Ne laissez pas la FIA éclipser l’une des plus grandes batailles de Formule 1 de tous les temps

C’est donc officiel : Max Verstappen est le champion du monde de Formule 1, et le restera après que Mercedes a annoncé jeudi qu’elle retirerait son appel du Grand Prix d’Abou Dhabi de dimanche, la dernière course de la saison 2021.

Depuis que Verstappen a battu Lewis Hamilton pour remporter son premier titre de pilote de F1, l’appel extrêmement controversé du directeur de course Michael Masi à aller à l’encontre du protocole traditionnel de la voiture de sécurité a été dénoncé par tout le monde, des anciens champions du monde aux nouveaux venus dans le sport. La décision a permis aux voitures doublées entre Hamilton et Verstappen de dépasser et de rejoindre l’arrière du peloton, regroupant les deux leaders du championnat avant le dernier tour.

Personne ne peut affirmer que l’appel de Masi n’a pas énormément profité à Red Bull et Verstappen, qui se sont placés directement derrière Hamilton et ont roulé avec de nouveaux pneus à gomme tendre. (Le septuple champion du monde, quant à lui, était sur le composé le plus lent disponible, et ses pneus avaient plus de la moitié de la distance de course.) À ce stade, le résultat, aussi déchirant qu’il soit pour Mercedes et Hamilton, semblait inévitable.

Après la course, l’ancien champion du monde Jenson Button a déclaré que le choix de Masi « était définitivement dans le sens de Max, ne laissant passer que ces cinq voitures. Mais plus tôt dans la course, c’est un peu le chemin de Lewis », se référant à un incident au premier tour entre Hamilton et Verstappen qui est resté impuni. George Russell, qui rejoindra Hamilton chez Mercedes l’année prochaine, a tweeté : « C’est inacceptable ! » Damon Hill a suggéré que Mercedes avait fait une erreur en n’opposant pas Hamilton pour des pneus neufs. « Red Bull a pris le pari », a déclaré Hill. « Mercedes était conservatrice. »

Max est un pilote absolument fantastique qui a fait une saison incroyable et je n’ai qu’un immense respect pour lui, mais ce qui vient de se passer est absolument inacceptable. Je ne peux pas croire ce que nous venons de voir. – George Russell (@GeorgeRussell63) 12 décembre 2021

Que les gens soient d’accord avec l’appel ou le résultat, c’était sans aucun doute brutal pour Hamilton et a soulevé un certain nombre de questions sur la façon dont la FIA contrôle le sport. La décision était-elle sans précédent ? Ouais. Déroutant? Absolument. Illégal? Techniquement non, en raison de l’autorité prépondérante que le directeur de course a sur la prise de décision lors d’un Grand Prix. Mais c’était toujours un appel d’arbitre extrêmement cruel qui a modifié l’issue de la course et du championnat dans son ensemble.

La partie la plus déroutante de l’apogée de dimanche est peut-être que d’autres options étaient disponibles. Bien qu’il ait suggéré avant la course qu’il ne le ferait pas, Masi aurait pu émettre un drapeau rouge après l’accident de Nicholas Latifi au tour 52. S’il l’avait fait, toutes les voitures auraient été obligées de retourner dans la voie des stands et autorisées à monter des pneus neufs pour quand la course a repris. Au lieu d’une fusillade controversée d’un tour pour le championnat, nous aurions eu droit à un sprint de six tours qui, quel que soit le vainqueur, aurait été totalement exempt de controverse.

Cet appel était également le dernier d’une série de décisions douteuses – ou du moins déroutantes – que la FIA a prises cette année. Le classement d’Imola a radicalement changé après les pénalités d’après-course, tandis que des incidents similaires qui se sont produits plus tard dans l’année, dont beaucoup dont Hamilton et Verstappen, sont restés impunis. C’était l’incohérence qui agaçait. Et tous ces choix ont contribué à étendre un lien dans lequel l’instance dirigeante s’est retrouvée bien avant les tests d’hiver de cette année.

Quelques jours seulement avant l’ouverture de la saison 2019 à Melbourne, l’ancien directeur de course légendaire Charlie Whiting est décédé subitement d’une embolie pulmonaire. Whiting était un géant de la F1; énormément admiré, respecté et même craint par les chefs d’équipe de haut en bas du paddock. Le co-commentateur de Sky et ESPN, Martin Brundle, a décrit Whiting comme omniprésent : « Il était le maître de la piste et de toutes les procédures sportives et techniques. « Demandez à Charlie » était une expression courante pour tout le monde. »

Whiting était un adepte des règles, à tel point que le Grand Prix des États-Unis 2005 n’a pris part qu’avec six voitures après que Michelin a amené des pneus défectueux sur la piste et que Whiting a refusé de faire des exceptions. En poursuivant sa description de Whiting, Brundle a déclaré: « Bien que tout le monde n’ait pas été d’accord avec toutes les décisions qu’il a prises, loin de là parfois, nous savions tous qu’il était le contrôle calme et constant qui nous a tous finalement profité. »

Des années avant sa mort, Whiting a légèrement adouci sa position, laissant plus d’espace aux commissaires de course pour décider où et quand enquêter et appliquer des sanctions. Il a également proposé de légères modifications aux règles pour permettre aux courses d’être gagnées sur la piste, plutôt que dans la salle des stewards.

Mais après la mort de Whiting, Masi, qui n’avait été directeur de course adjoint de la F1 qu’un an, a été poussé dans le rôle. Et au cours des saisons suivantes, il a appliqué un dialogue plus ouvert avec les équipes, avec l’intention de communiquer les décisions et d’écouter les plaintes. Cela sonne bien en théorie, surtout après la ligne dure de Whiting. Mais en réalité, les équipes ont utilisé cela pour faire pression sans relâche tout au long des Grands Prix et des saisons entières.

Les conducteurs ont souvent été accusés d’avoir franchi la ligne cette année : la voiture de Verstappen s’est retrouvée au-dessus de celle d’Hamilton à Monza, le halo de la voiture évitant des blessures graves au Britannique. Hamilton a coupé Verstappen à Silverstone et le pilote Red Bull s’est retrouvé dans le mur et à l’hôpital, grâce à un impact de 51G. Et le chaos n’était pas exclusif aux prétendants au championnat : Russell a affronté Valtteri Bottas – dont il héritera du siège Mercedes la saison prochaine – à Imola, faisant sortir les deux pilotes. Mais même ainsi, nous attendons ce genre de comportement de la part des conducteurs. Comme Ayrton Senna l’a dit un jour : « Si vous ne cherchez plus un écart qui existe, vous n’êtes plus un pilote de course.

Plus souvent cette saison, cependant, c’est le comportement des chefs d’équipe qui a provoqué la frénésie. Christian Horner de Red Bull et Toto Wolff de Mercedes ont échangé des fouilles voilées et partagé des conférences de presse glaciales tout au long de la saison. Ils ont pu être entendus à la radio dans de nombreuses courses se plaindre à Masi des pénalités, ou de leur absence, et ils ont étendu leur mécontentement en appels et en questions constantes. Les pilotes ont peut-être parfois franchi la ligne, mais ils étaient en course. Les directeurs ne l’étaient pas.

Cette tempête s’est un peu calmée après la course finale, alors que Wolff et Mercedes se sont tournés vers la FIA plutôt que vers Red Bull. « J’aurais été totalement d’accord avec Max et Red Bull pour remporter le championnat dimanche, et cette situation n’a rien à voir avec Max », a déclaré Wolff lors d’une conférence de presse jeudi à propos du retrait de l’appel de l’équipe. « C’est un digne champion, sa conduite est exceptionnelle, et Red Bull sont de féroces concurrents, et j’ai le plus grand respect [for] les gens qui y travaillent.

Au contraire, a déclaré Mercedes, le but de leur appel était de défier la FIA sur leurs politiques et d’essayer d’apporter un changement durable. Dans l’annonce par Mercedes du retrait de son appel, elle a déclaré que la FIA avait accepté une commission pour s’assurer que quelque chose comme cela ne se reproduise plus jamais. « Nous avons eu un bon dialogue avec la FIA ces derniers jours », a déclaré Wolff. « La commission qui [has been] mis en place, j’ai confiance que nous formulerons ensemble, avec tous les concurrents, les pilotes et les autres équipes, les bonnes décisions et actions pour éviter un tel scénario à l’avenir.

Cette action devrait finalement être bonne pour le sport et pour les fans qui ont passé une bonne partie de cette année à débattre des règles et de leur application plutôt que du championnat lui-même. Mais il est triste que ces retombées puissent être le souvenir impérissable d’une si merveilleuse saison de F1, car ce que nous avons vu cette année est tout sauf normal.

Les saisons de Formule 1 ne sont généralement pas comme ça. La dernière fois que deux pilotes sont entrés dans le niveau de course final aux points, c’était il y a 47 ans, lors d’une saison avec moins de courses, et lorsque l’écart de points attribués du premier au 10e était beaucoup plus étroit. Cette fois, la grandeur dont nous avons pu être témoin lors de 23 courses disputées est en danger d’être oubliée. Deux générations de pilotes ont pu s’affronter à différents moments de leur carrière grâce à deux voitures phénoménales. Leur domination était telle que le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a terminé à 161,5 points derrière lui, et Sergio Perez a terminé à 205,5 points derrière Verstappen dans l’autre Red Bull. Hamilton et Verstappen ont atteint un niveau étonnant et ont offert au sport des moments qui resteront dans l’histoire.

Par exemple, la performance de Hamilton à Sao Paulo, qui l’a vu surmonter de nombreuses pénalités de position pour gagner, était sans doute l’un des meilleurs pilotes jamais réalisés par un pilote. Le dernier tour de qualification de Verstappen en Arabie saoudite était en passe d’être le meilleur tour de la saison, jusqu’à ce que, désireux de corriger le blocage de son avant gauche, il le place dans le mur en sortant du dernier virage. Ils se sont partagé 18 victoires et 35 podiums.

De plus, les deux ont poussé l’autre à la limite. Cela a commencé lors de la course d’ouverture de la saison à Bahreïn et a duré jusqu’aux derniers instants à Abu Dhabi.

Celui qui a remporté le titre dimanche aurait été plus que digne. Cependant, il est difficile de ne pas être déçu par le fait que, au cours d’une saison aussi riche, une seule décision, prise par aucun des deux pilotes, a éclipsé la grandeur dont nous avons tous été témoins. Hamilton est un pilote de tous les temps ; Verstappen un émergent. Mais l’habileté et la férocité comme celle-ci n’arrivent pas trop souvent, et quand c’est le cas, il ne faut pas les tenir pour acquises. Alors que la Formule 1 continue de naviguer sur son essor la saison prochaine, elle se doit d’assurer la cohérence de sa gouvernance. Que la grandeur soit ce qui domine les gros titres, pas les décisions.

