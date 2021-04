Plus tôt cette semaine, nous avons appris que les prix à la consommation américains en mars ont augmenté pour le quatrième mois consécutif. Parallèlement, le rythme de l’inflation a atteint son plus haut niveau en deux ans et demi.

Même si l’inflation est de retour sur le radar, on nous dit que, dans l’ensemble, elle est modérée. La Fed affirme que toute hausse que nous verrons sera transitoire.

Brian Hunt, PDG d’InvestorPlace n’est pas d’accord. Et dans cet essai, Brian révèle ce qu’il pense vraiment se passe avec l’inflation… et indique comment vous pouvez aider à protéger votre patrimoine dans les années à venir.

Brian m’a demandé de l’aider à rassembler des données afin de créer un indice de prix exclusif pour les hauts revenus pour cet essai. Je suis toujours heureux d’aider Brian – et je suis encore plus heureux de lui donner un autre endroit pour exécuter ses pensées intrigantes.

Je vais le laisser partir d’ici.

Ne laissez pas la Fed vous dire que l’inflation n’est pas un problème

Par Brian Hunt, PDG d’InvestorPlace

À la suite de la crise financière de 2007-2008, le gouvernement américain a lancé l’un des plus importants plans de relance de l’histoire de notre pays.

En fin de compte, le gouvernement a dépensé un total de 2,8 billions de dollars pour la relance et le soulagement de la crise du logement… le tout dans un effort pour soutenir les industries, sauver des emplois et inciter les gens à dépenser à nouveau.

Cette somme énorme semble maintenant minime lorsque nous parlons de relance gouvernementale liée à la pandémie de COVID-19. Au moment où j’écris ceci en avril 2021, l’Oncle Sam est sur la sellette pour au moins 5000 milliards de dollars de dépenses. Des milliards d’autres suivront probablement. C’est le programme de dépenses le plus important par rapport à la taille de notre économie depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au fur et à mesure que ces programmes de dépenses se déroulaient au cours de la dernière décennie, de nombreux experts financiers ont prédit le retour d’une inflation douloureuse.

Après tout, à mesure que l’offre de monnaie augmente, les prix devraient-ils également augmenter, n’est-ce pas?

Pourtant, l’inflation conventionnelle ne s’est pas matérialisée aux États-Unis. Selon les statistiques de l’indice des prix à la consommation (IPC) du gouvernement, l’inflation a augmenté d’environ 1,77% par an depuis 2010, ce qui est nettement inférieur à la moyenne américaine à long terme de 3,1% par an.

Mais regardons-nous les bons chiffres?

Il est facile de faire valoir que nous ne le sommes pas. Au moins, les riches ne le sont pas.

Comment les riches sont différents

L’histoire montre que les riches dépensent leurs revenus différemment de ceux dont les revenus sont inférieurs. Par exemple, les personnes riches ont tendance à dépenser un pourcentage plus faible de leur revenu en essence que les Américains à faible revenu. Le contraire est vrai pour l’éducation (les salariés à faible revenu y dépensent moins).

Les riches dépensent également beaucoup plus en services financiers – comme les assurances et les retraites – que les salariés à faible revenu. Les riches sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser leurs revenus pour accumuler des investissements dans l’immobilier et les entreprises (souvent achetés sous forme d’actions).

Lorsque vous tenez compte des différences dans les habitudes financières, une image différente du «coût de la vie» se dégage de celle que les gens peignent en citant les chiffres annuels d’inflation des prix à la consommation inférieurs à 2% du gouvernement.

Cette image montre que l’inflation est là. Cela montre que de nombreuses personnes supposées «riches» courent aussi vite qu’elles le peuvent simplement pour rester en place.

Nous savons que les riches possèdent souvent des entreprises et emploient de nombreuses personnes. Le prix des éléments constitutifs du monde des affaires est monté en flèche. Le prix des actifs de l’entreprise – tel que mesuré par l’indice de référence S&P 500 index – a grimpé de 123% depuis 2014. C’est une autre façon de dire que 1 $ destiné à l’achat d’actifs d’entreprise en 2014 vaut environ la moitié de ce prix aujourd’hui.

Ou prenez un autre domaine de dépenses importantes pour les riches: l’éducation.

Au cours de la dernière décennie, le coût des études collégiales publiques a grimpé de 29,8%. Le coût des études collégiales privées a grimpé de 25%. C’est une autre façon de dire qu’un dollar consacré à l’éducation vaut 25 à 30% de moins qu’en 2010.

Ensuite, vous avez la flambée des coûts des soins médicaux. Après tout, à quoi sert l’argent si vous n’êtes pas en assez bonne santé pour en profiter? Le coût des soins médicaux (pour les personnes à tous les niveaux de revenu) a grimpé de 25% depuis 2012. C’est davantage une dévaluation de l’argent que vous avez amassé il y a huit ans.

Et puis vous avez des maisons. Selon l’indice national américain des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller, les prix des maisons en Amérique ont grimpé de 58% depuis 2013. Encore plus de dévaluation de votre épargne, qui se manifeste par des prix plus élevés.

Cela ne veut pas dire que nous devrions nous sentir désolés pour les riches. Bien sûr, il vaut mieux être riche que non. Mais ne nous leurrons pas du tout de l’inflation et de la façon dont elle affecte les gens dont l’actif est de 250 000 $ à 5 millions de dollars.

Ces personnes contribuent à former l’épine dorsale de notre économie. Ces personnes ne prennent pas de jets privés pour regarder le Super Bowl dans des suites de luxe. Ce sont des propriétaires de petites entreprises, des dentistes, des médecins, des enseignants, des pompiers, des ingénieurs, des entrepreneurs, des représentants commerciaux, des pilotes et des chefs d’entreprise.

Ils ont étudié, travaillé dur et sauvé – et le coût de vivre la vie qu’ils veulent est en flèche. Dites à deux parents de la classe moyenne à supérieure qui travaillent leur queue pour offrir à leurs trois enfants un bon départ dans la vie que leur coût de la vie n’augmente que de 1,77% par an. Ils riront ou vous maudiront hors de la pièce.

Grâce aux coûts toujours croissants du logement, de l’éducation, des soins médicaux et des actifs commerciaux, de nombreuses familles ayant entre 250 000 et 5 millions de dollars d’actifs – les soi-disant «riches» – travaillent plus que jamais pour maintenir leur niveau de vie.

Depuis 2010, le bilan de la Réserve fédérale (alias la masse monétaire) a explosé de plus de 200%. Cependant, cette énorme augmentation de la masse monétaire n’a pas provoqué d’inflation conventionnelle en raison d’un manque de ce qu’on appelle la «vitesse monétaire». La Fed achemine de l’argent dans les banques, mais tout cet argent n’est pas entre les mains des gens ordinaires.

Au lieu de cela, il a trouvé son chemin dans les actions, les maisons, le prix du collège et bien d’autres choses que les riches ont tendance à acheter. L’inflation pour les salariés à faible revenu peut être modérée, mais pour les salariés plus élevés, elle fait rage.

Pour avoir une idée de la façon dont le coût de la vie augmente pour les personnes relativement riches, j’ai travaillé avec Eric et d’autres à InvestorPlace pour construire un indice de prix exclusif pour les hauts revenus. Nous avons accordé une grande importance aux maisons, aux frais de scolarité, aux soins médicaux, à la nourriture, au transport et – c’est essentiel – aux actifs commerciaux.

Prouver ce que nous savons déjà

Les calculs de l’IPC du gouvernement n’incluent pas les coûts des actifs des entreprises. Il se concentre sur les prix à la consommation. Mais nous pensons qu’une mesure utile de l’inflation pour les personnes relativement riches doit inclure le prix des éléments constitutifs du capitalisme. Après tout, démarrer, créer et / ou posséder des entreprises est la façon dont la plupart des gens deviennent et restent riches en premier lieu.

Notre taux «d’inflation pour les riches» (graphique ci-dessous) montre que leurs revenus et leur épargne perdent du pouvoir d’achat à un taux de 5% par an.

Lorsque je montre ce tableau aux gens, je vois souvent un puissant registre de pensées sur leurs visages. Cela représente graphiquement un sentiment fort que beaucoup d’entre nous ont:

Contrairement à ce que dit notre gouvernement, le prix à payer pour vivre la vie que nous voulons monte en flèche… et la valeur de notre argent diminue.

En perdant votre pouvoir d’achat à un taux de 5% par an, chaque dollar d’économie ne vaut que 0,66 dollar après huit ans (une perte de 33,6% de pouvoir d’achat).

La prochaine fois que vous verrez un graphique des actions, des maisons ou des frais de scolarité allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit, gardez à l’esprit que ce graphique montre également la valeur de vos revenus et de votre épargne en baisse. À mesure que le prix de quelque chose augmente, votre capacité à acheter une unité de ce quelque chose diminue.

Les partisans d’énormes dépenses publiques, d’emprunts et d’impression de monnaie aiment souligner que les dépenses importantes de la dernière décennie ne produisent pas de dépréciation de la monnaie, également connue sous le nom d’inflation. La flambée des prix des choses que beaucoup d’entre nous achètent en volume indique le contraire.

S’il y a une chose sur laquelle les deux partis politiques peuvent s’entendre, c’est que leurs chances de réélection sont améliorées par un engagement ferme à augmenter les dépenses gouvernementales, à emprunter et à imprimer davantage d’argent. Et parce que les idées de cet essai ne sont pas prises en compte dans la presse grand public, la croyance largement répandue que l’inflation n’est pas un problème donne à Washington une couverture politique à dépenser sans conséquences graves.

Compte tenu de ces perspectives, les implications en matière d’investissement pour les personnes relativement riches sont claires: évitez de détenir des liquidités sur le long terme. Une grosse somme d’argent détenue pendant des années à la banque se révélera être un glaçon fondant.

Au lieu de détenir des liquidités sur le long terme, nous vous recommandons de détenir des actions d’entreprises (publiques ou privées) et de biens immobiliers. Nous nous attendons à ce qu’ils conservent leur valeur au cours de la prochaine décennie, tout comme ils l’ont fait au cours de la précédente. Nous attendons des crypto-monnaies comme Bitcoin (CCC:BTC-USD) continuera d’être une bonne défense contre la dépréciation de la monnaie. Et bien que l’or n’ait pas fait grand-chose au cours de l’année écoulée, nous apprécions toujours ses perspectives en tant que couverture contre la dégradation des devises. Appelez-nous à l’ancienne.

Il est peu probable que la tendance à la dévaluation du dollar s’arrête. La valeur de notre argent diminue. Les relativement riches feraient bien d’agir sur les faits de cet essai, qui mettent un point sur ce que nous savons déjà intuitivement.

Salutations,

Brian Hunt

PDG, InvestorPlace

A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

