud, Console, PC)My Friend Pedro (Cloud, Console, PC)UnDungeon (Cloud, Console, PC)

23 novembre

Deeeer Simulator (Cloud, Console, PC) Mortal Shell (Cloud, Console, PC)

30 novembre

Evil Genius 2 (Cloud, Console, PC)

La poussée de la plate-forme dans le cloud gaming est claire depuis un certain temps, le directeur de Xbox, Phil Spencer, ayant récemment fait des heures supplémentaires pour créer le buzz. Hier, un profil britannique aéré mais néanmoins intéressant de GQ a détaillé la poussée de Microsoft dans la technologie. Les options de cloud gaming pour les jeux Xbox sont devenues disponibles pour la première fois en 2019, mais se sont rapidement développées ces derniers mois. Pour certains utilisateurs Xbox, vous pouvez désormais diffuser des jeux directement sur votre console. Bientôt, une option similaire sera disponible sur votre téléviseur intelligent. Et vous pouvez déjà le faire sur des appareils mobiles, avec des résultats variables.

« À un moment donné dans notre avenir, plus de personnes feront partie de la communauté Xbox sur mobile que sur n’importe quel autre appareil, juste en raison de la nature du nombre de téléphones mobiles », a déclaré Spencer à Axios Gaming.

Mais rien ne peut arrêter le désabonnement sans fin. Les éléments suivants quitteront la bibliothèque Xbox Game Pass à compter du 30 novembre :

Call of the Sea (Cloud, Console, PC)FIFA 19 (Console et PC)Football Manager 2021 (PC)Football Manager 2021 Xbox Edition (Console, PC)Haven (Cloud, Console, PC)Hello Neighbor (Cloud, Console, PC )Morkredd (Cloud, Console, PC)Va-11 Hall-A : Action de barman Cyberpunk (PC)

Et le 8 décembre, le même jour que la sortie officielle complète de Halo Infinite, Destiny 2: Beyond Light, une extension bien accueillie d’un jeu de tir à butin extrêmement populaire créé par les créateurs originaux de Halo, ne sera plus disponible sur Game Pass. Deux autres extensions massives de Destiny 2, Forsaken et Shadowkeep, sont toujours jouables (et ne semblent aller nulle part). À partir du 7 décembre, Forsaken sera gratuit pour tous les joueurs avant qu’il ne disparaisse dans le vide en février.