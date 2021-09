Ne laissez pas la Californie devenir le Texas, dit Newsom – en tant que résidents, les entreprises fuient

Face à une élection de rappel mardi qui pourrait bientôt le laisser sans emploi, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a cité le Texas comme exemple de la direction prise par le Golden State si les républicains prennent le relais, selon un rapport.

Lors de sa campagne la semaine dernière, Newsom, un démocrate, a fait référence à une nouvelle loi sur l’avortement au Texas qui, selon de nombreux libéraux, pourrait conduire la Cour suprême des États-Unis à annuler Roe v. Wade, la décision de 1973 qui légalisait l’avortement en Amérique.

“Toute l’idée qu’un droit constitutionnel, le droit au choix, le droit à la liberté reproductive, les droits des femmes, sont maintenant attaqués – quel moment remarquable dans l’histoire américaine”, a déclaré Newsom à une foule de campagne, FOX 11 of Los a rapporté Angeles.

Mais ironiquement, alors que Newsom et d’autres démocrates décrivent le Texas comme un cauchemar, les Texans notent que davantage de Californiens et d’entreprises californiennes ont déménagé dans l’État de Lone Star, cherchant à obtenir un allégement des taxes et des réglementations californiennes, selon le rapport.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, à gauche, fait face à une élection de rappel la semaine prochaine, son challenger le plus coriace devrait être le républicain Larry Elder. (.)

Les sociétés technologiques Oracle et Hewlett Packard Enterprises font partie de celles qui ont échangé la Californie contre le Texas pendant les restrictions de Newsom sur les coronavirus, selon le rapport.

“La Californie perd de la population au profit d’autres États”, a écrit le gouverneur du Texas Greg Abbott, un républicain, sur Twitter au début du mois. “De plus, les sièges sociaux des entreprises quittent la Californie à un rythme record. Les Américains déménagent au Texas plus que dans tout autre État. Nous sommes également n ° 1 dans les délocalisations d’entreprises. Les politiques du Texas attirent les gens plus que tout autre État.”

Le message d’Abbott du 5 septembre était accompagné d’un lien vers un article de Forbes selon lequel la Californie avait perdu 265 sièges sociaux depuis 2018, le rythme des délocalisations semblant s’accélérer.

Forbes a noté que 2020 montrait que la population californienne avait diminué pour la première fois dans l’histoire, ce qui lui a coûté un siège au Congrès. La baisse de la population a été signalée par le ministère des Finances de l’État, a rapporté Cal Matters.

Et il a noté que la population de l’État devenait de plus en plus «à deux vitesses», avec des élites riches vivant dans les villes côtières et des résidents à faible revenu bannis dans les zones intérieures ou forcés de déménager.

La Tax Foundation a classé la Californie au 49e rang aux États-Unis pour son climat fiscal anti-entreprises, dépassé seulement par le New Jersey, a rapporté Forbes.

Ces problèmes et d’autres – y compris les incendies de forêt en Californie – seront sans aucun doute dans l’esprit des électeurs lorsqu’ils se rendront aux urnes mardi.

Un sondage publié vendredi a montré que 38,5% des personnes interrogées étaient favorables aux efforts de rappel de Newsom tandis que 60% ont déclaré qu’elles s’y opposaient.

Le président Biden devait faire campagne pour Newsom lundi, à la suite des récentes apparitions d’autres démocrates tels que la vice-présidente Kamala Harris, ancienne sénatrice américaine de Californie, et la sénatrice américaine Elizabeth Warren du Massachusetts,

Le républicain Larry Elder était en tête parmi les candidats cherchant à remplacer Newsom, selon les rapports.